Las tres criptomonedas a las que tenés que prestarles atención esta semana: posibilidades y riesgos

Se estima que en la actualidad hay más de 100 millones de personas en el mundo que están usando criptomonedas para comprar productos o contratar servicios, para alquilar, adquirir una propiedad o un vehículo, e incluso se está empezando a imponer como medio de pago en el mundo del arte. Si bien las criptomonedas todavía no se han masificado, no se puede negar que se están volviendo cada vez más populares: hoy sus usuarios equivalen a más de dos poblaciones de Argentina.

Shiba Inu, Ethereum y Bitcoin

En este contexto, el sector de las criptomonedas no para de crecer en los activos más buscados: Shiba Inu (SHIB), acumula un crecimiento del 600% en el mes, y a pesar de que sufrió una caída luego de que el fundador de Tesla, Elon Musk, anunciara que no tiene ningún token, logró recuperarse. El token, lanzado el año pasado, tiene un valor de mercado de más de US$ 33.000 millones, según CoinGecko, y se cotizaba este miércoles a US$ 0.00006827 (máximo), con un volumen de 1.000 billones, 497 de los cuales están en circulación.

La “moneda meme” (por la imagen del famoso perrito de internet), es la tercera cripto más buscada en Google en lo que llevamos de año, con un promedio de 2,8 millones de búsquedas mensuales, según datos de Bacancy Technology. La más exitosa sigue siendo Bitcoin, con 22 millones de búsquedas al mes, y la segunda Ethereum (6,3 millones).

Bitcoin mantiene la fase correctiva (el martes llegó a desplomarse alrededor del 10%) por toma de beneficios pero se recupera un 3% cotizando apenas por encima de los u$s60.000 por unidad; mientras que la segunda criptomoneda con mayor capitalización de mercado, Ethereum sigue en la misma línea y crece 3% alcanzando los u$s4100.

Asimismo, las diez principales criptomonedas se mantienen con tendencia alcista, siendo Dogecoin y Shiba Inu las que lideran las subas casi a un 30%.

La criptomoneda Shiba Inu (SHIB) sufrió una caída del 6% debido a que el fundador de Tesla Elon Musk anunció en sus redes sociales que no tiene ningún token, pero luego logró recuperarse.

Riesgo y potencial

Según explicaron desde la consultora mendocina Suraci, evolución de empresas, una criptomoneda es un tipo de moneda digital y sistema de pago que no depende de las redes de pago tradicionales a las que nos hemos acostumbrado. Las criptomonedas están descentralizadas y no son emitidas por una autoridad central, como un banco o un gobierno.

“Invertir en criptomonedas es cada vez más popular. Porque es una oportunidad de inversión global disponible para cualquier persona en cualquier parte del mundo. Son un instrumento altamente rentable, muy volátil y tienen un cierto factor de riesgo.

Según Matías Bari (foto), CEO y cofundador de SatoshiTango, “el Bitcoin es la criptomoneda más grande y robusta, ya que un 98% de existencia generó ganancias”. La emisión es limitada y controlada “porque no hay un Banco Central que deprecia su valor. Se pueden enviar y recibir pagos sin fronteras ni horarios, “es un mercado que está abierto 24/7″, comentó.

Si invertis en criptomonedas, esto es lo que deberías tener en cuenta, según Bari:

Monto mínimo inicial: No se requiere. Riesgo: Alto o bajo en función de la composición de la cartera (Mayor riesgo, mayor rentabilidad) Recupero de inversión: Mediano y largo plazo Percepción social: Poca confianza debido a la intangibilidad del mercado Rendimientos: Altos. Proyección del modelo: Tendencia mundial

Las criptomonedas avanzan porque permiten a los clientes realizar pagos rápidos y evitar cargos de transacción. (Foto: Pixabay)

¿Por qué son tan populares en Argentina?

De acuerdo a una encuesta realizada por la fintech internacional Paxful, el 84,9 por ciento de los argentinos que operó recientemente en el mercado de las criptomonedas manifestó estar “interesado o muy interesado” en repetir la experiencia, lo que deja en evidencia un creciente nivel de confianza en los denominados criptoactivos.

El estudio, realizado de manera on line en Buenos Aires, Mar del Plata, La Plata, Mendoza, Rosario, Córdoba, Salta y Tucumán, sobre una base general de más de 7.000 personas alcanzadas, entre abril y mayo de este año, indica también que aquellos que manifestaron conocer en mayor medida las criptomonedas pertenecen al segmento etario de 30 a 39 años en un 77,8 por ciento con niveles educativos de secundario y/o universitario completos.

Puntualmente, al indagarse en los niveles de confianza, los resultados de la muestra indican que un 22,1% dijo sentir total o bastante confianza. Sin embargo, el dato más destacable revela que la confianza aumenta entre los usuarios que realizaron algún tipo de transacción, alcanzando un nivel de confianza del 67,9 por ciento.

Entre los principales motivos de desconfianza se observan en primer lugar la falta de información sobre el tema (44,6%), y muy por detrás la posibilidad de hackeo (20,9%) y la falta de regulación (16,4%).

Al momento de ser consultados sobre la evaluación de la experiencia de operar con criptoactivos, el 78,3 por ciento de los usuarios la consideró positiva mientras que el 3,8 dijo que fue regular o mala.

De igual modo, las criptomonedas son percibidas como una innovación positiva para el mercado financiero por un 39,8% de los encuestados, mientras que el 12,2% expresó estar en desacuerdo con esa afirmación.

Con relación al destino y uso que se observa en la Argentina sobre las criptomonedas, un 42,3% de los encuestados consideró la alternativa de una forma de inversión, un 39,8% como forma de ahorro, y un 6,3% se inclinó por la alternativa de realizar transacciones de bienes o servicios.

“El crecimiento de las criptomonedas en los últimos años fue sostenido. En el 2018 había 35 millones de usuarios y hoy ya son más de 100 millones. Asimismo, en la región hay cada vez más empresas que aceptan estos activos digitales como forma de pago, como se puede ver en Brasil, Argentina y Venezuela”, explica, por su parte, Julián Colombo, CEO de N5, empresa especializada en el sector financiero y recientemente reconocida por Microsoft como la Startup del Año de Latinoamérica.

Hasta marzo de este año, en Argentina se registraba 508 empresas que aceptaban operar con Bitcoin y sus variaciones, Ethereum y Cardano. Un buen ejemplo de lo que está sucediendo es Mercado Libre, que abrió una sección en su plataforma para la compra y venta de inmuebles a través de criptomonedas, lo que representan transacciones altas en esos activos digitales.

“En muchas economías latinoamericanas la criptomoneda pasó a ser una alternativa al dólar para resguardar patrimonio”, explica el economista que cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector.

El uso de estas monedas se puede ver en mayor medida en países de la región como Perú, Argentina, Chile o México, así como en Suiza, España, Estados Unidos, Alemania, Canadá y Japón.

La criptomoneda, también llamada moneda virtual, es dinero digital. Las más conocidas actualmente son Bitcoin y Ether. (Foto: Pixabay)

El lado B de la criptomanía: “activos imaginarios”

Ante este escenario, Colombo advierte las ventajas y desventajas del uso y producción de este dinero virtual.

Un punto favorable que destaca el directivo es que las monedas digitales tienen un límite predefinido, conocido por todos e invariable, por ejemplo, el de bitcoin es de 21 millones, de los cuales 18,8 ya fueron minados. Estas tres características las hacen atrayentes para el público general porque al tener un techo se evita una emisión indiscriminada y una devaluación como suele suceder con las monedas tradicionales.

Asimismo, las criptomonedas impulsaron una tecnología “filosóficamente” positiva que es la de blockchain, que se presenta como la solución a varios problemas como la dependencia de servidores o los ataques informáticos y, por lo tanto, posibilita la descentralización de la autoridad, democratización de la confianza, reducción de la burocracia y la transparencia de la información.

Al mismo tiempo, el CEO de N5 resalta que muchos Bancos Centrales están reevaluando su postura sobre las criptomonedas, como se vio reflejado con la emisión del Sand Dollar, por parte del Estado de Bahamas. “El cambio de mirada de los Bancos Centrales sobre las criptomonedas se debe a la convicción de que, en caso de que se tornen más representativas, podrían implicar una limitación a la capacidad de controlar la oferta monetaria y los tipos de intereses”, agrega Colombo.

Por otro lado, el economista subraya que la especulación en estas monedas es una de sus grandes desventajas: “uno podría decir que, si un bien o servicio sube y baja, la gente gana y pierde en consonancia. Y que la especulación no es algo ni bueno ni malo, sino neutral. Pero en la vida real el acceso a la información no es igual para todos, entonces ocurre que se profundizan las asimetrías, con tendencia a que ganen los ricos que entraron primero, con mucha plata y pierdan los pobres que entraron tarde y con poca, pero que tal vez es toda la que tienen”, explica.

Otro punto a tener en cuenta es que la mayoría de las criptomonedas son un acuerdo entre humanos, abstracto y sin valor real “que depende de que la convención se mantenga”. “Se trata de algo que no tiene un valor real significativo a la vez que su valor de cambio tiene enormes riesgos de fluctuar de un minuto al otro”. Un ejemplo de los repentinos cambios en el precio del activo es lo que ocurrió en abril de este año cuando el Bitcoin alcanzó su valor máximo y, tras las declaraciones de Elon Musk, CEO de Tesla, su importe se desplomó a la mitad (luego se recupero, cómo se comentó anteriormente)

Del mismo modo, señala que el aumento de la minería de estos activos tiene impactos tangibles y muy negativos en términos ecológicos. “Es preocupante que utilicemos grandes cantidades de recursos reales finitos, como las energías sucias, para crear convenciones imaginarias como un bitcoin”. Además del enorme perjuicio neto para el mundo, podría desencadenar en la incorrecta asignación de recursos económicos de un país.

Frente a este escenario de crecimiento, el economista da una posible alternativa que los Estados podrían considerar si quieren generar una oferta finita, definida y digital: compromisos más estrictos sobre la oferta de sus propias monedas, que podrían ser digitales, sin necesidad de minado o consumo energético.