Minería en Mendoza: en Noviembre comienzan los proyectos que sí permite la Ley 7722

Durante la última semana, la provincia alcanzó un primer entendimiento con la industria de Brasil interesada en el consumo de potasio para la elaboración de fertilizantes. Este avance, además de significar el primer paso para un negocio multimillonario, se enmarca dentro de la “minería posible” para la provincia, es decir, la que se enmarca en los términos de la Ley 7722.

Cuando se habla de lo que sí se puede hacer en Mendoza, las voces del sector, destacan la extracción de hierro (suficiente como para reemplazar hasta un 30% de las exportaciones del país), potasio (por 1.500 millones de toneladas), pero también cobre, vanadio y hasta uranio; además de minerales de segunda que hoy están “subexplotados” porque la inversión minera no llega a Mendoza.

En concreto, la misión comercial del gobernador Rodolfo Suárez, acompañado por el embajador argentino, Daniel Scioli y Emilio Guiñazú, gerente de Potasio Río Colorado (PCR), incluyó reuniones con la Federación de Industriales de San Pablo, y el director presidente de J&F Investimentos, Aguinaldo Gomes Ramos Filho, se trata de la empresa brasileña número uno de producción de proteína animal en el mundo, con negocios, además, en minería y energía.

En el marco de esa reunión, el mandatario destacó : “Hemos venido a ofrecer todo lo que Mendoza puede aportar en alianza estratégica con esta empresa”. Además, explicó que uno de los mayores objetivos de la visita fue que conocieran los alcances de Potasio Río Colorado en el marco de la búsqueda de posibles socios en Brasil.

Asimismo, en diálogo con Los Andes, Guiñazú, gerente general de PCR explicó que hoy Mendoza, en lo que se refiere a minería, se encuentra mejor que antes, porque se decidió hacer foco en trabajar “en lo posible”, siempre en el marco de la ley, y donde la actividad es pedida (como es el caso de Malargüe).

Legisladores y funcionarios recorrieron las instalaciones de la mina de potasio para conocer los activos que Vale le transferirá a Mendoza.

Minería “posible” en Mendoza

En la actualidad Mendoza tiene dos proyectos mineros para iniciarse en breve, de hecho en noviembre comienzan las tareas de exploración de Hierro Indio, que incluirá además las mejoras de caminos, armado de campamentos, perforaciones y análisis químicos, con fondos de los ahorros operativos de PCR, además de la inversión “a riesgo propio” de la empresa Hierro Indio S.A (empresa de Alto Américas), del geólogo argentino Guillermo Re Khül, a cargo del proyecto.

En el año 2019 se presentó la Declaración de Impacto Ambiental en la Legislatura y luego de su aprobación se inició el camino para que la empresa cumpla, a lo largo de todo el procedimiento, con sus obligaciones en cuanto a cuidado del suelo, el aire y el agua.

No obstante, Re Khül aclaró anteriormente a Los Andes que, Hierro Indio cuenta con licencia en la provincia porque “no se utiliza agua ni sustancias químicas en este tipo de proyectos, sino que se extrae el mineral a través de imantación”, razón por la que se enmarca dentro de las actividades permitidas por la Ley 7722, que regula la actividad minera prohibiendo el uso de sustancias químicas.

La inversión estimada ronda los 500 mil dólares, y permitirá “comprobar la cantidad y calidad de las reservas de hierro”, con perforaciones a diamantina. Con las muestras que se obtengan, se podrán enviar al laboratorio para realizar pruebas y luego saber si Hierro Indio es económicamente viable.

Se espera que una vez terminada dicha etapa, se encuentre hierro suficiente para sustituir un tercio del material que en la actualidad importa la Argentina desde Brasil y Bolivia, con la consecuente reserva de divisas.

De todas maneras, como ya se dijo, la gran apuesta del Gobierno de Mendoza, y una de las razones que motivó el viaje de la comitiva a Brasil, tiene que ver con el Potasio.

“Potasio Río Colorado está factibilizada y lista para empezar”, recordó el gerente general de PCR, y destacó que a pesar de que el proyecto se redujo, frente al que tenía en mente la minera Vale cuando lo asumió y en el año 2016 se pasó de una extracción proyectada en 4,5 MM de tn al año, a 1,5 MM de tn/año, igualmente permitiría duplicar las exportaciones de Mendoza.

En Brasil, los funcionarios mendocinos tuvieron que dar explicaciones sobre por qué confiar nuevamente en el desarrollo minero en una provincia donde fue justamente una empresa originaria de Brasil la que se fue sin haber logrado extraer Potasio. Guiñazú destacó que las explicaciones se dieron y fueron entendidas y Brasil sigue siendo un socio estratégico, además, por la necesidad que tendrá este país de encontrar Potasio para fertilizar, en el medio de un contexto de crisis mundial provocado por los conflictos bélicos.

Pero además, el mineral hoy “tiene precio”, se proyectó por la mitad del valor que hoy tiene (alrededor de u$s1.000 por tonelada). “Hoy la tonelada vale el doble de lo que utilizamos para modelar el proyecto, y si el proyecto entra rápido, se ganará muchísimo dinero en la primera etapa, pero con el valor al que lo modelamos igual cierra”, explicó el titular de PCR.

Ahora bien, tanto en lo que respecta a Potasio como a Hierro, es la misma provincia de Mendoza la que toma un papel protagónico, y ese respaldo es que podría permitir que se desarrollen más proyectos mineros de forma sustentable y que sean compatibles con la Ley 7722.

“La prohibición de usar ácido sulfúrico y cianuro deja proyectos interesantes de lado. Pero hemos decidido enfocarnos en lo que se puede hacer, y en donde se requiere, se aprueba y se pide. En Malargüe entendemos que existe un ‘contrato social’ para impulsar la minería y si la comuna, su Concejo y la sociedad lo acepta, la Legislatura, luego, no tendría por qué oponerse”, agregó el funcionario.

En concreto, existen proyectos de cobre en Malargüe, y las autoridades provinciales están en la tarea de recordarle a potenciales que “no está prohibida la minería en Mendoza”, sino que se reguló en dónde se puede trabajar, y qué sustancias se pueden utlizar y cuáles no.

De acuerdo con Guiñazú, sería posible extraer cobre, hierro, vanadio, e incluso uranio, además de minerales de segunda que hoy están subexplotados, pero que la provincia puede encontrarles competitividad. “La manera que tiene Mendoza de avanzar es darle tranquilidad a los inversores sobre lo que sí se puede hacer en la provincia”, agregó.

Malargüe reclama una zonificación

Este 28 de septiembre se celebró en Malargüe el 1º Foro Minero “Juventud y Minería”, entre las autoridades presentes en la apertura de la mesa académica estuvieron el intendente Juan Manuel Ojeda, el presidente de la Cámara de Proveedores y Productores Mineros de Malargüe (CAPROMIM) Raúl Guevara, Manuel Benitez de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN) y Julio Totero de ASINMET.

Allí, el intendente recordó que “en Malargüe la Minería es una política de estado municipal, pública”. “Es algo que tenemos que defender, planificar y proyectar para que realmente Malargüe pueda vivir como corresponde en el futuro pero también siempre con los cuidados necesarios, con el uso de la tecnología y estar en permanente aprendizaje”, indicó.

En ese marco es que el departamento reclama una “zonificación”, es decir, que se permita la actividad en ese departamento avanzar con proyectos que sí quedaron relegados por el alcance de la Ley 7722 (sobre todo por el uso de sustancias químicas para extraer oro, entre otros minerales).

“Las posibilidades para la minería en Malargüe son muchas, y tenemos toda la intención y el deseo de avanzar con eso. Acá no contamos con las virtudes para la fruticultura o la vitivinicultura como ocurre en otros departamentos y tenemos que apostar por nuestras fortalezas”, destacó al respecto el presidente de Capromim Raúl Guevara a Los Andes.

“Tenemos minerales durmiendo que permitirían cambiar la matriz económica de la provincia y también del país. Las exportaciones mineras produjeron más dólares que cualquier otra industria; y el mundo va hacia una transición, en 14 meses se va a pasar a la electromovilidad y nosotros tenemos unas reservas impresionantes de cobres que no hemos podido extraer”, resumió Guevara.

Asimismo, no se descarta la posibilidad de encontrar Litio en la zona -asociado a la presencia de Potasio- uno de los elementos clave para el desarrollo de las llamadas energías limpias, por ser el material con el que se fabrican las baterías.

“Malargüe es un departamento netamente minero, estamos a favor de la minería amigable, y eso significa que esperamos que todos puedan controlar la actividad, las organizaciones pro ambiente incluidas. Somos un departamento muy rico, pero a la vez muy empobrecido”, señaló Guevara,y comentó que lo que se busca con un impulso a la actividad minera es replicar crecimientos económicos de provincias como San Juan, Salta o Catamarca.

MENDOZA MALARGUE 15 DE MARZO DE 2013 - INSTALACIONES DE VALE DE POTASIO RIO COLORADO FOTO: CLAUDIO GUTIERREZ \ LOS ANDES

Uso del agua en Malargüe

La Capromim, sostiene que el uso del agua no debería ser tampoco una limitante, ya que no es excesivo si se compara con otras actividades y lo que se utiliza funciona en circuitos cerrados por lo que se reutiliza el mismo caudal una y otra vez.

“Si se compara el uso del agua de Veladero, por ejemplo, que es de 1,4 millones de m³ al año, con el de 90 hectáreas de viñedos (misma cantidad de m³), se puede tomar dimensión de lo que significaría un emprendimiento minero, frente a otras actividades. Más llamativa es la comparación si vemos que en esas mismas 90 hectáreas se generan 63 puestos de trabajo, y en un emprendimiento minero, como el del ejemplo, 3.900 puestos de trabajo”, contó Guevara.

Para cerrar las comparaciones entre una actividad y la otra, Guevara destacó que los salarios en la minería son en promedio de $351.000, lo que derrama fondos para toda la comunidad en la que viven los trabajadores. “El impacto salarial de un proyecto minero es de 1.371 millones al año”, comentó.

Enseñar sobre minería

El Foro organizado por Malargüe y la Cámara en general, tienen la misión de instruir a quienes quieran saber más sobre la minería y su impacto, tanto el suelo como en las comunidades. Por esa razón, Guevara, evaluó que existe todavía mucha desinformación frente a la minería y a lo que significa.

“Más de 19 componentes distintos provenientes de la minería se utilizan para fabricar un teléfono celular, sin minería, no habría comunicaciones”, destacó.

El estado de los proyectos mineros en Malargüe

El 60% de la actividad minera de lo que hoy está permitido se desarrolla en Malargüe, se trata de la extracción de piedra laja, cal, yeso y hierro.

“Cualquier proyecto minero se divide en 6 partes, manifestación -hay 90 proyectos en ese estado-; pirquineo, con 41 minas; exploración temprana, con 19 proyectos, como Cerro Amarillo; prefactibilidad como Don Sixto; y producción, con cero proyectos”, comentó Guevara.

Mineral contenido e inversión en toda Mendoza

La Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camem) tiene en carpeta, desde hace varios años, alrededor de 20 proyectos que, de concretarse, todos permitirían la explotación de uranio, oro, cobre, plata y plomo, equivalentes, en valor bruto, a las reservas de petróleo de Argentina (4.000 Mb), y a más de 10 veces las reservas petroleras de Mendoza (320 Mb).

Según datos de la cámara y a partir de un programa a mediano plazo que desarrollaron, después de cinco años se podrían obtener recursos por U$S 1.215 millones, sólo con las extracciones de Sierra Pintada (uranio), San Jorge (cobre y oro), Don Sixto (oro, ubicada entre San Rafael y Malargüe), Paramillos (plomo, plata y zinc), Elisa (cobre), Hierro Indio (hierro) y Paramillos Sur (cobre).

Con una proyección a 10 años se sumarían U$S 5.237 millones (U$S 6.452 millones) con la incorporación de ocho minas más: Papagallos (cobre y oro), Santa Clara (oro); Barroso, Cerro Amarillo, Matancillas, Callejón Grande, El Seguro y Quebrada Amarilla (cobre).

Estos emplazamientos permitirían la creación de 129.800 empleos en la fase de construcción, y 39.240 durante la etapa de explotación (entre mano de obra directa e indirecta), según estimaciones realizadas por la cámara del sector.

En cuanto a la actividad económica, si se considera una producción anual a partir del quinto año se podrían superar los U$S 1.200 millones. Esto incluye una estimación de bienes y servicios a consumir anuales por más de U$S 450 millones y un “compre local” de U$S 342 millones. La misma actividad implicaría una carga tributaria directa anual de U$S 632 millones.

Minería: controles que disipen dudas

Minería en Argentina

Franco Mignacco, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, participó este martes del ciclo Democracia y Desarrollo organizado por Clarín en un panel compartido con otros importantes protagonistas del sector.

“Actualmente Argentina, entre empleo directo e indirecto, emplea más de 85.000 personas, con una potencial expectativa de poder generar más de 130.000 puestos, con todos los proyectos presentados entre litio, cobre y oro. Hay una gran expectativa por el sector”, expresó durante su exposición.

Los empresarios mineros esperan que en 2022 las exportaciones del sector crezcan US$ 500 millones respecto al 2021. Y anuncian inversiones de US$ 5.000 millones en los próximos tres años. Pero, a la vez, se habla de un “dólar minero” similar al “dólar soja” para promover esas inversiones. O de libre disponibilidad de divisas. Eso en un país donde la mitad de las provincias del país impulsan energéticamente la minería y otras lo resisten. Por caso, Santa Cruz es el mayor exportador de minerales de la Argentina y en Chubut una ley sobre el tema terminó en revueltas populares.

Mignacco además sostuvo que también hay que trabajar en la parte de la comunicación de la actividad minera, que está regulada por ley y por un Código Minero en toda la Argentina. En ese sentido, habló del programa y los protocolos hacia una minería sustentable, de la cámara canadiense, que certifican los procesos dentro de los proyectos mineros en relación con el uso de agua, los diques de cola, la relación con las comunidades y el desarrollo de las economías regionales.

Durante el mismo ciclo, estuvo la secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila, destacó que “el riesgo es una característica” implícita en la actividad minera, pero destacó que “reglas claras con políticas bien diseñalas”, le permitirían a las empresas proyectar”. Así, Avila le envió este martes un mensaje al propio Gobierno al sostener la importancia de “pulir detalles” para tener la “estabilidad fiscal” necesaria para el desembarco de más inversiones, y también puso el foco en la disponibilidad de dólares para las importaciones.

“Vemos a paises vecinos como Chile, que exporta 56 mil millones de dólares al año; Perú, casi 40 mil millones. Son 17 y 12 veces más que Argentina. Argentina tiene un desarrollo mucho más reciente de la minería, pero el potencial es compartido con estos paises. Hay que seguir trabajando en generar estas reglas de juego claro para seguir atrayendo inversores”, agregó la funcionaria.