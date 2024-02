Manuel Valdés: “Mendoza es muy atractiva porque tiene condiciones económicas muy favorables”

La constructora Criba, una empresa con 72 años de historia en el país, y 11 años en Uruguay, desembarcó en Mendoza con una apuesta revolucionaria y millonaria.

La firma invertirá alrededor de 50 millones de dólares en dos desarrollos, uno es Vesta, una propuesta ideal para aquellos que buscan un estilo de vida diferente y un balance perfecto entre la ciudad y la naturaleza.

Se trata de un exclusivo edificio residencial de 15.000 m2, ubicado en la Quinta Sección, sobre avenida Boulonge Sur Mer, frente al Parque General San Martín y a pasos de la zona comercial de las calles Emilio Civit y Arístides.

Manuel Valdés, director Comercial de Criba confió que proyecto fue diseñado por el estudio de arquitectura Bórmida & Yanzón, consta de dos torres paralelas que se vinculan por un cuerpo bajo central, ambas están rodeadas por amplios espacios perimetrales, el edificio cuenta con un jardín frontal que pone en valor el canal Jarillal y que se integra a la arboleda urbana y al parque, aportando valor al paisaje urbano de Mendoza.

Por otro lado está Distrito Central en la sexta Sección, una propuesta habitacional inteligente que también presenta una alianza con la naturaleza y una eficiente integración con la ciudad.

¿Porque hicieron foco en Mendoza

El primer viaje fue mío en el 2019. Mendoza fue una plaza que siempre nos gustó que nos pareció muy atractiva, porque tiene condiciones económicas muy favorables, políticamente también, es muy transparente para trabajar, entonces vimos que las condiciones eran propicias y vimos bajas barreras de ingreso con respecto a nuestra industria, vimos que había espacio para una constructora de nuestro calibre y de nuestra trayectoria y creímos que la mejor forma para ingresar era a través de desarrollos propios.

¿Cómo es Vesta?

Desde un primer momento dijimos que si íbamos a entrar al mercado lo debíamos hacer con el mejor proyecto de Mendoza, en la mejor ubicación y con el mejor estudio de arquitectura. Elegimos esa zona en la quinta sección y en un terreno que creímos que era único, con 54 metros de frente, 2.800 metros cuadrados de terreno. Creo que no hay más, hoy en día en esa zona, un lugar así.

Es así que desarrollamos este producto de súper alta gama para un público exclusivo, son sólo 60 unidades de 1, 2, 3 y 4 dormitorios con amenitis de mucha calidad, tiene tres piscinas, una cubierta climatizada, gimnasios, sauna. Después tenés en el primer piso un salón de reuniones con coworking y en el piso 15 tenés dos piscinas más descubiertas, una en cada torre.

Vesta son dos torres coronadas por el piso 15 que se unen con las oficinas con terraza y dos salones con parrilla para poder hacer reuniones exclusivas, uno para cada torre. En el medio tenés un gran mirador con sala de juegos y TV.

Tiene dos pisos de cocheras dobles con entrada con seguridad en el predio y en la planta baja tenés un sector que son como casas, pero en realidad son departamentos con jardín.

¿Cuándo comenzaron a desarrollar el proyecto?

“En octubre de 2023 empezó la demolición y en enero de este año dimos comienzo con la excavación. Hemos excavado gran parte del subsuelo y estamos poniendo ahora la torre de grúa y empezar a hacer las fundaciones. La obra está prevista en 30 meses y ya está comercializado cerca del 35%.

¿Cuál será el valor de las unidades?

Hoy estamos comercializando, en promedio, a 2.900 dólares el metro cuadrado.

¿De cuántos metros cuadrados son las unidades?

De un dormitorio tiene 100 metros cuadrados, de dos dormitorios son 141 metros, de tres dormitorios tenés de 184 m2 y de cuatro dormitorios, que se hace la planta entera, son 284,5 m2.

¿Cómo se paga?

Se abona con un anticipo del 30% y el saldo es en 30 cuotas ajustables en pesos.

¿Vesta es la vidriera de ustedes en Mendoza?

Es la puerta de entrada va a ser por muchos años el mejor proyecto residencial en torre de Mendoza para alta gama.

¿Qué más están desarrollando?

Estamos en el proyecto del Distrito Central en frente a la Nave Cultural y el Parque Central, es un proyecto del estudio Urgell Penedo Urgell y ganamos un concurso que lanzó el Municipio. Ahora estamos en el proceso de aprobación de planos y empezando a tomar ofertas o reservas.

El proyecto consta de 6 edificios (41.000 m² cubiertos y semicubiertos) con capacidad para 456 unidades de vivienda (monoambientes, 1, 2 y 3 dormitorios), con una ejecución planteada en tres etapas. Se llevará adelante la construcción de tres edificios placa, proyectados con una planta baja y 5 niveles cada uno; y tres edificios torre, los cuales constan de una planta baja y 16 niveles. Además, tendrá un nivel de subsuelo de 13.200 m² para cocheras (algunas de ellas con conexión para carga de vehículos eléctricos), bicicleteros y sala de máquinas. También, contará con SUM, piletas, juegos para niños, quincho y parrilla.

Las plantas bajas de los edificios conformarán un zócalo comercial para usos gastronómicos y de comercios de cercanía con amplias superficies exteriores abiertas al Parque Central y la Nave Cultural.

¿Cuándo prevén comenzar con la obra?

Estimamos que en el segundo semestre de este año, pero por el momento no tenemos una fecha definida. Primero hay que completar todas las aprobaciones, pero si todo anda bien, será en la segunda mitad del año y la primera etapa tendrá una ejecución de 36 meses.

¿Por qué lanzarse a ser desarrolladores, en este momento en que se encuentra la economía?

Nosotros no somos desarrolladores y nuestro negocio principal es construirle a terceros, pero eso no quiere decir que no lo hagamos.

Elegimos desarrollar porque para empezar vimos como que era la forma más fácil, por más que es más riesgosa, de entrar a un mercado nuevo como Mendoza. En Buenos Aires o en otras provincias ya nos han contratado y nos conocen, en cambio en Mendoza nunca habíamos hecho una obra.

¿Qué análisis hacen de la situación del sector teniendo en cuenta el momento que atraviesa el país?

Para una empresa que tiene 72 años trayectoria, estamos acostumbrados a ciclos y crisis y en la industria de la construcción son proyectos de largo plazo, por lo que, siempre en algún momento te agarra una crisis, o cuando empezás o a la mitad o al final, entonces algún problema vas a tener, el tema es saber cómo sortear cada una de esas crisis.

Nosotros por suerte, ya habíamos comprado el terreno y habíamos hecho una preventa con Vesta que eso nos da la tranquilidad también de poder avanzar con un porcentaje de la obra pero por supuesto que vamos a hacer una inversión propia y aspiramos a que las condiciones del mercado mejores. La foto de hoy es muy mala para la industria de la construcción, pero no quiere decir que la película vaya a ser mala.

Si nosotros miramos para atrás, hemos tenido periodos de inflación en dólares que en ciertos momentos se revierte la ecuación y pasa a ser de vuelta barato construir en dólares, o sea, son ciclos. Insisto, hoy el panorama no es alentador para la industria, pero somos optimistas que en el futuro las condiciones de mercado van a mejorar.

¿Criba es íntegramente de capitales nacionales?

Puedo destacar la solidez tanto económica y financiera y la solvencia y la trayectoria de Criba. Es de capitales argentinos, es una compañía familiar, tercera generación y que apuesta al país, de hecho hemos crecido interrumpidamente los últimos 10 años y seguimos apostando y creciendo en el país y creemos que tenemos muchísimo potencial y creemos que la provincia de Mendoza también lo tiene.