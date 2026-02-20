Mercado laboral: las 12 carreras que tendrán más salida este 2026

En un mercado laboral cambiante, la compañía de talento humano, Randstad, reveló cuáles son las disciplinas que garantizan rápida salida laboral y salarios competitivos para este año. En el informe anual sobre las carreras con mejores perspectivas en Argentina para 2026, se buscó saldar algunos de los interrogantes recurrentes a la hora de elegir una carrera.
El estudio se hizo en función de las posibilidades concretas de empleo, los sectores de inserción, el rango salarial estimado y la compatibilidad entre la formación y las oportunidades reales del mercado. Las disciplinas vinculadas a la tecnología lideran la demanda. No obstante, el análisis subrayó que también existen campos tradicionales y sectores emergentes que ofrecen trayectorias profesionales estables, potencial de desarrollo y remuneraciones competitivas.
Así, el código y las pantallas todavía “mandan”, pero el radar de este año muestra una interesante mezcla entre la tecnología de punta, el cuidado del medio ambiente y profesiones tradicionales que se han vuelto críticas. En este contexto, Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, destacó que el título de grado ya no es una meta sino un punto de partida.
Agregó que la compañía que lidera recomienda que además de “seguir el corazón”, se tengan en cuenta los números es el consejo romántico por excelencia, Randstad advierte que hoy es indispensable mirar los números. “La vocación y la afinidad son fundamentales, pero también es clave evaluar la demanda laboral a futuro. Hoy la formación debe ser flexible ya que el aprendizaje continuo es indispensable para sostener la empleabilidad en una trayectoria sólida”, sumó Avila.
El podio de la demanda
La selección de este año no se limita solo a programadores. Según los especialistas las empresas buscan profesionales en los siguientes bloques: Tecnológico, Negocios y finanzas, Ingeniería y Logística, Ciencias de la Vida y Salud y Sustentabilidad. “El mercado laboral está en constante transformación y la velocidad del cambio tecnológico hace que las habilidades deban actualizarse de manera permanente”, comentó la CEO de Randstad.
Con la recomendación de que los jóvenes elijan carreras con empleabilidad a futuro que pasa por desarrollar la capacidad de aprender a aprender e incorporar la disposición para adaptarse y reinventarse a lo largo de toda la trayectoria laboral. A continuación, las profesiones que según el estudio tendrán demanda por parte de las empresas:
Ingeniería. Más allá de la especialización, los ingenieros son demandados por su aporte para la mejora de la eficiencia, la reducción de costos, la gestión de proyectos y la optimización de recursos.
Marketing Digital. La transformación digital consolidó la necesidad de profesionales capaces de diseñar estrategias de posicionamiento en el canal online.
Enfermería. Una carrera con demanda sostenida que en Argentina se traduce en pleno empleo en hospitales, clínicas, servicios de salud y empresas.
Programación. El descalce entre la oferta y demanda de este tipo de perfiles, en especial con seniority, siguen posicionando a esta disciplina como una de las más atractivas y estratégicas para el desarrollo.
Data Science y Analítica de Datos. Profesionales en Data Science, Business Intelligence y analítica avanzada son cada vez más requeridos en empresas y organizaciones de diferentes sectores y tamaños.
Logística y Supply Chain. La expansión del comercio electrónico y el rol central de la logística en la economía digital hacen que la formación en gestión de procesos de almacenamiento, despacho y distribución sea un campo de desarrollo profesional cada vez más demandado.
Ciencias de la Computación. Desde la inteligencia artificial hasta la ciberseguridad y la analítica de datos, esta disciplina de base está impulsada por el crecimiento de la digitalización y la automatización en todos los sectores.
Energías Renovables. La transición hacia modelos sostenibles impulsa la demanda de especialistas en gestión de energías limpias, eficiencia energética y proyectos con impacto ambiental positivo.
Negocios Digitales. Esta nueva disciplina impulsa la formación de profesionales que integran conocimientos tecnológicos con visión estratégica y gestión empresarial.
Economía y Finanzas. En un contexto de alta volatilidad económica en el sector financiero, la gestión eficiente de riesgos e inversiones.
Biotecnología. Con aplicaciones en salud, industria, agricultura y pharma, esta disciplina requiere profesionales con formación en biología, química, ingeniería y biomedicina.
Ecología y Ciencias Ambientales. Con foco en el análisis de la relación entre los organismos y su ambiente, estas áreas de estudios ganan protagonismo.