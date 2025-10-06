La directora del FMI destacó la reunión que mantuvo con Luis Caputo: "Estrecha colaboración"

Apuntó a “impulsar la estabilidad macroeconómica y el crecimiento”. Además, el secretario del Tesoro de Estados Unidos habló sobre el apoyo a "las sólidas políticas de Argentina".

Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), se reunió este lunes con Luis Caputo, ministro de Economía de Argentina. Georgieva destacó el encuentro e hizo mención del mismo en su cuenta de X.

“Tuve una excelente conversación con @LuisCaputoAR sobre las perspectivas de Argentina y las reformas que se están llevando a cabo", señaló la directora del FMI vía X. Y aseguró "trabajamos en estrecha colaboración con Argentina (emoji bandera), el @USTreasury y otros socios para impulsar la estabilidad macroeconómica y el crecimiento”.

Excellent meeting indeed Kristalina, thank you very much!@KGeorgieva https://t.co/IGw0VMQ5NR — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 7, 2025 Por otra parte, Caputo se encuentra en Estados Unidos y se perdió la presentación del libro de Javier Milei en el Movistar Arena, Buenos Aires. Sin embargo, el jefe de Estado le envió saludos ante su público, al ministro que se encuentra "en Washington".

La visita de Caputo a EE.UU. también incluyó una reunión por la mañana con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. “Gracias, Secretario @SecScottBessent, por una reunión tan constructiva y por el progreso continuo”, manifestó el ministro.