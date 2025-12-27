La inflación de 2025 cerraría en su nivel más bajo en ocho años

Argentina concluirá el año 2025 con un dato económico central: la inflación anual más baja de los últimos ocho años . Según los datos disponibles, solo en 2017 se registró un guarismo inferior, cuando la variación anual fue del 24,8% durante la gestión de Mauricio Macri.

En octubre, los salarios del sector privado informal le ganaron a la inflación y crecieron 2,5% mensual

Ganaron o perdieron: cómo les fue a los salarios de los empleados públicos con la inflación en 2025

A pesar de las presiones de precios en el último tramo del año, las proyecciones indican que el acumulado de 2025 se mantendrá, en cualquier escenario, por debajo del 32% .

Entre enero y noviembre de este año, el aumento de precios alcanzó el 27,9% . Incluso si la inflación de diciembre se estirara hasta el 3% —la segunda medición más alta del año después del 3,7% de marzo—, el índice anual cerraría en un 31,7% .

Este resultado representa un giro drástico respecto a la "herencia recibida" a fines de 2023, cuando la gestión anterior dejó una inflación anual del 211,4% con una inercia ascendente.

A lo largo del año, el comportamiento de los precios estuvo influenciado por fuerzas contrapuestas:

Presión al alza: El continuo aumento de las tarifas de servicios públicos (como parte del ordenamiento fiscal para reducir subsidios) y el repunte del precio de la carne a partir de noviembre pusieron presión sobre los índices mensuales.

El continuo aumento de las (como parte del ordenamiento fiscal para reducir subsidios) y el repunte del precio de la a partir de noviembre pusieron presión sobre los índices mensuales. Presión a la baja: La apertura importadora actuó como un amortiguador, impulsando una baja de precios en sectores competitivos como textiles, indumentaria, calzado y electrodomésticos.

Desde el punto de vista de la actividad, este descenso de la inflación ocurrió con una caída moderada del PBI del 1,7% en 2024, aunque con signos de recuperación trimestral hacia el cierre de ese año.

Para el futuro cercano, informes como el de BBVA Research sugieren que la economía podría encadenar tres años consecutivos de crecimiento (2025-2027) por primera vez en dos décadas.

Perspectivas para 2026

El Congreso aprobó recientemente el Presupuesto 2026, el cual prevé una inflación aún menor, del 10,1%. No obstante, analistas advierten que algunas proyecciones del proyecto, presentado originalmente en septiembre, podrían estar desfasadas respecto a la evolución del dólar y la banda cambiaria anunciada por el gobierno para el próximo año.

Para entender este proceso, se puede pensar en la inflación como un incendio forestal descontrolado que durante años consumió el valor de los ahorros; lo logrado en 2025 equivale a haber extinguido las llamas principales, aunque todavía persisten focos de calor —como las tarifas y la carne— que requieren vigilancia para evitar un nuevo incendio.