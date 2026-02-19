Los precios mayoristas bajaron el ritmo y la inflación de enero quedó en 1,7%

inflación mayorista registró en enero una suba del 1,7% , lo que representa una desaceleración respecto de diciembre de 2025, cuando el incremento había sido del 2,4%. En términos interanuales, el acumulado alcanzó el 26,4% .

El dato surge del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) , que mide la evolución de los precios a nivel mayorista. En paralelo, el Índice de precios básicos al por mayor (IBIM) —que excluye el efecto impositivo— marcó 1,6%, mientras que el Índice de precios básicos del productor (IPP) también registró una variación de 1,6%.

Dentro del IPIM, los productos nacionales aumentaron 1,7%, con subas del 2,6% en productos primarios, 1,4% en manufacturados y 1,1% en energía eléctrica. Por su parte, los productos importados registraron un alza del 1,5%.

Entre los sectores con mayores incrementos en enero se destacaron los productos agropecuarios (+4,1%), los productos pesqueros (+4,6%) y el rubro alimentos y bebidas (+2,4%).

Iván Cachanosky, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, señaló que “la secuencia de IPIM mensual muestra que la inflación de costos se modera de forma sostenida desde octubre” .

El analista agregó que, salvo diciembre, en el último trimestre los precios mayoristas se ubicaron por debajo del 2%, tendencia que se mantuvo en enero. “Esto es coherente con una inflación que debería empezar a ceder en los próximos meses y retomar el camino de la desinflación”, sostuvo.

No obstante, advirtió que los datos preliminares de febrero podrían mostrar todavía niveles elevados, por lo que una consolidación en la baja inflacionaria podría observarse recién a partir de marzo.