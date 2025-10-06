6 de octubre de 2025 - 22:50

La directora del FMI destacó la reunión que mantuvo con Luis Caputo: "Estrecha colaboración"

Apuntó a “impulsar la estabilidad macroeconómica y el crecimiento”. Además, el secretario del Tesoro de Estados Unidos habló sobre el apoyo a "las sólidas políticas de Argentina".

Kristalina Georgieva destacó la reunión con Luis Caputo.

Kristalina Georgieva destacó la reunión con Luis Caputo.

Foto:

X / @KGeorgieva
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), se reunió este lunes con Luis Caputo, ministro de Economía de Argentina. Georgieva destacó el encuentro e hizo mención del mismo en su cuenta de X.

Leé además

JP Morgan deja de informar el Riesgo País en tiempo real.

JP Morgan deja de informar el riesgo país en tiempo real: se actualizará de forma diaria

Por Redacción Economía
 El FMI destacó planes de asistencia que incluyen las tenencias estadounidenses de DEG,

El FMI y el Tesoro de Estados Unidos trabajan en un paquete económico de apoyo para la Argentina

Por Redacción Economía

“Tuve una excelente conversación con @LuisCaputoAR sobre las perspectivas de Argentina y las reformas que se están llevando a cabo", señaló la directora del FMI vía X. Y aseguró "trabajamos en estrecha colaboración con Argentina (emoji bandera), el @USTreasury y otros socios para impulsar la estabilidad macroeconómica y el crecimiento”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1975354242782404929&partner=&hide_thread=false

Por otra parte, Caputo se encuentra en Estados Unidos y se perdió la presentación del libro de Javier Milei en el Movistar Arena, Buenos Aires. Sin embargo, el jefe de Estado le envió saludos ante su público, al ministro que se encuentra "en Washington".

La visita de Caputo a EE.UU. también incluyó una reunión por la mañana con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. “Gracias, Secretario @SecScottBessent, por una reunión tan constructiva y por el progreso continuo”, manifestó el ministro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1975317442101715133&partner=&hide_thread=false

Por su parte, Bessent dio la bienvenida “a @LuisCaputoAR y a la delegación argentina al @USTreasury”. “Durante su estancia en Washington, continuaremos nuestras productivas conversaciones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las sólidas políticas de Argentina”, expresó el funcionario estadounidense.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, recibió a Luis Caputo, ministro de Economía argentino.

Luis Caputo viajó a Estados Unidos para negociar U$S 20 mil millones vía swap: los detalles

Por Redacción Economía
Las heladas tardías de esta mañana afectaron a viñedos y ciertos frutales del Valle de Uco, el Sur y Luján

Las heladas tardías afectaron a viñedos y ciruelos en el Valle de Uco, el Sur y Luján

Por Sandra Conte
El gobernador Alfredo Cornejo durante la apertura de Vinexpo Explorer Mendoza.

Vinexpo Explorer: importadores buscan nuevos vinos argentinos más allá del Malbec

Por Soledad Gonzalez
Los autos de F1 de Burago se agotan rápido en los locales de Carrefour.

Carrefour liquida autos de F1: aprovechá el 2x1 antes de que se agoten

Por Melisa Sbrocco