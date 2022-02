Los impactos en Mendoza del acuerdo entre Argentina y el FMI

¿Cómo afectaría a Mendoza el preacuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI)? El equipo económico de la Fundación Ideal elaboró un informe técnico sobre el preacuerdo analizando variables en juego y economistas locales aportaron su visión. Falta conocer la “letra chica”, pero hay temas que ya se discuten sobre la mesa y que tendrían un impacto especial en Mendoza.

En principio, se preacordó un “Programa de Facilidades Extendidas” por U$S 44.500 millones con compromisos fiscales, monetarios y de reservas durante dos años y medio. En este período habrá 10 revisiones (una cada tres meses) con nueva deuda, y habrá un excedente neto de casi U$S 4.500 millones que se usarán para acumular reservas.

“Cada uno de los nuevos desembolsos (nueva deuda) se comenzará a devolver dentro de 4 años, en 12 cuotas semestrales (6 años) y con una tasa de interés cercana al 4% anual. El primer desembolso se empezaría a pagar en setiembre de 2026 y, el último, en marzo de 2032″, detalla el informe de Fundación Ideal. Ahora se trabajaría en el “memorándum” de entendimiento con los detalles, proyecciones y políticas acordadas, la famosa “letra chica”.

En el plano fiscal, se busca reducir el Déficit Primario para que tenga una trayectoria -en porcentajes del PBI- del 3,5% en 2021 (observado), de 2,5% en 2022, de 1,9% en 2023 y de 0,9% en 2024. También se habla de implementar tasas de interés real positivas (por encima de la inflación, hoy en alrededor del 50% anual) que contribuyan a la estabilidad cambiaria y financiera.

Noelia Garbero, economista de la Fundación Ideal, analizó que el esfuerzo fiscal a realizar “apunta, principalmente, a menores subsidios y un menor gasto de capital, con una menor transferencia de capital a Provincias”, lo que explicaría el 80% del ahorro fiscal acordado. En la quita de subsidios, Mendoza se vería menos perjudicada que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con tarifas más baratas, pero le afectaría el tema de obra pública.

“Van a disminuir las obras públicas directas que realiza la Nación en Mendoza y las transferencias discrecionales que recibe el Gobierno provincial para las obras públicas”, comentó Gabero. El borrador del acuerdo habla de “limitar las transferencias discrecionales a las provincias y empresas estatales y administrar la masa salarial del sector público para asegurar que crezca consistentemente con la mejora de la actividad”.

Dólar en línea con la inflación

Un aspecto que se habla en el marco del acuerdo es la corrección del tipo de cambio, no con una devaluación brusca sino de manera paulatina. Esto permitiría que no haya una brecha tan amplia entre un dólar oficial a $ 112 y uno paralelo de $ 210, con cerca de un 90 % de diferencia. ¿Eso ayudaría a Mendoza?

El economista Dante Moreno, asesor del Partido Justicialista, considera que, con el acuerdo, el valor del dólar acompañará al del resto de los productos, en línea con la inflación: “No vas a tener un dólar que salte de $ 100 a $ 200 en 6 meses, pero quizás haya devaluaciones mayores que el año pasado. Creo que se irá corrigiendo el tipo de cambio en función de la inflación”.

Para Moreno, esa corrección puede ayudar al exportador mendocino, no en aumentar la cantidad de bienes que exporta sino en estabilizar su negocio. Es que, si sus costos aumentan con la inflación a un 50%, pero sus ingresos en dólar oficial aumentan sólo un 30%, las cuentas no terminan de cerrar (necesitaría un 20% más para cubrir costos). Además, habrá que ver si el conflicto entre Rusia y Ucrania no perjudicará el comercio con Europa.

Un economista que coincidió fue José Vargas, director de la Consultora Evaluecon: “El hecho de que la devaluación sea cada vez más rápida y se achique la brecha, beneficia al sector exportador de la provincia. Mendoza es una de las provincias agroexportadoras más importantes del país. Tenemos posicionamiento en muchos países del mundo”.

Vargas consideró que “es inconsistente tener una brecha cambiaria de casi el 100%” y por eso el Banco Central, después de las elecciones, fue acelerando la devaluación, recortando la brecha a 85%, y se estima que en los próximos meses la devaluación sea mayor, sin cambios bruscos. El lado negativo de un dólar de mayor valor sería que los precios domésticos tiendan al alza.

Volviendo sobre Mendoza, el director de Evaluecon recordó que la provincia tiene “una matriz productiva poco diversificada, con casi un 25 del producto Bruto Geográfico compuesto por los sectores de Comercio y Turismo”. Desde ese punto de vista, un entendimiento con el FMI permitiría generar mayor estabilidad, reactivación económica y afluencia de turistas.

Moreno también señaló que la deuda pública provincial consolidada a diciembre de 2021 es de un 23,8% en pesos ($ 28.186 millones), pero del 61,6% en dólares ($ 72.892) y del 14,6% en UVA (17.296), variable relacionada con la inflación. “Si el dólar o la inflación crecen, va a aumentar la deuda provincial. La provincia está supeditada a esas variables”, advirtió el asesor del PJ.

Obra pública y distorsiones

En la mirada de Sebastián Laza, asesor del Ministerio de Economía de Mendoza, un acuerdo con el FMI “no soluciona los graves problemas de la economía argentina pero, por lo menos, da un orden y sabemos que no explotará la macroeconomía”. Problemas como la inflación seguirán existiendo pero sin el temor de una crisis en el mercado cambiario con incertidumbre y parálisis de inversiones.

Otro punto en la mesa de debate es la posible disminución de la obra pública, pero Laza cree que eso no afectaría tanto a Mendoza: “La obra pública nacional que llega a Mendoza es escasa, no va a mover mucho la aguja en la economía provincial. Se hacen inversiones en rutas y vivienda, pero es muy poco, no son obras grandes”.

Un aspecto que señaló el asesor del Ministerio como positivo es que, si fruto de este convenio el Banco Central aumenta las reservas, se descomprimiría el mercado cambiario y se podría autorizar una mayor cantidad de importaciones que necesita la industria local. El ajuste de la brecha cambiaria podría ser positivo, pero de todos modos para Laza el exportador mendocino no es de especular con el tipo de cambio, sino que aprovecha los negocios cuando puede.

Una última mirada es la de Carina Farah, economista y docente en la UNCuyo, para quien el problema no es tanto el acuerdo que se haga con el FMI, sino haberse endeudado en dólares en primer lugar. “A partir de ahí, hay cuestiones de la letra chica que nos van a terminar perjudicando o beneficiando”, comentó Farah.

En su opinión, en Mendoza hay una “hipersensibilidad” respecto de temas nacionales, como si los problemas macroeconómicos le afectaran más. Algunos ejemplos que menciona son la inflación, que en enero de 2022 fue del 4,2% en Mendoza mientras que en el país fue de 3,9%, o que está entre las provincias que más lento viene recuperando el empleo. En cuanto a la obra pública, si la Nación reduce obras, sería perjudicial ya que la provincia subejecutó partidas el año pasado.

“Reducir la brecha cambiaria generará un clima con menores distorsiones. Hoy el dólar blue marca el ritmo de devaluación programático, porque el oficial va detrás del blue. Se importa al dólar oficial, pero después se vende a precio blue porque marca expectativas de inflación”, apuntó la economista. De todos modos, cree que debe darse un debate profundo sobre el acuerdo y que es importante tomar una decisión (a favor o en contra) para frenar la incertidumbre.

¿Qué pasaría si no se acuerda con el FMI?

Un eventual default con el FMI profundizaría la crisis socioeconómica con mayor presión cambiaria, devaluación, inflación, menor crecimiento y empleo, y mayor pobreza. También sería un quiebre en la relación con el mundo e imposibilitaría cualquier acuerdo que fortaleciera nuestra situación externa. La alternativa inmediata al acuerdo es un empeoramiento social, y los ajustes que pretenden evitarse ocurrirán bajo una aceleración inflacionaria con alcance inestimable.

Sin acuerdo, el valor del dólar paralelo va a seguir creciendo y eso va a obligar al ministro Martín Guzmán a devaluar el dólar oficial, con una espiral de devaluaciones que podría terminar en una corrida bancaria.

Sería un desastre. El mercado torció el brazo a Alberto (Fernández) y Cristina (Kirchner). Apenas algunos amagaron con no acordar, subió el dólar paralelo. Van a acordar con el fondo, no queda otra alternativa.

Algunos dicen que no hay otro camino que arreglar porque vamos al default, y otros, que tendríamos que imponer nuestras condiciones. No conozco a muchos deudores particulares que vayan al banco por una deuda y arreglen como quieran.

Yo entiendo a quienes critican el acuerdo, pero no tenerlo implica que se dispare el dólar, que haya desconfianza. Es tener un default a la vuelta de la esquina y sin asistencia crediticia ni credibilidad.

No acordar con el fondo implicaría cerrar a la provincia el acceso al crédito y eso complicaría también el acceso a los empresarios.

En cambio, la llegada del acuerdo implica mejores condiciones para la parte pública y la parte privada. Desde el punto de vista macroeconómico, el acuerdo va a tener un impacto generalizado hacia todas las provincias. Después dependerá de la realidad de cada una.

No acordar con el FMI nos llevaría a una subida abrupta del dólar y eso para Mendoza sería muy perjudicial.

En principio, porque la composición de la deuda pública de la provincia es de un 62% en dólares, además de que casi el 15% es en UVA y hubiera subido con la inflación.

Desde ese lugar, para los mendocinos es buena noticia llegar a un acuerdo, aunque no sea la mejor situación.