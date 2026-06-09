9 de junio de 2026 - 12:02

Mendoza impulsa zonas económicas digitales: qué son

El impulso de Mendoza a la economía del conocimiento ha derivado en la reciente creación de las denominadas zonas económicas digitales. De qué se tratan.

Ministerio producción

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Gentileza Gobierno Mendoza
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Gobierno de Mendoza dio un nuevo paso en su estrategia para impulsar la economía del conocimiento y modernizar su matriz productiva. A través de la Agencia de Innovación, Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Producción firmó un Memorándum de Entendimiento con Andén, una empresa argentina de base tecnológica, para desarrollar Zonas Económicas Digitales (ZED) en la provincia.

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La iniciativa prevé la creación de una Zona Económica Digital dentro de la Zona Franca de Mendoza, un espacio que buscará simplificar procesos, integrar herramientas tecnológicas y facilitar el acceso a los beneficios contemplados en la Ley de Economía del Conocimiento.

El proyecto forma parte de una política orientada a modernizar los regímenes productivos vigentes y adaptarlos a las nuevas dinámicas de las industrias tecnológicas y del trabajo global, con el objetivo de generar un entorno más competitivo para la radicación de empresas y la atracción de inversiones.

El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, destacó que el acuerdo representa un avance concreto en la construcción de una nueva etapa productiva para Mendoza. “Seguimos dando pasos para impulsar un modelo basado en el conocimiento. Estas iniciativas nos permiten incorporar tecnología, modernizar sistemas y generar condiciones más competitivas para atraer inversiones y fortalecer sectores de alto valor agregado”, señaló el ministro.

Por su parte, el presidente de la Agencia de Innovación, Ciencia y Tecnología, Federico Morábito, remarcó la importancia de la articulación entre el sector público, el privado y el ámbito académico. Agregó que la creación de Zonas Económicas Digitales permitirá simplificar procesos, mejorar la trazabilidad y generar un entorno más ágil, eficiente y transparente para las empresas tecnológicas que elijan Mendoza.

La provincia ya cuenta con antecedentes en materia de digitalización, entre ellos la plataforma Mendoza por Mí (MxM), que permite realizar trámites de manera online, y los sistemas implementados por la Dirección de Personas Jurídicas para la constitución digital de sociedades.

Cómo funcionará la Zona Económica Digital

La futura Zona Franca Digital buscará integrarse a estas herramientas para ampliar sus alcances y optimizar la experiencia de empresas y usuarios. Con este acuerdo, Mendoza busca posicionarse como un polo de innovación y desarrollo tecnológico, aprovechando las ventajas de la digitalización para fortalecer la competitividad de su economía y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

En una primera etapa, el proyecto prevé la implementación de una plataforma que centralice procesos clave como la gestión societaria, el cumplimiento normativo y el seguimiento de operaciones. Esto permitirá mejorar la eficiencia tanto del sector público como del privado, consolidando un ecosistema más dinámico y competitivo.

El acuerdo con Andén también pone en valor el talento local, ya que dos de sus cofundadores, Simón Puebla y Milagros Santamaría, son mendocinos que regresan a la provincia para aportar su experiencia y acompañar el desarrollo del ecosistema de innovación.

“Mendoza tiene el talento, el potencial y las herramientas para consolidarse como un polo de la Economía del Conocimiento en Argentina y la región. Apostamos a la tecnología como motor de desarrollo y generación de oportunidades”, concluyó Vargas Arizu.

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