25 de septiembre de 2025 - 17:49

Los sueldos registrados subieron 2,2% en julio y lograron superar a la inflación, según el Indec

El dato marca que los sueldos le ganaron al índice de precios, que marcó 1,9% en el séptimo mes del año. Los haberes escalaron 17,1% en lo que va del 2025.

Salarios en Argentina.

Salarios en Argentina.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Los sueldos registrados del sector privado en la Argentina aumentaron el 2,2% en julio y superaron la inflación general de ese mes, que fue del 1,9%, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Leé además

Las ventas de electrodomésticos están en baja por la variedad y los precios en Chile

La variedad y precios en Chile complica las ventas de electrodomésticos

Por Sandra Conte
En Talca, el ministro Vargas Arizu con Alberto Marengo, subsecretario de Industria, Comercio y Logística de Mendoza.

Vargas Arizu: "Trabajaremos con Chile para que el Paso Pehuenche esté integrado y abierto las 24 horas"

Por Redacción Economía

En lo que va del 2025, según los índices oficiales, los haberes subieron 17,1%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó por encima, en el 17,3%. Mientras, en los últimos 12 meses, los sueldos aumentaron 40,3% frente a un IPC de 36,6% en el mismo periodo.

Comportamiento interanual de los sueldos

Si la comparación es con julio del 2024, la suba fue de 53,2%. En este caso, se toma el promedio, con los salarios estatales incluidos, que mostraron una mejora de 2,3% en julio, incluso superando al sector privado, según detalló el Indec este jueves.

El Índice de salarios estima la evolución de los salarios pagados en la economía aislando el indicador de variaciones relacionadas con conceptos tales como la cantidad de horas trabajadas, descuentos por ausentismo, premios por productividad y todo otro concepto asociado al desempeño o a las características de los individuos concretos.

Índice salarial de julio 2025
Índice salarial de julio 2025, según el Indec.

Índice salarial de julio 2025, según el Indec.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Pobreza e indigencia en Mendoza. Foto: Archivo / Los Andes

La pobreza en el primer semestre del 2025 registró una fuerte baja respecto al 2024, según el Indec

Por Redacción Economía
La geóloga mendocina Marita Ahumada.

Marita Ahumada en el Congreso de Geología Aplicada: "La minería es una oportunidad para las mujeres"

Por Redacción Economía
ARCA desmintió una noticia sobre supuestos bloqueos y retenciones de compras en el exterior

Elevan a $ 1.600.000 los umbrales de información para cooperativas

Por Redacción Economía
Carrefour tiene 4 empresas interesadas en su venta. 

Carrefour se va de Argentina: el cuarto jugador que asoma y es desconocido por la mayoría

Por Redacción Economía