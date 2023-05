La promesa de Javier Milei: “La persona que hoy gana 1.000 dólares va a seguir ganando 1.000 dólares”

El precandidato a presidente y diputado nacional de La Libertad Avanza, Javier Milei, saltó en defensa de su propuesta de dolarización de la economía y aseguró que los valores de los salarios no van a caer, en caso de llegar al Poder Ejecutivo tras las elecciones e implementar semejante medida.

En diálogo con el periodista Esteban Trebucq (FM 107.9), el economista dijo este lunes que es “mentira” que los salarios van a caer si se aplica su plan que busca adoptar la moneda extranjera en Argentina. “La realidad es que no entienden la naturaleza de la cuenta. Siempre dijimos que la cuenta se hace basándose en el valor de mercado”, expresó después de las críticas recibidas especialmente por dirigentes del oficialismo.

Milei defendió su propuesta de dolarización - Foto: La Voz

Señaló que “cuando computás, es mentira que tu salario caería, es el salario que tenés hoy. Si vos lo vas a hacer al (tipo de cambio) oficial, te están mintiendo”. Y fue contundente ante una pregunta concreta respecto de si quien hoy gana 1.000 dólares seguirá ganando lo mismo: “La persona que hoy gana 1.000 dólares va a seguir ganando 1.000 dólares”.

Al diputado nacional también le consultaron en la entrevista radial cómo hará para conseguir los billetes que hoy escasean. “Eso no es un problema, se puede hacer un pedido a EE.UU. para hacer un canje de billetes y utilizar medios electrónicos”, lanzó.

Y sumó en tono electoral: “La gente no está en condiciones de seguir aceptando que la saqueen. No estamos tomando conciencia de que la gente está harta de ser estafada. La gente se cansó de los políticos, y no entienden eso y son capaces de recurrir a cualquier tipo de falacia, hasta ataques contra la persona”.

DOLARIZACIÓN, PRIVATIZACIONES Y SALUD ARANCELADA

Entre las propuestas de La Libertad Avanza, formalizadas días atrás en su plataforma electoral, aparecen una serie de privatizaciones y de recorte en el gasto del Estado, que comenzarán por el sistema de jubilaciones y pensiones, para avanzar luego en la salud y la educación.

Milei propone “descentralizar las derivaciones hospitalarias, arancelar todas las prestaciones y autogestionar el servicio de salud en trabajos compartidos con la salud privada”, según se lee en la plataforma electoral. Respecto al aborto, que fue aprobado por ley a fines de 2020, LLA propone “proteger al niño desde la concepción”.

En educación, La Libertad Avanza busca implementar un sistema de “vouchers cheque educativo” para los padres de los alumnos, en lugar de financiar al Ministerio de Educación, y quiere eliminar la obligatoriedad de la Educación Sexual Integral (ESI) en todos los niveles educativos.

Además de la dolarización, Milei anticipa la eliminación del Banco Central de la República Argentina (BCRA), así como de las retenciones, el cepo cambiario y la coparticipación. También establece el fin de los derechos de importación. La privatización de las empresas públicas deficitarias es otro de los ejes, con “optimización y achicamiento del Estado”.

