Una torta de 20 metros de largo y con un peso cercano a los 4.000 kilos para dividir en 40.000 porciones. Todas se repartirán gratuitamente entre el sábado 16 y el domingo 17 de agosto , como parte de un mega festejo del Día del Niño en Mendoza . Como agregado, además, se convertirá en la torta más grande del mundo .

Gabriela Carmona , referente del comedor Horneritos (en Las Heras , Mendoza) junto a diez voluntarios -quienes están trabajando diez horas al día para llegar en tiempo y forma- están por demás felices . Porque en las últimas horas, y gracias a la solidaridad de la gente de Mendoza , lograron conseguir toda la mercadería necesaria para hacer esta "súper archi mega torta" con la que piensan romper su propio récord (ellos mismos prepararon para el Día del Niño 2024 una de 15 metros y 2.700 kilos ).

La "torta más grande del mundo" se repartirá gratis en Mendoza para el Día del Niño: dónde y cuándo. Foto: Archivo Los Andes.

"Me encanta compartir esta noticia , porque siempre estoy pidiéndole a la gente . Pero esta vez quiero agradecer todo lo que los mendocinos han confiado en nosotros y lo que hemos podido hacer. Y estoy segura de que, un año más, esto va a ser un éxito ", describe Gabi , con entusiasmo. Ese mismo que lleva a que ni siquiera se note que todos los días terminan de trabajar en la cocción pasada la 1 , trabajando a contrarreloj.

"Gracias el amor logramos decir que todos juntos pudimos . Toda esta mercadería la hemos conseguido con cada granito de arena . No somos ni queremos ser los mejores, solo queremos demostrar que, si se quiere, se puede llegar . Y que, si bien los obstáculos existen, si uno no se anima a enfrentarlos , jamás va a saber que hay al final del camino", agrega.

Todo lo utilizado para la torta más grande del mundo, que se preparará en Mendoza

Huevos : 3.780 Unidades.

: 3.780 Unidades. Harina : 256 kg,

: 256 kg, Azúcar : 190 kg

: 190 kg Dulce de Leche : 700 kg.

: 700 kg. Crema chantilly : 500 kg.

: 500 kg. Chocolate : 50 kg.

: 50 kg. Grágeas : 10 kg.

: 10 kg. Crocante de maní : 15 kg,

: 15 kg, Merengue : 30 kg.

: 30 kg. Garrafas de 10 kg : 8

: 8 Tubo de gas por 45 kg : 1.

: 1. Baldes de guindelas : 2.

: 2. Mermelada de peras al malbec : 50 Kg (donada por el emprendimiento “Tía Matilde”).

: 50 Kg (donada por el emprendimiento “Tía Matilde”). Servilletas : 15.000.

: 15.000. Cajas de guantes de nitrilo : 7.

: 7. Cajas de barbijos : 100

: 100 Cajas de barbijos : 1.

: 1. Cofias descartables : 100.

: 100. Picos pasteleros : 5.

: 5. Mangas descartables : 20.

: 20. Placas de horno para piononos : 7.

: 7. Papel ecológico : dos rollos de 100 metros c/u.

: dos rollos de 100 metros c/u. Bolsa de arranque : 5 rollos.

: 5 rollos. Cantidad de voluntarios trabajando desinteresadamente: 10.

trabajando desinteresadamente: 10. Horas de trabajo: 197 (y contando).

Cómo y dónde se repartirá gratis la torta más grande para el Día del Niño

La mega torta se servirá entre el 16 y 17 de agosto en la Plaza Pedro del Castillo y en merenderos de toda la provincia.

Mientras que una mitad de la torta (10 metros) se convidará el sábado 16 de agosto entre todas las personas presentes en la plaza del Área Fundacional -que ese mismo sábado quedará reinaugurada por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza-, los otros 10 metros se van a repartir el 17 de agosto en comedores y merenderos de toda la provincia que festejen el Día del Niño. En total se han calculado 40.000 porciones.

"Vamos a empezar a montarla a las 17:30 del viernes 15 de agosto, en el lado norte del Museo del Área Fundacional, En tanto, a las 12 del sábado vamos a cortarla y a empezar a repartirla", cuenta Carmona.

"Quizás no tengamos una torta para nuestro cumpleaños. Pero, para nosotros, esta torta es un premio y una enseñanza. El miedo siempre está, pero cuando tenés ángeles que te acompañan, podemos decir: 'Sin miedo a nada'", resumió la referente social.

"Aliados" es la palabra que, desde Horneritos, han elegido para encarar el desafío de "la torta más grande del mundo" y tiene que ver, justamente, con que se apunta a que mendocinos y mendocinas se alíen detrás de este objetivo.

Para la mega torta del Día del Niño 2024 se acercaron a la Plaza Independencia 15.000 personas, pero ahora esperan -por lo menos- al doble en el Área Fundacional.