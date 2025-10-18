Material vivo: Temporada de producción de abejas reinas, celdas reales y núcleos

Con la llegada de la primavera, comenzó la etapa de producción en la cabaña Apícola Vista Flores, en emprendimiento familiar que conduce Daniel Avena junto a sus hijos en Vista Flores, Tunuyán .

Apicultura en el Valle de Uco: una herencia que resiste entre el vínculo familiar y un mercado sin crecimiento exponencial

En 2026 cumplirá 25 años de trayectoria, un recorrido que la posiciona entre las dos únicas cabañas productoras de abejas reinas del Valle de Uco.

En un análisis previsionario sobre la temporada, Avena considera que la actual temporada se desarrolla bajo condiciones climáticas favorables y con una mayor demanda que años anteriores . “Este año hemos empezado con una primavera muy benévola . Si bien han habido algunas heladitas tardías, fueron muy puntuales. Las lluvias de agosto y parte de septiembre hicieron que la primavera venga floreciente como realmente debe ser, y eso para las abejas es lo ideal porque las flores son su fuente de alimento y de esa manera se desarrollan bastante rápido”, dice.

Esa situación permitió reducir la alimentación artificial, una práctica que los productores deben aplicar cuando la oferta de néctar y polen es escasa. “Cuando los años vienen secos o con heladas, tenemos que salir a hacer alimentación artificial con jarabe de azúcar, jarabe de maíz y algunos suplementos. Este año no ha sucedido, fue un arranque muy lindo y hasta ahora se mantiene así.”

El trabajo de producción de la cabaña va de fines de agosto a marzo, cuando termina la temporada de material vivo. “Estamos en plena producción de celdas reales y abejas reinas. Ya empezamos a entregar a los distintos productores de la zona”, señala Avena.

En términos comparativos con el año anterior, la demanda fue superior. Confirma que “este año se ha visto mucha más demanda de material vivo. Ha habido muchos clientes a los que les he tenido que decir que no tengo porque ya no tengo posibilidad de producir más. Mientras que el año pasado estuvo más tranquilo, los clientes pedían sobre la fecha y en menor cantidad”.

Para el productor, ese movimiento es una señal positiva. “Se ha visto una reactivación en el sector a nivel nacional, más allá de que el precio de la miel está bastante tranquilo. Para nosotros, cuando hay mucha demanda de material, es como que la actividad está empezando a retomar una mejoría”.

Apícola Vista Flores El manejo técnico forma parte del proceso diario de cría en Apícola Vista Flores. Gentileza

Avena agrega que la estabilidad de precios y la menor variabilidad de los insumos también generan condiciones más previsibles. “Hemos pasado años de mucha angustia con tanta variabilidad en los precios de los insumos. Ahora, por lo menos, uno puede ir planificando más tranquilo, porque sabés que si mañana vas a comprar una bolsa de azúcar va a valer lo mismo que ayer. Eso es algo bueno, ojalá que esto continúe para poder seguir produciendo, que es lo que sabemos y lo que nos gusta hacer”.

¿Qué produce la Apícola Vista Flores?

Entre sus productos se encuentras distintos tipos de material vivo, según la demanda y el perfil de cada cliente.

“Por ‘celda real’ se entiende un capullito donde está una reina a punto de nacer. Eso nosotros generamos que se produzca en nuestro criadero y, cuando está a punto de nacer, ese día se le entrega a los clientes para que ellos hagan un núcleo, pongan esa celdita, de ahí nace una reina, se fecunda con el zángano y se forma una nueva colonia” explica Daniel. La cabaña vende principalmente a productores de Mendoza, San Juan y San Luis, y también abastece a apicultores de la Pampa Húmeda y Buenos Aires. En Cuyo, la comercialización se concentra en celdas reales, ya que la temporada de floración comienza en fechas similares.

Apícola Vista Flores Bastidor con celdas reales. Gentileza

En cambio, en las regiones del centro y norte de Buenos Aires, donde la primavera llega más tarde, la demanda se orienta a reinas fecundadas, que permiten adelantar el desarrollo de las colmenas y ganar tiempo de producción. Mientras que el proceso de cría requiere mayor precisión, explica Daniel que las reinas se desarrollan en pequeñas unidades de fecundación, donde completan su ciclo antes de ser enjauladas para la venta. A lo que suma que se trata de un producto de mayor valor, “porque el productor sabe que esa reina la va a poner en un cajón y automáticamente empieza a poner huevos”.

Además, la cabaña ofrece núcleos, que son pequeñas colmenas formadas y listas para comenzar la producción de miel. “Eso ya es un producto más fácil para el cliente, porque directamente lo pone en un cajón, se va a desarrollar y va a empezar a producir miel. Pero tiene un poco más de trabajo y es otro el precio”.

Avena explica que la organización del trabajo está planificada con antelación. “En esta actividad se usa unos meses antes, a partir de mayo, ya empiezan los clientes a hacer los pedidos. Nosotros vamos tomando los pedidos y, cuando llegamos a esta época, generalmente lo que tenemos posibilidad de producir ya lo tenemos todo encargado. Así que en términos de volumen, tenemos un volumen bastante parejo todos los años”.

Apícola Vista Flores Tareas de control en el apiario. Cada revisión forma parte del seguimiento de las reinas en desarrollo. Gentileza

Una historia que llega a los 25 años

La trayectoria de Apícola Vista Flores comenzó a fines de los noventa, cuando Daniel Avena decide dedicarse por completo a la apicultura: “Arranqué en el año 99 con la apicultura, cuando dejé de ser bancario para dedicarme a esto, y con el material vivo arrancamos en el 2001”.

Desde entonces, la producción de la cabaña se ha ido afianzando logrando sostenerse a lo largo de los años.

De cara al aniversario, Avena reconoce que todavía no planificaron celebraciones. “No lo hemos pensado porque estamos con la temporada tan a full que el otro día estábamos cayendo en razón de que arrancamos en 2001 con el material vivo. Así que el 2026 va a marcar los 25 años en la actividad. Por ahora no hemos pensado nada, simplemente seguir trabajando con algo que nos gusta mucho”.