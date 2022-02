Mansiones en Mendoza: los “elefantes blancos” que escasean en el mercado inmobiliario

El acceso hoy a una vivienda propia es un lujo que pocos pueden darse hoy en Mendoza. Pero si de lujos hablamos, lejos de aquellas modestas propiedades de 60 m2, en la provincia tenemos verdaderos “elefantes blancos”, como las definen los corredores inmobiliarios que pueden llegar a tentar las billeteras más abultadas de la provincia. Hablamos de mansiones, esas propiedades que superan el medio millón de dólares, pero de las que hay muy pocas a la venta, al punto que se cuentan “con los dedos de las manos” las unidades disponibles hoy en día.

A diferencia de lo que puede suceder en otras partes del país, como en Buenos Aires o Mar del Plata, en nuestra provincia las mansiones históricas que se encuentren a la venta no abundan y lejos están de tener más de cien años. Lo que sí es más frecuente encontrar son nuevas construcciones en barrios privados con mucho lujo y algunas excentricidades.

Más de 600 m2 cubiertos, parquizados que promedian los 1.200 m2, piletas de todas las formas, hidromasajes, hasta una docena de ambientes, amplias cocheras, lujosas terminaciones y mucho más son algunas de las características más repetidas de estas construcciones.

Sin embargo, en realidad, “prácticamente no hay propiedades de esas características a la venta”, como lo dijo Santiago Debé, de la inmobiliaria homónima. Esto es porque “es muy difícil que la gente pague esas cifras hoy, inclusive para aquellos que tienen mucho dinero, principalmente por la inestabilidad que vive el país”.

Una mala inversión

Justamente la incertidumbre que genera el desfasaje cambiario que se vive en el país es lo que hace hoy estas propiedades estén “baratas” en dólares, con precios que realmente no reflejan su verdadero valor, así como que también sea más conveniente comprarlas que construirlas desde cero.

Aunque este panorama parece el ideal para una inversión, para Santiago Debé, comprar una mansión “es enterrar, de alguna manera, los fondos en bienes raíces, porque después no se pueden disponer. La persona tiene la mansión, pero si necesita dinero no lo va a recuperar de inmediato”.

En el mismo sentido opinó Marcelo Miranda, propietario de la inmobiliaria que lleva su nombre. “A nivel inversión es una pésima decisión invertir en una mansión. La relación de lo que vale ese tipo de propiedades y la rentabilidad que da no llega ni al 0,1%”, consideró. Como ejemplo de esto, el corredor inmobiliario mencionó algunos casos como los de la calle Emilio Civit, “donde hay propiedades que se vendieron hace alrededor de cinco años a 700 mil dólares y hoy las ofrecen por 400 mil dólares y no se encuentran compradores”. “Algo similar se dio con una casa de la calle Julio Roca que hace diez años se pagó un millón de dólares y ahora están pidiendo alrededor de 400 mil dólares y no la pueden vender”, agregó.

Según detalló, esto se da porque la cotización del dólar “se fue a las nubes” y las propiedades no evolucionan al mismo ritmo, así como también por la competencia con barrios privados donde hay una mayor seguridad que en las zonas céntricas.

Así, las compras de una mansión se dan generalmente cuando alguien se ‘enamora’ de la casa y decide invertir para mudarse allí. Y en cuanto a las ubicaciones, “propiedades que superan el medio millón de pesos hay muchas y se pueden encontrar en las zonas de Chacras de Coria, Vistalba, el Dalvian, Palmares o barrios privados de Maipú, pero no se trata de mansiones históricas de la provincia”, sostuvo Miranda.

¿Cuánto hay que pagar por una mansión?

Para el dueño de Marcelo Miranda Propiedades, “hoy el que tiene la plata en la mano pone el precio de la propiedad”, pero en realidad la demanda de estas propiedades es una entre cien búsquedas.

La propiedad más cara de Mendoza hoy está por encima de los dos millones de dólares y hasta puede alguna que alcance los tres millones de la divisa estadounidense. “Pero esas no se publican en ningún lado, se manejan por contactos”, expresó Marcelo Miranda. Aun así puede resultar “barato”, ya que “hacer una casa de ese estilo puede llegar a costar construirla seis millones de dólares” hoy en día.

En coincidencia con su colega, Santiago Debé explicó que “ese tipo de propiedades no se vende con el aviso en el diario, por las redes sociales o por páginas de internet, sino que se venden por contactos y a partir de la presunción de que el cliente puede invertir esas cifras”.

Más allá de eso, aclaró que, en general, siempre ha sido escasa la demanda en Mendoza de este tipo de propiedades.

Pero si nos fijamos en las que sí están disponibles para todo público, algunas publicaciones de casas pueden llegar a superar sin problemas el millón de dólares. En un recorrido virtual que hizo Los Andes por las diferentes plataformas inmobiliarias, la propiedad más cara publicada se encuentra en un barrio privado de Luján de Cuyo y vale U$S 1.200.000.

Esta casa a estrenar cuenta con 580 m2 en total y una superficie de 1.600 m2. Posee cinco ambientes, cinco baños, cuatro dormitorios y cochera para cuatro vehículos. Entre sus comodidades se destacan pisos de porcelanato, pileta, quincho con baño y cocina, living comedor amplio con pisos entablonados y una habitación principal con jacuzzi grande, sauna y balcón.

Ascensores, más baños que habitaciones y otras curiosidades

Por debajo de ese precio, pero por más de medio millón de dólares son más de una docena las propiedades que se encuentran en la web, principalmente en las zonas lujaninas de Vistalba o Chacras de Coria, el barrio privado Dalvian, Palmares o la Ciudad de Mendoza.

Si hablamos de casas de dos o más plantas, un requisito casi indispensable es el ascensor o la posibilidad de instalarlo. En este caso no se trata de una excentricidad o un capricho del comprador, sino, como lo explicó Debé, “la mayoría de los compradores de este tipo de propiedades son gente mayor, no jóvenes o estudiantes”, por lo que tener un fácil acceso a la planta alta es de vital importancia.

Pero entre los anuncios también podemos encontrar algunos casos curiosos como el de una casa de la Quinta Sección de 15 años de antigüedad que cuenta con más baños que habitaciones disponibles. Según la publicación del portal Zonaprop, se piden 900 mil dólares por la mansión que cuenta con seis baños, un toilette, pero cuatro dormitorios.

Otro de los casos particulares en una propiedad en el barrio Dalvian. Por 750 mil dólares, el comprador se podrá hacer con una amplia casa de 960 m2 cubiertos y 1.992 m2 en total que cuenta con 12 ambientes, ocho baños, ocho dormitorios, tres toilettes y tres cocheras. Así como también una importante cava, una terraza con jacuzzi y una piscina con una extraña forma redondeada.