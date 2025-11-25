Luis Caputo aseguró ante empresas británicas que 2026 será "un año espectacular"

El ministro de Economía recibió a compañías británicas que operan en el país. En ese marco, Caputo aseguró que el próximo año estará marcado por un escenario político y económico “muy positivo”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo este lunes una reunión con representantes de compañías británicas que operan en la Argentina. En ese encuentro, el funcionario aseguró que el próximo año “será un año espectacular” y que se está configurando una “convergencia de factores políticos, económicos y sociales muy positivos”.

Caputo presentó ante los ejecutivos las reformas que el Gobierno enviará al Congreso durante las sesiones extraordinarias. Señaló que esos proyectos —entre ellos la reforma laboral y la iniciativa de Presunción de Inocencia Fiscal— funcionarán como una señal de continuidad del orden macroeconómico y de la baja impositiva.

El ministro insistió en que la competitividad “no depende de un dólar alto”, sino de la reducción de impuestos y del crecimiento sostenido. En ese sentido, resaltó que el desarrollo económico se apoya en el crédito y que el fortalecimiento del mercado de capitales será prioritario.

El funcionario estuvo acompañado por el viceministro José Luis Daza y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne. Daza destacó que, tras el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de octubre, se registra "una aceleración de proyectos de inversión" y remarcó que el respaldo al programa económico del Gobierno está impulsando decisiones empresariales de mayor escala.

Por su parte, Lavigne expuso sobre la situación del comercio bilateral entre la Argentina y el Reino Unido. Al respecto afirmó que las medidas recientes permitieron “generar previsibilidad y transparentar” las operaciones entre ambos países.