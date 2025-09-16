16 de septiembre de 2025 - 10:51

La famosa empresa láctea que compró una marca premium de mermeladas para que llegue a todo el país

La firma busca dejar de ser monoproducto y, con la nueva adquisición, planea expandirse hacia nuevas categorías.

Una importante empresa láctea compró una marca premium de mermeladas.

Una importante empresa láctea compró una marca premium de mermeladas.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La empresa Benessere, propietaria de la marca de yogures Dahi, anunció un plan de expansión con el objetivo de dejar de ser una compañía monoproducto y posicionarse como referente en el segmento de alimentos premium.

Leé además

mineria: la nacion indago en mendoza sobre las necesidades para facilitar inversiones

Minería: la Nación indagó en Mendoza sobre las necesidades para facilitar inversiones

Por Diana Chiani
turismo: que hotel mendocino se alio con una cadena internacional

Turismo: qué hotel mendocino se alió con una cadena internacional

Por Redacción Economía

Por tal motivo, la compañía adquirió Masseube, una tradicional marca de mermeladas de la Patagonia con sede en Lago Puelo, Chubut.

“Es una marca bien cuidada, con calidad superior a la de sus competidores nacionales e, incluso, internacionales, pero que está comercialmente dormida. Nuestro objetivo ahora es trabajar en los costos, para hacerla más accesible, y aumentar la producción”, explicó Ezequiel Klemencic, dueño de Benessere, en diálogo con El Cronista.

Benessere - Dahi
La empresa Benessere compró una marca premium de mermeladas.

La empresa Benessere compró una marca premium de mermeladas.

El plan contempla integrar los equipos de las plantas de Pilar y Lago Puelo, optimizar los costos logísticos y comerciales, y aprovechar la red de distribución de Dahi para potenciar la presencia de Masseube en las principales ciudades del país.

Además, se buscará mejorar la competitividad en precios frente a marcas globales como la francesa Bonne Maman.

Actualmente, la planta chubutense produce 40.000 frascos de mermelada al mes, pero la meta es llegar a 250.000 unidades en 2027. Según Klemencic, no se requieren grandes inversiones en maquinaria ya que la capacidad instalada permite despachar hasta 100.000 unidades por turno.

Masseube
La marca de la Patagonia que elabora dulces premium.

La marca de la Patagonia que elabora dulces premium.

En paralelo, Benessere avanza en un acuerdo de distribución con Tienda Inglesa en Uruguay y proyecta un futuro desembarco en Brasil. Asimismo, la firma trabaja para cerrar un contrato con una marca francesa de quesos y analiza la posibilidad de lanzar nuevas líneas de lácteos refrigerados como queso crema.

“También queremos empezar a elaborar otros productos refrigerados. En los próximos 12 a 24 meses planeamos lanzar una línea de lácteos como queso crema o similares. Y para más adelante estamos contemplando la posibilidad de adquirir alguna marca de quesos”, concluyó Klemencic.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

de la competencia al ecosistema: por que las empresas crecen cuando colaboran

De la competencia al ecosistema: por qué las empresas crecen cuando colaboran

Por María Jesús Abril
El Proyecto Vicuña, ubicado en la provincia de San Juan, anunció la designación de Ron Hochstein como Director Ejecutivo (CEO).

La minera Vicuña designa a Ron Hochstein como Director Ejecutivo en Argentina

Por Redacción Economía
el indice big mac y cuan cara esta la argentina con la suba del dolar

El Índice Big Mac y cuán cara está la Argentina con la suba del dólar

Por Redacción Economía
Compartiendo el hogar, cada integrante puede duplicar el beneficio y llegar a un reintegro total de $48.000 por semana.

Vuelve el reintegro de $48.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

Por Melisa Sbrocco