Mendoza destina $5.810 millones del Fideicomiso para combatir la Lobesia Botrana

El Gobierno de Mendoza aprobó un aporte de $5.810 millones al Fideicomiso Vitivinícola para sostener el control sanitario de la Lobesia Botrana.

El financiamiento provincial busca asegurar la continuidad de la campaña sanitaria 2025/2026 en los viñedos mendocinos.

El financiamiento provincial busca asegurar la continuidad de la campaña sanitaria 2025/2026 en los viñedos mendocinos.

La provincia de Mendoza oficializó un nuevo aporte millonario al Fideicomiso de Administración y Asistencia Financiera Vitivinícola para sostener la lucha contra la Lobesia Botrana, una de las principales amenazas sanitarias para la vitivinicultura local.

La medida fue formalizada mediante un decreto del Poder Ejecutivo y se enmarca en las políticas que impulsa el Ministerio de Producción para garantizar la sanidad vegetal y la continuidad productiva durante la campaña 2025/2026.

Cómo se instrumenta el aporte al Fideicomiso para frenar la Lobesia Botrana

El decreto provincial autoriza un aporte de $5.810.000.000 al Fideicomiso de Administración y Asistencia Financiera Vitivinícola de la Provincia de Mendoza, con el objetivo de implementar medidas sanitarias contra la Lobesia Botrana. En el texto normativo se establece de manera expresa que los fondos serán destinados a “implementar medidas sanitarias en el marco del Programa de lucha contra la Plaga Lobesia Botrana 2025/2026”.

El gobernador destacó que se eliminó el 95% de la lobesia botrana en apenas 3 años
En los considerandos se recuerda que el fideicomiso fue creado por la Ley Nº 7992 con la finalidad de “asistir financieramente a los productores, industrializadores y comercializadores vinculados a la actividad productiva vitivinícola y/o agroindustrial de la Provincia”.

Además, se detalla que la Ley Nº 9343 prorrogó la vigencia del Programa de Control y Erradicación de la plaga y designó al Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (ISCAMEN) como autoridad de aplicación.

La norma cuenta con el visto bueno administrativo correspondiente y fue firmada por el gobernador Alfredo V. Cornejo, junto al ministro de Producción Rodolfo Vargas y el ministro de Hacienda y Finanzas Víctor Fayad, quienes refrendaron el decreto que habilita el financiamiento.

Alcance del programa y respaldo a la vitivinicultura mendocina

El refuerzo al fideicomiso busca garantizar la continuidad de las campañas sanitarias en un contexto donde la normativa vigente prevé recursos solo por períodos determinados.

En ese sentido, el decreto remarca la necesidad de arbitrar mecanismos financieros específicos para sostener la lucha contra la Lobesia Botrana y evitar impactos negativos en la producción de uva y en la cadena vitivinícola.

Lobesia Botrana fideicomiso

La operatoria quedará en manos de Mendoza Fiduciaria Sociedad Anónima, en su carácter de fiduciario, con capacidad para celebrar convenios de colaboración con entidades públicas y privadas.

