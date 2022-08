Los fondos nacionales para la lucha contra la polilla de la vid aún no llegan a Mendoza

A causa de un marco legal inexistente, como ocurrió en los últimos tres años, los fondos para la campaña de lucha contra la lobesia botrana se debaten en un escenario de incertidumbre. Apurados por la biología, desde el ámbito público y privado se aceleran las gestiones para que los fondos comprometido por el entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación ayude a frenar esta plaga que afecta a una de cada tres viñas en la provincia. Hasta el momento, desde Nación se giraron solo $ 70 millones de los $665 millones que fueron acordados.

La última semana fue terreno de averiguación y pedidos para la conformación del fondo para emprender la campaña 2022/2023 que en un primer momento era de $1.500 millones. Cierto es que de las 150 mil hectáreas cultivadas en la provincia con viñas, aproximadamente 45 mil tienen una alta presencia de la polilla de la vid y se estimaba un pozo de $ 2.000 millones para poder reducirla. Los cambios en el gabinete y la integración de los ministerios de Agricultura y de Producción a la órbita de Economía, conducido por Sergio Massa, relentecieron lo actuado.

Recodemos que a finales de junio, en el ministro de Economía y Energía de Mendoza, Enrique Vaquié anunció que el entonces titular de la cartera del agro, Julián Domínguez acordó el envío a la provincia de $ 665 millones que se sumarán a los $835 millones que aportará la Provincia como base para afrontar la batalla contra la lobesia. De esta gestión, realizada ante la Nación, fueron comprometidos demás $150 millones para fortalecer la operatoria del Seguro Agrícola en la provincia y $300 millones más para destinarse a la ejecución de pequeñas obras hídricas. En total desde el ministerio de Agricultura se aprobó el envío de $ 1.115 millones.

Preocupación y gestión privada

Patricia Ortiz, presidente de Bodegas de Argentina (BDA), destacó que este es un tema central en la agenda de la entidad que preside y que lo habían tratado en forma reiterada con el ex ministro de Agricultura. “Estuve en el Congreso, hace poco más de un mes, en la presentación de la Ley de agroindustria; cuando Domínguez me vio, dijo públicamente que depositaron los fondos. En teoría eran $900 millones. Y nos pidió que habláramos con el gobierno provincial”. La empresaria relató que en ese momento –entre otros- estaba presente Lisandro Nieri, ex ministro de Hacienda provincial y actual diputado de la Nación por Cambia Mendoza.

Ortiz señaló que “se habló con Gabriela Lizana (Ndr: referente de los productores del Este mendocino y actual integrante de la mesa chica la secretaría de Producción, dependiente del ministerio de Economía que conduce Sergio Massa). Ella es parte de la mesa nacional vitivinícola y está en el tema. Hablamos con ella la semana pasada y se comprometió a seguirlo”. En cuanto a los rindes en la cosecha, la empresaria puntualizó: “Es algo que no se ve, pero que nos preocupa mucho porque parte de la baja de la producción está relacionada con la lobesia”. Ortiz reconoció que la plaga estaba controlada, pero que en los últimos años se volvió atrás.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi), Eduardo Sancho contó que desde la entidad “hemos hablado con Domínguez, a pesar de que ya no es Ministro y él nos dijo que la partida presupuestaria ya había salido. El tema parece trabado en Economía o en el Senasa, donde ese espera la autorización para la transferencia”. Aclaró que seguirán gestionando ante las nuevas autoridades e intentaran destrabar el tema esta semana, “si no lo conseguimos pediremos una audiencia con Massa, porque para nuestros asociados la lucha contra la lobesia es un prioridad”, explicó.

“Lo fundamental es el tratamiento con feromonas para acabar con el ciclo de reproducción”, destacó Sancho. El dirigente señaló que han hablando con cooperativas, de otros países, que sufren de esta enfermedad y les comentaron que con las feromonas logran controlar mejor el tema, pero aclaró que “para esto hay un tiempo muy preciso para conseguirlo, porque de lo contrario se inicia un nuevo ciclo y el próximo año el ataque vuelve fuertemente”.

La carta del Iscamen

Con fecha del 3 de agosto, desde el Iscamen se envió una carta a las entidades vitivinícolas en las que se informa: “De acuerdo a las reciente comunicaciones por parte del Senasa en lo referido a los fondos nacionales comprometidos para hacer frente a la Campaña 2022/23 del Programa de Control de Lobesia botrana, en las cuales se han manifestado que los mismos no serán remitidos hasta contar con la aceptación y firma de las nuevas autoridades del Ministerio de Economía de la Nación, comunicamos que la decisión de avanzar con la contrataciones mediante procesos licitatorios de insumos y servicios para el combate de Lobesia botrana, exclusivamente es con fondos provinciales”.

Y en nuevo párrafo la misiva agrega: “Lo anteriormente planteado, sin lugar a dudas, nos obliga a replantear la estrategia comunicada en la última reunión del Comité técnico/científico, realizada en la sede del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) el pasado 14 de julio del corriente año”.

Vale recordar que el luego de la reunión de julio, en el centro regional de Cuyo en San Juan, el director nacional de Protección Vegetal del Senasa, Diego Quiroga, comentó: “En cada inicio de campaña es importante analizar la situación previa para coordinar y cooperar entre el sector público y sector privado, que es la única manera que tenemos de disminuir la población de Lobesia botrana y los daños que la plaga genera”.

En el mes de Agosto de 2021, también la provincia anunció el fondeo con $600 millones para la lucha contra la Lobesia tras desconocerse si la Nación participaría con fondos para esa campaña. En ese contexto se publicaron los pliegos de licitación para la compara de los materiales e insumos para el primer vuelo de la temporada. Una problemática que se repite desde 2019 tras la asunción de las nuevas autoridades nacionales.

Recordemos a fines de mayo de 2020, los productores le pidieron a la Nación un canal directo de diálogo para poder trabajar sobre una agenda común para saldar este problema; fue mediante una videoconferencia con el entonces ministro de Agricultura Luis Basterra, en la que participaron representantes de Coviar, INTA, INV, y también el ministro de Economía de Mendoza, Enrique Vaquié.

Reclamos en las redes

“Hace poco más de un mes se realizó un encuentro entre funcionarios de Mendoza y la Nación para llevar adelante el plan oficial para combatir la Lobesia Botrana, allí el ex Ministro de Agricultura, Julián Domínguez aseguró que giraría $665 millones a la provincia”, abrió el sábado un hilo en Twitter el senador provincial Martín Kerchner Tomba.

El ex ministro de economía, en la gestión de Alfredo Cornejo, agregó en su posteo: “La situación es preocupante, estamos a 20 días de que empiece el primer vuelo de la plaga por lo cual el daño es irreparable para la agricultura de Mendoza, es el mismo que hicieron cuando el @Pj Mza gobernó la provincia y permitieron que la lobesia crecíera en todo el país”.

El tema quedó abierto una vez más y son muchas las aristas a trabajar, no solo desde la gestión de los fondos, sino desde el marco legislativo a nivel nacional (ley 27227 promulgada en diciembre de 2015) para generar previsibilidad.