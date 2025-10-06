6 de octubre de 2025 - 21:24

Luis Caputo viajó a Estados Unidos para negociar U$S 20 mil millones vía swap: los detalles

El ministro de Economía inició en Washington las negociaciones con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, por un respaldo financiero.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, recibió a Luis Caputo, ministro de Economía argentino.

Foto:

@SecScottBessent
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo este lunes una reunión importante con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en el marco de las gestiones que el Gobierno argentino lleva adelante para obtener un swap por U$S 20.000 millones.

El encuentro se desarrolló en Washington, donde el titular del Palacio de Hacienda encabeza una comitiva oficial. Bessent dio la bienvenida a Caputo y a parte del equipo económico a través de sus redes sociales, donde destacó el tono positivo de las conversaciones.

“Durante su estadía aquí en Washington, continuaremos nuestras productivas discusiones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las firmes políticas de Argentina”, señaló Bessent en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecScottBessent/status/1975299966701871257&partner=&hide_thread=false

Inicio de negociaciones entre Argentina y Estados Unidos

De esta manera se inician las negociaciones entre ambos países, con el objetivo de conseguir un respaldo financiero por parte del Tesoro estadounidense en medio de las tensiones previas a las elecciones del 26 de octubre.

Caputo viajó junto a su viceministro, José Luis Daza, el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Toda la delegación se encuentra en territorio norteamericano desde el sábado.

El objetivo en Estados Unidos es avanzar en las negociaciones con el gobierno de Donald Trump para establecer el swap de monedas por US$ 20.000 millones.

