Mejor que un Plazo Fijo: esto ganarías si invirtieras el aguinaldo 10 días, justo antes de Año Nuevo

En diciembre algunas personas cobran el aguinaldo y otras perciben ingresos extra. Cualquiera sea el caso, esto puede mejorar su situación financiera a corto, mediano o largo plazo. La clave está en darle un buen destino, algo posible y a la vez que sea beneficioso para su bolsillo.

Así, por ejemplo, según el economista José Vargas, titular de la consultora Evaluecon, “el salario promedio a octubre 2022 en Mendoza es de $96.000″, por lo que tendría sentido considerar un medio aguinaldo de $48.000.

Es posible que ese dinero ya esté comprometido, quizás para vacaciones, cubrir deudas, o solventar los gastos de Fin de Año, pero una inversión de corto plazo podría generar algunos rendimientos para aumentar ese capital inicial.

Así, por ejemplo, invertirla en un Fondo Común de Inversión (como el que administra Mercado Pago o en el apartado de inversiones de los bancos), generaría por cada $100.000, $1.701 en 10 días ($169 por día o $85.055 al año, a una tasa estimada del 61,6%).

No se trata de grandes cantidades de dinero, pero sí de una alternativa de inversión que, a diferencia del Plazo Fijo, no exige tener el dinero guardado por 30 días, y se puede retirar todo, o una parte del mismo, en cualquier momento.

Ahora bien, la tasa es variable, por eso se prsenta un “estimado”, con los valores de mercado actuales.

Así, un Fondo Común de Inversión puede ser una alternativa viable para guardar el dinero sólo 10 días, entre el 18 y el 28 de diciembre y retirarlo justo antes de realizar las compras de Fin de Año.

Alternativas de inversión para el aguinaldo de diciembre de 2022

¿Cuándo cobro el aguinaldo y cómo se calcula?

Según lo dispuesto por la Ley 27.073, la segunda cuota se paga en la última jornada laboral de diciembre, tal como lo establece la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Por lo tanto, se debe depositar hasta el 18 de diciembre inclusive.

Asimismo, para calcular la suma total es preciso considerar que el SAC corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador dentro de cada uno de los semestres. Si la relación laboral comenzó hace menos de seis meses, el empleado cobrará un proporcional.

La fórmula para calcular el aguinaldo es dividir el mejor salario recibido por 12 y multiplicarlo por la cantidad de meses trabajados. Así, en caso de que el haber más elevado de un trabajador haya sido de $80.000 y haya comenzado a trabajar el 1 de mayo, cobrará $13.333.

No obstante, el aguinaldo solo lo recibirán los que realicen un trabajo en relación de dependencia. Los monotributistas que no tienen este beneficio pueden guardar un monto mensual de los ingresos para disponer de una suma a fin de año que les permita seguir invirtiendo.

“Si llegás al cierre del año con un ingreso suplementario, podés invertirlo para hacer crecer tu capital. Con Reba hay varias opciones. Hoy en día, la mejor herramienta contra la inflación y el contexto actual de Argentina es tratar de preservar el valor comprando dólar MEP”, afirma Vanesa Di Trolio, gerente de Desarrollos de Negocios de Reba App.

Alternativas de inversión para el aguinaldo

El dólar MEP o dólar bolsa es un tipo de dólar que existe en Argentina de forma legal, y a diferencia del dólar ahorro, se consigue como resultado de la compra de bonos en pesos en el mercado local y su venta en dólares en el mercado internacional. Esta operación se hace en el Mercado de Capitales y en Reba se puede comprar en muy pocos pasos y desde tu celular, según explica Di Trolio.

Además, agrega que el primer paso es tener una cuenta inversión que se puede generar rápidamente desde la app. Luego, el usuario recibirá un mail de confirmación avisando que está creada y con apenas un par de clicks, se puede realizar la compra de los dólares en el mercado financiero. Asimismo, se puede comprar sin tope máximo, con un mínimo de U$D 20 o su equivalente en pesos y todas las veces que uno desee. No obstante, es necesarios no haber comprado los USD 200 de tope del dólar solidario en los últimos noventa días.

Otra alternativa que recomiendan desde Reba es adquirir dólar solidario, ingresando a la cuenta en dólares y seleccionando “operaciones de cambio” desde el rayo azul que está en el menú principal. El paso siguiente es elegir la opción “compra” y luego escribir el monto. Posteriormente, se podrá ver el tipo de cambio y los impuestos que corresponden a la operación. Finalmente, se debe hacer click en “continuar” para confirmar la operación.

También el plazo fijo es una buena posibilidad de inversión, según los especialistas en el tema. La gerente asegura que una de las ventajas más importantes es que te permite saber de antemano cuánto vas a ganar de acuerdo con el monto que se invierte. Por otro lado, están quienes eligen destinar ese extra para disfrutar de un descanso o irse de vacaciones: “en ese caso nosotros recomendamos pagar el hospedaje, el pasaje, la nafta y tus consumos en Argentina con la tarjeta de crédito”, finaliza Di Trolio.