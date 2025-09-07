La minería no es sólo cobre y litio

Y sí, cobre y litio están de moda … Para intentar oponerse al discurso antiminero, insisten en que la "transición energética", el desarrollo de "energías renovables" y la "electromovilidad" justifican hacer minería… sólo de cobre y litio. Argumentos que incluso son usados en el sector minero para legitimarse ante la sociedad. Argumentos que no responden a la realidad ni a la historia de la humanidad.

Los productos mineros no sólo son necesarios para la "transición energética" y la "descarbonización" , los usamos siempre, y para todo. Lo sabemos desde hace miles de años, y a nadie, nunca, se le ocurrió intentar justificar la necesidad de hacer minería , hasta ahora.

Comenzamos a hacer minería cuando un homínido, el Homo Hábilis, comenzó a extraer piedras y fabricar herramientas, dando comienzo al Paleolítico con la Edad de Piedra, hace unos 2,6 millones de años. Y la humanidad siguió progresando al desarrollar la metalurgia, como técnica de extracción, tratamiento y producción de metales, dando nombre a la Edad de los Metales, hace aproximadamente 8.000 años, con el uso de oro y cobre. En el 3.300 a.C. comenzó la Edad de Bronce con la metalurgia del cobre y estaño, y luego la Edad de Hierro, unos 1.200 a.C. Poco a poco se fueron incorporando los demás metales, que, junto a rocas y minerales, son los materiales con que construimos nuestra civilización, es decir, todo lo que nos rodea.

Es muy interesante ver que las sucesivas etapas del progreso de la humanidad están condicionadas por los saltos tecnológicos en la obtención, tratamiento y uso de los productos mineros. Desde las herramientas de piedra hasta la actualidad, pasando por el uso del carbón que puso en funcionamiento la revolución industrial, llegando a la tecnología nuclear y al desarrollo de los microprocesadores que sustentan la inteligencia artificial.

Miremos a nuestro alrededor , el piso, las paredes, el techo… rocas, minerales y metales. Incluso nuestra comida ha sido sembrada, fertilizada, criada, pescada, cosechada, transportada, procesada, enlatada, adicionada, enfriada, calentada y servida en la mesa utilizando productos mineros. Incluso el agua en nuestras casas, fue bombeada, entubada, adicionada, clarificada y hasta el grifo que abrimos es gracias a los minerales y metales que extraemos y procesamos.

La minería no es sólo cobre y litio… Sí, el cobre es, por ahora, el medio más eficiente para conducir electricidad, pero el grafeno tiene el potencial de reemplazar al cobre en algunas aplicaciones, especialmente en aquellas donde se requiere alta conductividad eléctrica y propiedades mecánicas superiores. Por ahora, el alto costo de producción del grafeno es una limitación, aunque ya empieza a reemplazar al cobre para ciertos usos, e incluso se emplea en baterías.

¿Grafeno en baterías? Sí, pero el litio se debe preocupar por otra competencia más inmediata, el sodio, mucho más abundante y económico, y ya lo está reemplazando en algunos usos. Tanto el grafeno, que para su producción necesita grafito, o el sodio, extraído de la sal, requieren materias primas mineras.

¿El cobre y el litio serán reemplazados?... No necesariamente, el cobre tiene una larga vida industrial; con el litio es diferente, ya está siendo sustituido, y su precio lo indica. Desde el 2022 hasta ahora el precio del carbonato de litio ha caído a casi a un décimo de su valor, ante sus reemplazos y un mercado de autos eléctricos que crece por debajo de lo previsto hace unos años. No nos debe sorprender, muchos productos han sido reemplazados por avances tecnológicos, como la síntesis del nitrógeno en 1908, que permitió la fabricación de fertilizantes sintéticos y acabó con las salitreras del norte de Chile. El plomo, que ha sido erradicado de instalaciones sanitarias, y reemplazado por plásticos; el mercurio, de uso prohibido o limitado en la industria, o los asbestos, todos ellos por ser nocivos para la salud o el ambiente. Más allá de la minería, el mismo caucho natural fue sustituido por el sintético hace un siglo.

Y hay muchos otros metales que utilizamos, como hierro, uranio, aluminio, zinc, níquel, cromo, platino, oro, plata, cobalto, titanio, wolframio, vanadio, manganeso, tierras raras, coltán (columbita-tantalita) y muchos más. Algunos muy raros, escasos y de usos específicos, pero por ahora irreemplazables, que se recuperan como subproducto de la extracción o refinamiento de otros metales. ¿Es lógico limitar la minería, la exploración minera, sólo a cobre y litio? NO es razonable.

Somos cerca de 8.000 millones de personas demandando rocas, minerales y metales para construir, procesar, transportar, almacenar y consumir… casas, hospitales, rutas, escuelas, computadoras, heladeras, vehículos, desde carretas hasta autos, camiones, barcos y aviones. Y energía… como sea que se produzca, con hidrocarburos, carbón, eólica, solar, hidroeléctrica o nuclear, necesita productos mineros para producirla, transportarla, conducirla, almacenarla y consumirla. Por ahora, y por un buen tiempo, la energía eléctrica se va a conducir por cobre, y los motores van a seguir teniendo cobre, con o sin "transición energética".

Desde aquel Homo Hábilis hemos recorrido un largo camino. Hoy, cerca de 8.000 millones de personas necesitamos rocas, minerales y metales, y los extraemos de la tierra para ponerlos a disposición, con ingenio, valor y tecnología. Y lo vamos a seguir haciendo.

minería edad de piedra

Los mismos ingenieros que diseñan, construyen y operan nuestras industrias de alimentos, medicamentos, plásticos, plantas nucleares… son los que diseñan, construyen y operan las plantas de procesamiento de mineral, aplicando la misma ciencia química y física, e incluso procedimientos industriales similares. Y lo hacen con ciencia y responsabilidad. Confiamos en ellos cuando consumimos los alimentos y medicamentos que producen, confiamos cuando extraen y procesan los minerales para obtener los metales que también usamos. Son nuestros ingenieros, recibidos en nuestras universidades.

Podemos, debemos tener minería BIEN HECHA, junto a la comunidad, cuidando el medio ambiente… no hay otra opción, es la única forma posible. Tenemos la tecnología, las normas, los medios de control y la convicción de hacerlo bien. Tenemos que seguir explorando, extrayendo y usando todos los minerales y metales, para los usos actuales y los del futuro, y ninguna ley ni decisión arbitraria de algún gobierno o legislatura debe decidir cuál si y cuál no… menos aún que los proyectos mineros requieran la aprobación política de la legislatura en cada una de sus declaraciones. Hacerlo es frenar el progreso.

Minería BIEN HECHA, no podemos perder esta oportunidad.

Acerca del autor de esta nota

Martín Carotti. Ha trabajado en minería desde principios de los años 80, participando en el inicio de varios proyectos de exploración. Desde hace más de 14 años se dedica a comunicar minería "Bien Hecha" como una herramienta de desarrollo. Con experiencia en gráfica, radio y televisión, su material de divulgación tiene repercusión y es reproducido en toda Latinoamérica. Ha comunicado minería ante comunidades, periodistas, funcionarios y políticos, colaboradores de empresas, en ámbitos universitarios, seleccionando y entrenando relacionistas comunitarios, etc. Una tarea que desarrolló en forma presencial en Argentina, Ecuador, Colombia, Guatemala y Panamá.