Mendoza bajó en el ranking de provincias exportadoras

En 2020 Mendoza facturó 1.350 millones de dólares por sus exportaciones , lo que dejó como resultado una caída del 7,2% en términos de valor respecto a 2019 , según el último informe publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) . Esto le costó a la provincia la pérdida de un lugar en el ranking de exportadores.

Puntualmente, el estudio del organismo nacional muestra que en 2019 Mendoza era responsable de U$S 2,2 de cada U$S 100 que exportaba Argentina y era la sexta provincia más importante para las exportaciones nacionales. En 2020 la participación de la provincia avanzó a U$S 2,5 de cada U$S 100, pero fue superada en importancia por Entre Ríos.

La mayor participación de Mendoza se debe a que, si bien los envíos de los exportadores locales cayeron, lo hicieron a menor ritmo que el promedio nacional (-15,7%). De hecho, solo seis provincias tuvieron mejores resultados que Mendoza el año pasado. Se trata de Corrientes (tuvo una increíble mejora del 170%) La Pampa (creció 6,5%), Santiago del Estero (0,6%), Entre Ríos (solo cayó 2,5%), Catamarca (-4,2%) y Salta (-7%). El resto sufrió bajas mucho más notables en sus envíos.

En 2020 Mendoza facturó 1.350 millones de dólares por sus exportaciones.

Paradójicamente, Mendoza cayó un puesto en el ranking (medido en participación), pasando del sexto lugar en 2019 al séptimo en 2020. Lo que ocurrió, es que Entre Ríos -una de las pocas jurisdicciones que mostraron mejores resultados que nuestra provincia- superó la facturación total de los exportadores locales.

El año de Mendoza

De acuerdo a los registros del Indec, los U$S 1.350 millones exportados por Mendoza el año pasado significaron el 44,4% del total exportado por la región Cuyo, que en forma conjunta sufrió una baja interanual del 11,5%, pasando de U$S 3.431 millones facturados en 2019 a U$S 3.038 millones en 2020.

El producto más exportado por Mendoza fue por supuesto el vino, que si bien logró buenos resultados en términos de volumen, no logró recuperarse en valor. En detalle, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) indicó que en 2020 crecieron 6,1% los envíos de vino fraccionado y 60,1% las ventas al exterior de vino a granel (medido en hectolitros). Sin embargo, el sector generó U$S 935,3 millones el año pasado, contra U$S 950,9 millones en 2019 (-1,6%).

Después del vino, los productos más exportados por Mendoza fueron los preparados de hortalizas, legumbres y frutas, con una participación de 12,4% y una caída de 7,4%; y hortalizas y legumbres sin elaborar –principalmente ajos–, que alcanzaron 9,9% de los despachos de la provincia al exterior, gracias a un crecimiento del 12,8% registrado en el período.

En tanto, los destinos más importantes para Mendoza fueron Usmca (Estados Unidos, México y Canadá), Mercosur y Unión Europea, que concentraron el 67,1% de los despachos al exterior, seguidos por Reino Unido y Chile.

La mirada de los especialistas

Los referentes del sector, desde el ámbito público y privado, explicaron los desempeños de las exportaciones mendocinas durante 2020. El gerente general de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo, Mario Bustos Carra indicó que la caída es atribuible en gran medida a la situación sanitaria a nivel internacional, marco que trajo aparejado una importante baja del consumo. “A pesar de que nuestra producción tiene muy buena calidad, hubo una caída de la demanda generalizada”, señaló.

Para Mario Lázzaro, gerente general de ProMendoza, esta situación puede explicarse por el desplome de los productos de origen industrial, que cayeron un 30% en volumen y un 44% en el monto facturado y el rubro del combustible y energía, con una merma del 50% (en valor). “Estas retracciones fueron compensadas en parte por el crecimiento del 20% de los productos primarios (ajo, cebolla, frutas de carozo), y la leve baja del rubro de la manufactura agropecuaria (-1%), donde se incluye el vino que explica el 50% de las exportaciones totales de Mendoza”, subrayó.

Según la opinión personal de Lázzaro, en la mayoría de los productos primarios mendocinos hay una alta incidencia de los valores del mercado internacional. “Dependemos de otros países para fijar un precio. Resulta interesante analizar las exportaciones por el volumen (cantidad de unidades), porque Argentina no tiene un tipo de cambio consistente en el tiempo. De todas maneras, es evidente que hubo un menor ingreso de divisas, pero no tuvimos mal desempeño en 2020”, agregó.

Para Bustos Carra, una de las causas de la caída en términos de valor, es la falta de un plan económico a nivel nacional. “Tenemos muchos vaivenes en nuestra economía, con una situación de costos que se elevan, y debemos llegar a los mercados internacionales enfrentando a productos que tiene una alta tasa de subsidios, o simplemente a países que se dedican a fomentar sus exportaciones”, cerró.