La llave del despegue inmobiliario: por qué el crédito hipotecario generaría un incremento en compradores

El 2025 marcó un año de ajuste y transición para el sector inmobiliario residencial en Buenos Aires, logrando finalmente convalidar el fuerte incremento en los costos de construcción . Según Miguel Ludmer, director de Interwin, este reacomodamiento sienta las bases para un 2026 de mayor estabilidad y optimismo , con la potencial vuelta del crédito hipotecario como principal motor expansivo.

El principal desafío de 2025 fue absorber el salto del 100% en los costos de construcción registrado durante 2024. Ludmer señala que, aunque la incertidumbre inicial fue alta, el mercado finalmente aceptó y convalidó estos nuevos valores.

Sin embargo, esta suba no se reflejó en los precios de venta con la misma magnitud. Mientras los costos se duplicaban, los valores de las propiedades (tanto nuevas como usadas) avanzaron de forma gradual, registrando un crecimiento promedio estimado entre el 20% y el 25% .

"La demanda reconoció parcialmente el nuevo entorno, aunque todavía con cautela," explica Ludmer. "2025 deja la sensación de que el sector logró acomodarse a un nuevo orden de costos y que empieza a configurarse un escenario más estable."

Un factor clave para el cambio de ánimo fue el contexto político: el triunfo del oficialismo en las elecciones de octubre funcionó como un punto de inflexión , ofreciendo un marco de previsibilidad que el mercado venía reclamando y cerrando el año en un tono "bastante más optimista".

2026 inmobiliario: mayores valores y más opciones

unnamed (1) La llave del despegue inmobiliario

Las perspectivas para 2026 se centran en la continuidad del clima actual y un optimismo reforzado.

Los desarrollistas están liderando esta tendencia, convalidando nuevos valores de tierra y logrando trasladar estos precios actualizados a sus proyectos. Según Interwin, en los sectores premium de la ciudad ya se observan crecimientos de valores más notorios.

"Sinceramente, creo que hemos superado los precios del período 2016-2017, que habían marcado un verdadero techo," afirma Ludmer, resaltando un renovado entusiasmo en la plaza.

El crédito hipotecario: el gran impulsor del incremento

La gran expectativa del próximo año es el regreso de los créditos hipotecarios. El director de Interwin indica que si el mercado continúa convalidando los niveles de precios y la cuestión inflacionaria logra atenuarse, la vuelta de la financiación no sería un escenario improbable.

Este regreso se percibe como el motor del próximo ciclo expansivo: generaría un incremento sustancial en la cantidad de potenciales compradores con capacidad de compra efectiva, inyectando un volumen de actividad fundamental para el crecimiento sostenido del sector.

Sitúan al mercado inmobiliario como el principal dinamizador de la recuperación

El empresario Sebastián Cantero, CEO de TBSA, ha emitido un contundente mensaje de optimismo al reflexionar sobre la actual coyuntura económica argentina. Para Cantero, la conjunción de factores como la baja de tasas de interés, la estabilidad cambiaria y el incipiente orden fiscal configuran un "punto de inflexión" que está reactivando el capital y el dinamismo productivo del país.

Según el análisis de Cantero, el factor diferencial de la actual etapa es la alineación de variables que hacía tiempo no coincidían:

Baja de Tasas: Permitiendo un abaratamiento del costo del dinero.

Inflación Controlada: Aumentando la previsibilidad de precios.

Estabilidad Cambiaria: Reduciendo la incertidumbre y el riesgo.

Repunte del Consumo: Indicando una gradual mejora en el poder adquisitivo.

"Cuando las variables empiezan a alinearse, el capital vuelve a moverse y el país recupera dinamismo", afirma el empresario. Esta consistencia en las decisiones de política económica ha devuelto la confianza al mercado, un activo que Cantero considera "tangible" y esencial para proyectar inversiones a mediano y largo plazo.

El crédito hipotecario: motor y termómetro

El CEO de TBSA no duda en señalar al mercado inmobiliario como uno de los grandes beneficiados de este nuevo escenario. Sin embargo, su importancia trasciende el sector.

"El crédito hipotecario es un termómetro, porque detrás de cada préstamo hay una cadena productiva enorme, desde materiales, empleo, servicios profesionales, consumo. Cuando ese engranaje se reactiva, el impacto se multiplica en toda la economía. Y eso es lo que está empezando a verse", explica Cantero.

La recuperación del crédito significa que "los bancos vuelven a prestar, las constructoras planifican y las familias vuelven a pensar en crédito como una posibilidad real".