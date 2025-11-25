Luis Caputo celebró el crecimiento económico de septiembre informado por el Indec

El ministro de Economía destacó el "tremendo dato" del informe del Indec. También afirmó que los números contradicen el “ataque político” previo a las elecciones legislativas.

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, celebró este lunes el dato de la actividad económica de septiembre, difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Además lanzó nuevas críticas hacia sectores del arco político.

El organismo estadístico publicó el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a septiembre, que mostró un crecimiento interanual del 5% y una suba del 0,5% respecto de agosto. El EMAE funciona como un anticipo de la evolución trimestral del Producto Interno Bruto (PIB).

Tremendo dato!!

A pesar de la incertidumbre electoral y el ataque político, la economía registró un crecimiento de 1,38% desestacionalizado septiembre contra junio!!

A nada de máximos históricos en el nivel de actividad!

Frente a este panorama, el titular del Palacio de Hacienda compartió un mensaje en su cuenta de X, donde calificó el registro como un "tremendo dato" y adjuntó la publicación oficial del Ministerio de Economía. En esa línea, volvió a cuestionar lo que describió como un "ataque político" previo a las elecciones legislativas.

