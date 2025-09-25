Los sueldos registrados subieron 2,2% en julio y lograron superar a la inflación, según el Indec

El dato marca que los sueldos le ganaron al índice de precios, que marcó 1,9% en el séptimo mes del año. Los haberes escalaron 17,1% en lo que va del 2025.

Los sueldos registrados del sector privado en la Argentina aumentaron el 2,2% en julio y superaron la inflación general de ese mes, que fue del 1,9%, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En lo que va del 2025, según los índices oficiales, los haberes subieron 17,1%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó por encima, en el 17,3%. Mientras, en los últimos 12 meses, los sueldos aumentaron 40,3% frente a un IPC de 36,6% en el mismo periodo.

Comportamiento interanual de los sueldos Si la comparación es con julio del 2024, la suba fue de 53,2%. En este caso, se toma el promedio, con los salarios estatales incluidos, que mostraron una mejora de 2,3% en julio, incluso superando al sector privado, según detalló el Indec este jueves.

El Índice de salarios estima la evolución de los salarios pagados en la economía aislando el indicador de variaciones relacionadas con conceptos tales como la cantidad de horas trabajadas, descuentos por ausentismo, premios por productividad y todo otro concepto asociado al desempeño o a las características de los individuos concretos.

Índice salarial de julio 2025 Índice salarial de julio 2025, según el Indec.