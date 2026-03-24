Un comedor nacido en pandemia cumple 6 años y cocina 3.000 canelones para más de 800 personas: cómo ayudar

Aquel 23 de marzo de 2020 por la noche, cuando el comedor Horneritos abrió sus puertas tres días después de que se declarara la pandemia de Covid-19 , 30 personas aguardaban en la calle con un tupper o recipiente de plástico en sus manos para llevarse raciones de comida a sus casas. Hoy, a seis años y unos días de aquella noche, son 895 las personas que se acercan a este espacio comunitario ubicado en El Algarrobal (Las Heras) cada martes y jueves por la noche, en búsqueda de un plato de comida.

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"Por ahí no podemos creer que ya pasaron seis años de todo: de la pandemia, de Horneritos. El 20 de marzo de 2020 cerró todo por la pandemia, y tres días después estábamos abriendo el comedor", reflexiona en voz alta Gabriela Carmona , responsable del comedor Horneritos y quien prepara una gran “caneloneada” por sus seis años.

Han sido seis años de altibajos , de llegar a preparar hasta 4.000 raciones de comida por noche , de haber anunciado en más de una oportunidad el cierre de las puertas del lugar, de preparar cinco tortas para regalar el Día del Niño (dos de ellas con el récord de ser las más grandes del mundo ) y de ayudar en campañas solidarias para quienes más lo necesitan.

El comedor "Horneritos", que abrió en pandemia, corre riesgo de cerrar y dejar a más de 1.000 personas sin comida. Foto: José Gutierrez / Los Andes.

"Yo creo que lo he sufrido más que un hijo", cuenta, siempre sonriente, Gabriela. "Es increíble cómo empezamos y cómo estamos hoy. Más allá de que la situación siempre fue complicada —y cada vez se pone peor—, nunca dimos el brazo a torcer ", resume la referente.

Para este jueves 26 de marzo, Horneritos y su gente tienen pensado celebrar sus seis años de vida . Y lo harán haciendo lo que mejor saben hacer: ayudar . Por ello es que prepararán 3.000 canelones y 500 muffins para repartir entre la gente que se acerque a buscar comida.

Horneritos, el comedor de #Mendoza que abrió cuando declararon la pandemia, cumple 6 años. De las 30 personas que asistieron esa primera noche, pasaron a 895 hoy. Quieren preparar 3.000 canelones para el cumple Cómo ayudar: Gabi Carmona (261313678) o MP: comedor.horneritos ❤️ pic.twitter.com/VdduEmvpdP

Horneritos 1 Un comedor nacido en pandemia cumple 6 años y cocina 3.000 canelones para más de 800 personas: cómo ayudar Gentileza

"No es casual que el menú sea canelones. Porque esa fue una de las primeras comidas que se hizo y repartió en Horneritos", describe Gabi. Y convoca a los mendocinos y mendocinas que puedan y quieran colaborar con el “menú de cumpleaños” que repartirán entre los vecinos el jueves próximo.

Cómo ayudar a Horneritos en su sexto cumpleaños

La solidaridad de la ciudadanía ha sido, desde el primer momento, el sostén y motor central para el funcionamiento del comedor Horneritos. Y es a esa misma solidaridad a la que recurren para poder celebrar sus seis años con un menú especial para la gente que llega a buscar su cena.

Para preparar los 3.000 canelones y los 500 muffins (con los que quieren formar el nombre del comedor y el número “6”), Gabriela Carmona necesita carne molida, harina 0000, aceite y verduras.

"Huevos no necesito, porque tenemos un donante voluntario que ya nos dio", aclara la mujer, quien se ha convertido en una referente indispensable para los niños y las familias de esa zona de Las Heras.

Horneritos 3 Un comedor nacido en pandemia cumple 6 años y cocina 3.000 canelones para más de 800 personas: cómo ayudar Gentileza

Quienes quieran o puedan ayudar tienen que comunicarse con Gabriela Carmona al 2613136783 (tiene Mercado Pago con ese teléfono) o transferir al alias comedor.horneritos (cuenta a nombre de Gabriela Carmona).

Seis años de ayudar sin esperar nada a cambio

Con el paso del tiempo, aquellas primeras 30 personas que fueron a buscar su plato de comida se fueron multiplicando. De hecho, muchas personas que antes contribuían como voluntarios o donantes se vieron empujadas a pasar al lado de quienes llegaban en búsqueda de ayuda en forma de comida.

"En los últimos meses, además de niños, ha crecido considerablemente la cantidad de adultos mayores que vienen a buscar comida", se sincera Carmona. Y agrega que eligen cocinar y servir de noche por una cuestión de disponer de más tiempo, más manos voluntarias y —principalmente— para que toda la familia pueda sentarse a la mesa de casa a compartir una comida.

Horneritos 2 Un comedor nacido en pandemia cumple 6 años y cocina 3.000 canelones para más de 800 personas: cómo ayudar Gentileza

Además de todos esos martes y jueves en que abrieron sus puertas —aunque solo tuviesen lo mínimo indispensable para parar la olla—, el aporte de Horneritos siempre ha ido más allá. Menúes especiales para Navidad y Reyes Magos, con visitas a puestos del secano lavallino, y tortas mega gigantes para repartir gratuitamente entre niños y familias cada Día del Niño han sido algunas de sus acciones.

Desde 2021, de forma ininterrumpida, han preparado la torta para repartir en agosto. Y las últimas ediciones han contado con dos particularidades: las han preparado y servido en las plazas Independencia y Pedro del Castillo (en la Ciudad de Mendoza) y han sido las “tortas más grandes del mundo”. De hecho, el récord de la torta 2024 lo ostentaba Horneritos y fue superada por la torta que ellos mismos hicieron en 2025.

"Ya estamos pensando en la torta del Día del Niño 2026, que va a ser la nueva más grande del mundo. Porque va a tener 60 metros de largo, frente a los 43 metros que tuvo la que hicimos el año pasado", describe Gabriela Carmona. ¡Hasta ya tiene nombre la torta!

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"Se va a llamar ‘Valientes caminos’ y estamos esperando poder confirmar con la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza si vamos a poder repartirla en alguna plaza. Si no, la serviremos aquí en el comedor. Pero de lo que no quedan dudas es que vamos a hacer la torta por sexto año consecutivo, y que va a ser la más grande del mundo", cuenta con entusiasmo.

Más que cocinar: las campañas solidarias de Horneritos

Si bien su papel protagónico ha sido contribuir para que no falte un plato de comida en las familias de la zona, el rol de Horneritos en estos seis años ha trascendido ese aporte.

Porque Gabi Carmona y sus voluntarios y voluntarias (actualmente son 14 personas) también preparan pastas y fideos para vender, y con lo recaudado ayudan a mendocinos y mendocinas que necesitan apoyo para sus costosos tratamientos médicos.

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Una de estas acciones fue en 2022, para ayudar a la familia de Benicio Ragusa Palma, un niño que atravesaba un cáncer de neuroblastoma en estadio 4 y necesitaba viajar a Barcelona para completar su tratamiento. Desde Horneritos prepararon y donaron más de 100 kilos de pastas para que la familia las vendiera y pudiera recaudar los fondos necesarios.

Con el mismo objetivo, en 2023 repitieron una campaña similar, esta vez para ayudar a la familia de Juanita Ghiotti Dávila, la pequeña que necesitaba viajar a España para una compleja operación en uno de sus brazos. También en esta ocasión prepararon pastas y prepizzas para donar a la familia y colaborar con la recaudación.

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Y en abril de 2023, Horneritos se puso al frente de una campaña para ayudar a Efraín Dalcecco, un niño que nació con parálisis cerebral y necesitaba viajar a Paraguay para someterse a costosas sesiones de un tratamiento con células madre. Efra es hijo de Verónica, una de las voluntarias históricas del comedor, por lo que el grupo organizó ventas y donó alimentos para lograr el objetivo.