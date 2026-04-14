Cuánto cobra un pintor para dejar lista una casa de 1 habitación

En la práctica a la hora de pintar una casa hay un detalle que suele cambiar todo: no se paga sólo “por una pieza menos”, sino por el estado real de las paredes, los cielorrasos, la cocina, el baño y, muchas veces, algún sector exterior que también hay que emprolijar para que la casa quede realmente lista.

Cuánto cobra un albañil en 2026 para edificar una casa sencilla de 2 habitaciones

Cuánto cobra un mecánico para dejar listo un auto usado antes de venderlo

Los propios especialistas del rubro remarcan que las casas son más difíciles de presupuestar que los departamentos porque no están tan estandarizadas, pueden tener techos más altos, más recovecos y superficies que absorben más pintura .

Tomando como referencia los valores por metro cuadrado de pintura interior, cielorrasos y exterior relevados por Home Solution, más el costo actual de materiales y las notas recientes sobre pintura de casas completas, una estimación razonable para una casa chica de 1 habitación queda así:

Home Solution publica para abril de 2026 referencias de $5.584 a $17.642 por m² en pintura interior, $5.016,30 a $12.496,95 por m² en cielorrasos y $5.600 a $11.200 por m² en pintura exterior.

Para una casa de 100 m² los materiales de primera marca se ubican entre $1.500.000 y $2.300.000 y la mano de obra entre $5.000.000 y $7.000.000 .

Para una vivienda mucho más chica, como una de un dormitorio, ese costo baja, pero no en proporción perfecta porque siguen pesando la preparación, los traslados y los arreglos previos.

Qué suele incluir cuando te dicen “dejarla lista”

Un presupuesto puede parecer barato, pero no incluir todo lo necesario. En general, cuando el trabajo es estándar, el pintor suele contemplar protección de pisos y aberturas, lijado, una mano de fijador, arreglos menores, dos manos de látex y limpieza final.

También es habitual que algunos pintores coticen por metro cuadrado y otros hagan una visita previa y pasen un valor cerrado.

Cuánto cobra un pintor para dejar lista una casa de 1 habitación (2)

En una casa chica, a veces el presupuesto cubre sólo dormitorio, cocina-comedor y baño. Otras veces incluye además cielorrasos, un pequeño frente, una galería o una pared exterior.

Y hay trabajos que parecen chicos, pero consumen tiempo igual: marcos, rincones, zonas con grasa en cocina o pintura vieja que se levanta. Ahí es donde dos presupuestos parecidos terminan representando cosas distintas.

Los materiales pueden sumar bastante más de lo que parece

En Easy, por ejemplo, un látex interior/exterior antihongo Sinteplast de 20 litros cuesta $70.796, un fijador sellador Venier de 20 litros vale $64.495 y un enduido interior Sinfonia de 20 litros sale $54.095.

Con sólo esos tres productos ya se supera cómodamente la barrera de los $189.000, y todavía faltarían rodillos, pinceles, cinta, lijas, plásticos y, en muchos casos, más de un balde de pintura.

Cuánto cobra un pintor para dejar lista una casa de 1 habitación (1)

Por eso, en una casa de 1 habitación, el presupuesto cambia mucho según una pregunta simple: ¿la pintura la compra el cliente o la pone el pintor?

Hoy sigue siendo común que la mano de obra se cobre por separado y que el cliente compre los materiales por su cuenta. Eso puede abaratar el cierre, pero obliga a mirar bien qué marca, cuánto rinde y cuántas manos se van a dar de verdad.

Lo que más encarece el trabajo y rompe cualquier cálculo rápido

Hay cuatro cosas que suelen disparar el precio. La primera es la humedad. La segunda, el enduido completo porque las paredes están muy marcadas. La tercera, pasar de un color oscuro a uno claro, porque muchas veces obliga a meter más manos.

Y la cuarta, todo lo que no parece central, pero suma tiempo: aberturas, marcos, rejas, frente o pequeños sectores exteriores. Las guías de precios y los especialistas coinciden en que esos detalles empujan fuerte el valor final.