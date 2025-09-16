La famosa empresa láctea que compró una marca premium de mermeladas para que llegue a todo el país

La empresa Benessere , propietaria de la marca de yogures Dahi , anunció un plan de expansión con el objetivo de dejar de ser una compañía monoproducto y posicionarse como referente en el segmento de alimentos premium .

Minería: la Nación indagó en Mendoza sobre las necesidades para facilitar inversiones

Por tal motivo, la compañía adquirió Masseube , una tradicional marca de mermeladas de la Patagonia con sede en Lago Puelo, Chubut.

“Es una marca bien cuidada, con calidad superior a la de sus competidores nacionales e, incluso, internacionales, pero que está comercialmente dormida. Nuestro objetivo ahora es trabajar en los costos, para hacerla más accesible, y aumentar la producción”, explicó Ezequiel Klemencic , dueño de Benessere, en diálogo con El Cronista.

El plan contempla integrar los equipos de las plantas de Pilar y Lago Puelo , optimizar los costos logísticos y comerciales, y aprovechar la red de distribución de Dahi para potenciar la presencia de Masseube en las principales ciudades del país.

Además, se buscará mejorar la competitividad en precios frente a marcas globales como la francesa Bonne Maman .

Actualmente, la planta chubutense produce 40.000 frascos de mermelada al mes, pero la meta es llegar a 250.000 unidades en 2027. Según Klemencic, no se requieren grandes inversiones en maquinaria ya que la capacidad instalada permite despachar hasta 100.000 unidades por turno.

Masseube La marca de la Patagonia que elabora dulces premium.

En paralelo, Benessere avanza en un acuerdo de distribución con Tienda Inglesa en Uruguay y proyecta un futuro desembarco en Brasil. Asimismo, la firma trabaja para cerrar un contrato con una marca francesa de quesos y analiza la posibilidad de lanzar nuevas líneas de lácteos refrigerados como queso crema.

“También queremos empezar a elaborar otros productos refrigerados. En los próximos 12 a 24 meses planeamos lanzar una línea de lácteos como queso crema o similares. Y para más adelante estamos contemplando la posibilidad de adquirir alguna marca de quesos”, concluyó Klemencic.