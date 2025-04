Mercado Pago: cómo ahorrar 20% en supermercados de Mendoza sin tope de reintegro

La inflación no da tregua y los productos de supermercados encabezan la lista de aumentos mes a mes. Según el Indec , en marzo de 2025, el rubro "alimentos y bebidas no alcohólicas" tuvo una suba del 10,5% , siendo una de las categorías que más empuja el costo de vida en el país.

No aplica para carnes, productos de marcas de vino premium como Catena Zapata o Chandon, ni electrodomésticos. Además, la promoción es válida solo para consumo familiar y no es acumulable con otras ofertas vigentes.

Carrefour: 10% de descuento con tope de reintegro de $15.000

Mercado Pago ofrece distintos niveles de reintegros según el tipo de supermercado Carrefour y el día de la semana en que se realice la compra. Las promociones varían entre hipermercados, Carrefour Maxi, Market y Express, y es fundamental prestar atención a las condiciones para poder aprovechar el ahorro al máximo.

- Jueves: 15% de descuento SIN TOPE en Carrefour Hiper, Market y Express. Esta promoción aplica todos los jueves de abril de 2025, únicamente en los hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour Express, en todo el país. El 15% de descuento no tiene tope de reintegro, lo cual lo convierte en uno de los beneficios más atractivos de la semana. Para acceder al ahorro, es necesario pagar con dinero en cuenta a través del QR de Mercado Pago.

Importante: no aplica para Carrefour Maxi ni para compras online.

Supermercado.jpg Las ofertas son válidas solo con dinero en cuenta y no se acumulan con otras.

- Viernes a domingo: 10% de descuento con tope de reintegro en Carrefour Maxi

Desde el viernes hasta el domingo, los clientes que realicen sus compras en Carrefour Maxi pueden acceder a un 10% de descuento, pero con un tope de reintegro semanal de $15.000. Este beneficio también requiere que el pago se realice con dinero en cuenta desde la app de Mercado Pago.

Esta promoción solo aplica en sucursales Maxi y no es válida en carrefour.com.ar, ni en Hiper, Market o Express.

- Sábados y domingos: 10% adicional para beneficiarios de ANSES que cobren por Mercado Pago

Exclusivamente para quienes reciben haberes de ANSES acreditados en su cuenta de Mercado Pago, hay un 10% de descuento adicional los sábados y domingos, en Carrefour Hiper, Market y Express. Este beneficio tiene un tope mensual de reintegro de $20.000 y es acumulable con otras promociones, por lo que puede combinarse, por ejemplo, con el 15% sin tope de los jueves si se planifica bien la compra.

No aplica en Carrefour Maxi ni en compras online.

Chango Más: 15% de descuento sin tope de reintegro

Durante los martes de abril de 2025, Chango Más ofrece un 15% de descuento sin tope de reintegro para compras realizadas en sus sucursales físicas y online (excluyendo las tiendas punto mayorista). Esta oferta es válida solo para pagos con Mercado Pago, mediante el escaneo del código QR de la aplicación. No es acumulable con otras promociones y tiene exclusiones de ciertos productos, como carnes, lácteos, aceites, y productos de marcas premium de vinos.

Cómo aprovechar los reintegros y ahorrar más con Mercado Pago

Las promociones de Mercado Pago ofrecen una excelente oportunidad para ahorrar en las compras del supermercado, pero es fundamental entender cómo aprovechar al máximo los beneficios.

Si realizás compras por $100.000, por ejemplo, podrías obtener un 20% de descuento sin tope de reintegro en supermercados como Vea, lo que te permitiría ahorrar hasta $20.000 por compra. Sin embargo, si preferís aprovechar las ofertas en Carrefour, tené en cuenta que el reintegro es limitado a un máximo de $15.000 por semana, lo que significa que si gastás más de ese monto, solo recibirás $15.000 de reintegro.

Inversiones en Mercado Pago Ahorra estos montos Mercado Pago en supermercados.

Recordá que el pago debe ser realizado exclusivamente con dinero en cuenta a través de la aplicación de Mercado Pago para poder acceder a estos descuentos.

Además, verificá las exclusiones y las restricciones de cada promoción, ya que algunos productos como carnes, vinos de ciertas bodegas o electrodomésticos no están incluidos en las ofertas. Por otro lado, no olvides que las promociones no son acumulables con otras ofertas vigentes y son solo para consumo familiar, por lo que no se aplican a compras para revender.