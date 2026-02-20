Mercado laboral: las 12 carreras que tendrán más salida este 2026

Un informe determinó cuáles son los requerimientos de las empresas que tendrán más salida en el mercado laboral argentino.

En un mercado laboral cambiante, la compañía de talento humano, Randstad, reveló cuáles son las disciplinas que garantizan rápida salida laboral y salarios competitivos para este año. En el informe anual sobre las carreras con mejores perspectivas en Argentina para 2026, se buscó saldar algunos de los interrogantes recurrentes a la hora de elegir una carrera.

El estudio se hizo en función de las posibilidades concretas de empleo, los sectores de inserción, el rango salarial estimado y la compatibilidad entre la formación y las oportunidades reales del mercado. Las disciplinas vinculadas a la tecnología lideran la demanda. No obstante, el análisis subrayó que también existen campos tradicionales y sectores emergentes que ofrecen trayectorias profesionales estables, potencial de desarrollo y remuneraciones competitivas.

Así, el código y las pantallas todavía “mandan”, pero el radar de este año muestra una interesante mezcla entre la tecnología de punta, el cuidado del medio ambiente y profesiones tradicionales que se han vuelto críticas. En este contexto, Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, destacó que el título de grado ya no es una meta sino un punto de partida.

Agregó que la compañía que lidera recomienda que además de “seguir el corazón”, se tengan en cuenta los números es el consejo romántico por excelencia, Randstad advierte que hoy es indispensable mirar los números. “La vocación y la afinidad son fundamentales, pero también es clave evaluar la demanda laboral a futuro. Hoy la formación debe ser flexible ya que el aprendizaje continuo es indispensable para sostener la empleabilidad en una trayectoria sólida”, sumó Avila.

El podio de la demanda La selección de este año no se limita solo a programadores. Según los especialistas las empresas buscan profesionales en los siguientes bloques: Tecnológico, Negocios y finanzas, Ingeniería y Logística, Ciencias de la Vida y Salud y Sustentabilidad. “El mercado laboral está en constante transformación y la velocidad del cambio tecnológico hace que las habilidades deban actualizarse de manera permanente”, comentó la CEO de Randstad.