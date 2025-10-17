17 de octubre de 2025 - 11:24

La fuerte advertencia de EE.UU. a los especuladores: "Actuaremos con contundencia para estabilizar a la Argentina"

"El Tesoro está monitoreando todos los mercados y tenemos la capacidad de actuar", aseguró hoy el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

Scott Bessent - Donald Trump.jpg
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Antes de la apertura de la jornada financiera, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, lanzó una fuerte advertencia a los operadores que especulan contra la economía argentina, al asegurar que el Tesoro norteamericano “tiene la capacidad de actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a la Argentina”.

En un mensaje difundido a través de la red X (ex Twitter), Bessent sostuvo que el Tesoro estadounidense está monitoreando de cerca los movimientos de los mercados financieros argentinos, y confirmó que el organismo continúa comprando pesos como parte de su estrategia de intervención.

Según explicó el funcionario, el Tesoro retira pesos del mercado mediante la venta de dólares en el mercado spot y a través de operaciones conocidas como “blue chip swap”, un mecanismo que consiste en el intercambio de dinero por acciones de empresas argentinas de primera línea.

Las denominadas “blue chip” son compañías latinoamericanas con alta calificación y reputación internacional, lo que garantiza liquidez y respaldo para este tipo de operaciones. En el caso de Argentina, dentro de ese grupo se encuentran YPF, Transportadora Gas del Sur, Grupo Financiero Galicia, Banco Macro, Loma Negra, MercadoLibre, BBVA Argentina y Telecom Argentina, según informó Ámbito.com.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecScottBessent/status/1979166780321931377&partner=&hide_thread=false

“Tenemos la capacidad de actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a la Argentina”, reiteró Bessent, en lo que fue interpretado por analistas como un mensaje directo a los fondos especulativos que apuestan a una devaluación del peso argentino tras las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Con esta advertencia, el Tesoro norteamericano busca desalentar maniobras financieras desestabilizadoras y respaldar las gestiones económicas en curso entre Buenos Aires y Washington.

