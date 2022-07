La Nación quiere revaluar inmuebles para que se tribute más por Bienes Personales

Entre los anuncios de la ministra de Economía, Silvina Batakis, hay uno que se vincula con el impuesto Inmobiliario, ya que anunció que el organismo fiscal de valuaciones migrará a su cartera, a fin de homogeneizar los valores, que hoy son bastante disímiles en distintas provincias. En concreto, busca subir las valuaciones de los inmuebles y llevarlas a precio mercado, con el fin de que más personas paguen Bienes Personales. Sin embargo, se trata de una iniciativa que ya se había acordado en 2017 y no se implementó. Hoy las valuaciones siguen siendo provinciales.

En el Consenso Fiscal de noviembre de 2017, el entonces presidente Mauricio Macri y los gobernadores provinciales habían acordado, para la determinación del valor fiscal de los bienes inmuebles, disponer de un “organismo federal que cuente con la participación de las provincias y de la CABA, que determine los procedimientos y metodologías de aplicación para todas las jurisdicciones con el objeto de lograr que las valuaciones fiscales de los inmuebles tiendan a reflejar la realidad del mercado inmobiliario y la dinámica territorial”.

También, “no crear nuevos impuestos nacionales sobre el patrimonio ni incrementar la alícuota del Impuesto sobre los Bienes Personales”.

El diputado nacional y ex ministro de Hacienda de la provincia, Lisandro Nieri, indicó que este anuncio es poco relevante, ya que hubo nulos avances desde 2017, y que Batakis simplemente propone el traslado al ministerio de Economía. Y si bien consideró que no es que no se deba trabajar en el largo plazo, indicó que ahora es momento de trabajar en otros problemas más urgentes.

El consenso fiscal apuntaba, sumó Nieri, a establecer un mecanismo más homogéneo para los impuestos progresivos o patrimoniales, que son los que gravan la riqueza, para ir reduciendo los regresivos o distorsivos, como Ingresos Brutos y Sellos, que son los que se aplican a la actividad económica. Y resaltó que Mendoza fue una de las pocas que cumplió con las bajas que se habían acordado. Por otra parte, también se había establecido la eliminación de los subsidios diferenciales para el AMBA, en energía y transporte, en 2019 y 2021.

Cesar Litvin, contador público y socio CEO de Lisicki, Litvin & Asociados, planteó que “esta medida no mueve el amperímetro de la recaudación”. En cambio, indicó que se necesita una profunda reforma tributaria, que elimine impuestos distorsivos, como Ingresos Brutos en la actividad primaria e industrial. Y también los derechos de exportación, cuya eliminación puede favorecer un movimiento mucho mayor de la economía; al igual que la quita de los tributos a los débitos y créditos bancarios.

“El gobierno en la búsqueda de unificar criterios para la valuación de los inmuebles que tienen una doble imposición: Impuesto Inmobiliario y Bienes Personales. ‘Misión imposible’ generar renta que alcance para pagar ambos tributos”, twitteó Litvin. Y aclaró que se refiere a que hay una duplicación de impuestos y que, incluso, con el que se fijó a la riqueza, se produjo una triplicación en ciertos casos. Por eso, aunque reconoció que tal vez el Inmobiliario pueda ser bajo, resaltó que hay una superposición de tributos sobre un mismo inmueble, ya que también se pagan Bienes Personales.

Hasta hoy, las valuaciones de los inmuebles las establece la provincia y las alícuotas se fijan en las tres leyes económicas que, cada año, el Ejecutivo provincial envía a la Legislatura: Avalúo, Impositiva y Presupuesto. En su discurso ante la Asamblea Legislativa, el 1 de mayo, el gobernador Rodolfo Suárez expresó, cuando se refería a las cuentas públicas que; “Es importante destacar que los avalúos de inmuebles se encuentran hoy un 40% por debajo de los vigentes en 2017 en términos reales”.

“Entre 2017 y 2022 hay una caída promedio de los avalúos entre 35 y 40%, en un escenario de inflación razonable, y será arriba de 40% si la inflación de este año se va más arriba. En recaudación el impacto no será tanto, pero habrá una caída en términos reales de 25%”, explicó recientemente a Los Andes el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad.

Esto, porque si bien en 2021 creció la mora y fueron pocos los deudores de 2020 y 2019 que se pusieron al día, en 2022 algunos contribuyentes están saldando sus deudas. Por otra parte, las mejoras en las propiedades hacen que el inmueble suba de categoría y pague una alícuota mayor. Y si bien la caída en términos reales del impuesto también ayuda a cumplir, Fayad resaltó que, en general, “la gente tiene cultura de buen pagador”.