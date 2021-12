Los vinos de colección más caros de Argentina duplicaron su precio en un año: cuánto valen ahora

Todos los precios en Argentina suben, eso no es ninguna novedad. Y el valor de los vinos de colección más caros del país no son la excepción. Hace poco más de un año, en Los Andes te contábamos cuáles eran las botellas más onerosas que podrías comprar por internet. Ahora, repitiendo el recorrido por la góndola virtual, nos encontramos con que los valores superan en algunos casos en un 100% el precio que tenía en 2020.

Más allá de que en el último tiempo se han visto más libertades en el contexto de la pandemia de coronavirus, las compras online son un hábito que parece que llegó para quedarse. Así muchos son los que prefieren recibir sus vinos favoritos en la puerta de su casa, eligiendo lo que van a tomar a través de la computadora, incluso si se trata de los más costosos de todos.

Al igual que hace un año, el producto más caro que encontramos es de Catena Zapata y corresponde una Estiba Reservada Vertical que incluye 22 botellas desde la cosecha 1990 hasta la 2013. Mientras que el año pasado se conseguía tres millones de pesos, ahora cuesta el doble, es decir seis millones de pesos o alrededor de $273.000 por cada botella. Con un incremento similar, la misma colección, pero con solo 10 botellas de las añadas 1996, 1999, 2001, 2003, 2006, 2008, 2009, 2010, 2013 y 2014 cuesta un millón y medio de pesos. En consecuencia, el costo de la botella pasó de $79.000 a $150.000.

La colección de Catena Zapata aumentó un 100% su valor en un año. - Captura de pantalla

En el caso de Viña Cobos también se puede ver el fuerte incremento. En 2020 se podía conseguir nueve vinos de una colección vertical del 2007 al 2015 del malbec Viña Cobos a $330.000. Ahora, por esa misma línea, pero desde la cosecha 2013 al 2016, se pide $350.000, o $87.500 por botella, más de $50.000 por unidad que hace un año.

El precio por botella de Viña Cobos aumentó en $50.000 por cada botella. - Captura de pantalla

Muchos de estos vinos aparecen en varias publicaciones y en diferentes ofertas o combos, algunos pudiéndose conseguir por un poco más o un poco menos de los precios que hemos tomado como referencia en esta publicación.

En los vinos internacionales también se ha visto el incremento. Por caso, en septiembre de 2020 podíamos encontrar un Chateau Lafite Rothschild cosecha 1975 por un precio de $550.00. En cambio, ahora un vino de esta bodega francesa de la cosecha está en oferta y con descuento a $614.000.