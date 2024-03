La mayor generadora de energía eólica del país administrará dos parques solares en Mendoza

La empresa Genneia ha sido designada como la nueva administradora de dos parques solares en Mendoza. Esta compañía, especializada en energías limpias y con una trayectoria que incluye la gestión de 19 proyectos de energía renovable en la última década, asume el control de los parques ubicados en los departamentos de Luján de Cuyo y Santa Rosa.

La noticia fue confirmada por la Subsecretaría de Energía Eléctrica al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) a través de edictos publicados en el Boletín Oficial. Marcelo Daniel Positino, director nacional de la Dirección Nacional de Regulación y Desarrollo del Sector Eléctrico, fue el encargado de firmar los documentos que anunciaban este cambio de administración.

Uno de los parques solares El Manantial, situado en El Carrizal, cuenta con una potencia de 16,2 MW y está conectado al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) en barras de 33 kV de la Estación Transformadora Piedras Coloradas, bajo la jurisdicción de Edemsa. El segundo parque, el Parque es el denominado Armonía en Santa Rosa, tiene una capacidad de 28 MW y se conectó en barras de 66 kV de la Estación de Maniobra Pórtico, a cargo de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeste S.A.).

Con presencia en la región

Genneia en la actualidad es la compañía líder en la provisión de energéticas sustentables en Argentina, con un 19% del total de la potencia instalada, alcanzando el 21% de la generación de energía eólica y el 12% de la solar. La compañía es al responsable del parque solar Tocota III, con una capacidad instalada de 60 MW, y Sierras de Ullum en San Juan, con 80 MW adicionales, ubicados en San Juan. Obras con las que en 2022, logró superar los 1.100 MW de potencia instalada renovable.

La compañía, que este año colocó dos Obligaciones Negociables (ON) Verdes por un monto equivalente a US$ 33 millones, superando su objetivo inicial de US$ 10 millones., opera parques eólicos en Rawson, Trelew, Madryn, Chubut Norte, Villalonga, Pomona y Vientos de Necochea; cuenta con una potencia de 784 MW en energía eólica; y actualmente se encuentra avanzando en la construcción del Parque Eólico La Elbita en Tandil, donde se montarán 36 aerogeneradores de última generación con una potencia de 162 MW.

Genneia además cuenta con 220 MW de capacidad instalada, conformados por 520.000 paneles solares.

Además de su expansión en Mendoza, Genneia ha destacado recientemente por su colaboración con Shell en Vaca Muerta, donde proporcionará energía renovable para los yacimientos de petróleo y gas. Este acuerdo se llevará a cabo dentro del Mercado a Término de Energías Renovables (MATER) y permitirá que Genneia suministre energía limpia a las operaciones de Shell en Neuquén durante los próximos siete años.

