La embajada de China en Argentina respondió a los dichos de Bessent: "Mentalidad de Guerra Fría"

La embajada de China en Argentina repudió hoy los dichos del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent , al tiempo que acusó Washington de intervencionismo y “bullying” diplomático.

Desde la embajada emitieron un comunicado oficial tras las palabras de Bessent , quien sugirió que el presidente Javier Milei “está decidido a sacar a China de la Argentina”.

La sede diplomática calificó de “provocadoras” las declaraciones que el funcionario nortemericano “formuló recientemente al referirse a las relaciones entre la República Popular China y la Argentina, y las cooperaciones con los países de América Latina y el Caribe, volvieron a dejar de manifiesto la mentalidad arraigada en los tiempos de la Guerra Fría que sigue caracterizando a algunos funcionarios estadounidenses”.

El comunicado indicó que estos funcionarios “solo parecen moverse con un ánimo de confrontación e intervencionismo en los asuntos de otras naciones soberanas”.

El titular del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, reconoció abiertamente en tv el verdadero acuerdo de Caputo con EE.UU.: “Nos beneficiamos mucho de esto para sacar a China de Argentina”, “nuestros productores de soja estaban de rehenes”, “Argentina tiene mucho uranio y… pic.twitter.com/Iz7Vh8NOez

La misiva agregó que Bessent “parece ignorar que China viene impulsando valiosas acciones de cooperación con los países de la región en las más diversas áreas, siempre sobre la base del respeto, la igualdad, la colaboración y el beneficio mutuo”.

En contraposición a esto, la embajada sostuvo que “Estados Unidos se dedicó durante años a intentar imponer su hegemonía, interfiriendo en los intereses de los pueblos y controlar a los países de la región, siendo evidentes sus actos de hegemonía y bullying”.

El gigante asiático enfatizó que “Scott Bessent y Estados Unidos deben entender que América Latina y el Caribe no es el patio trasero de nadie”.

“No pueden perturbar la cooperación entre China y la región, porque es un vínculo profundo que jamás fue utilizado para perjudicar a terceros países”, criticaron.

La embajada resaltó que “los países de América Latina y el Caribe tienen el derecho a elegir, con independencia y libertad, cuál es su camino de desarrollo y quiénes son sus socios en materia de cooperación”.

“Sería mejor que Estados Unidos deje de sembrar discordia y crear problemas donde no los hay, para hacer más aportes reales para el desarrollo de la región que dice defender”, concluyó el texto.