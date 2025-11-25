25 de noviembre de 2025 - 22:10

Luis Caputo aseguró ante empresas británicas que 2026 será "un año espectacular"

El ministro de Economía recibió a compañías británicas que operan en el país. En ese marco, Caputo aseguró que el próximo año estará marcado por un escenario político y económico “muy positivo”.

Luis Toto Caputo se reunió con empresarios británicos.

Luis Toto Caputo se reunió con empresarios británicos.

Foto:

Prensa Economía
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo este lunes una reunión con representantes de compañías británicas que operan en la Argentina. En ese encuentro, el funcionario aseguró que el próximo año “será un año espectacular” y que se está configurando una “convergencia de factores políticos, económicos y sociales muy positivos”.

Leé además

esta confirmado el precio que tendra el dolar cuando abran los bancos este miercoles 26 de noviembre

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este miércoles 26 de noviembre

Por Redacción Economía
La nafta subió varios puntos por encima de la inflación en lo que va de 2025. Foto: Ramiro Gomez

Micropricing en YPF y aumentos "silenciosos": cuántos puntos por encima de la inflación subió el combustible

Por Sandra Conte

Caputo presentó ante los ejecutivos las reformas que el Gobierno enviará al Congreso durante las sesiones extraordinarias. Señaló que esos proyectos —entre ellos la reforma laboral y la iniciativa de Presunción de Inocencia Fiscal— funcionarán como una señal de continuidad del orden macroeconómico y de la baja impositiva.

El ministro insistió en que la competitividad “no depende de un dólar alto”, sino de la reducción de impuestos y del crecimiento sostenido. En ese sentido, resaltó que el desarrollo económico se apoya en el crédito y que el fortalecimiento del mercado de capitales será prioritario.

Caputo estuvo junto a José Luis Daza y Pablo Lavigne
Caputo estuvo junto a José Luis Daza y Pablo Lavigne.

Caputo estuvo junto a José Luis Daza y Pablo Lavigne.

El funcionario estuvo acompañado por el viceministro José Luis Daza y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne. Daza destacó que, tras el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de octubre, se registra “una aceleración de proyectos de inversión” y remarcó que el respaldo al programa económico del Gobierno está impulsando decisiones empresariales de mayor escala.

Por su parte, Lavigne expuso sobre la situación del comercio bilateral entre la Argentina y el Reino Unido. Al respecto afirmó que las medidas recientes permitieron “generar previsibilidad y transparentar” las operaciones entre ambos países.

Del lado empresario, los representantes valoraron la reducción de impuestos nacionales, pero remarcaron que persiste una fuerte presión fiscal por parte de provincias y municipios, donde continúan vigentes tributos considerados distorsivos para la actividad. Aseguraron también que esos gravámenes afectan la competitividad y encarecen los costos operativos.

En el encuentro participaron representantes de CePu; Terminal Zárate; BritCham; Steplix; Lake Resources; John Crane; Banco Galicia; British Airways; Diageo; BAT; G4S; BMW Mini; Bruchou; Beccar Varela; AstraZeneca; PUENTE; Schroders; Harbour Energy; Hospital Británico; MSU Energy; SMS; Río Tinto; EY; Haleon; WTW; First Capital Advisors; Pan American Energy; y la Embajada Británica en la Argentina.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Luis Caputo celebró el dato de la actividad económica de septiembre.

Luis Caputo celebró el crecimiento económico de septiembre informado por el Indec

Por Redacción Economía
Luis Caputo desmintió un rescate con bancos y el mercado analiza un posible REPO.

Semana clave: dólar, tasas e indicadores del Indec marcarán el pulso económico

Por Redacción Economía
Luis Caputo

Luis Caputo desmintió un supuesto rescate financiero de bancos estadounidenses

Por Redacción Economía
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció una nueva licitación.

Caputo lanzó una nueva licitación de deuda y debuta la nueva Letra TAMAR: de qué se trata

Por Redacción Economía