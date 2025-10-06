6 de octubre de 2025 - 22:08

JP Morgan deja de informar el riesgo país en tiempo real: se actualizará de forma diaria

La decisión se produjo a fines de septiembre. Los bonos argentinos ahora pasaron a formar parte de un indicador más amplio, que da información con menos frecuencia.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

JP Morgan decidió quitar de su indicador de bonos emergentes a la Argentina. En consecuencia, los inversores ya no cuentan con información en tiempo real del riesgo país argentino.

El banco retiró de su indicador Emerging Markets Bond Index Plus (EMBI+) los títulos de Argentina. De esta manera, desde el 30 de septiembre, el indicador de riesgo para Argentina ahora se informa una sola vez al día.

El servicio de información financiera LSEG confirmó que ya no recibe datos para el instrumento Argentina EMBI+ Realtime JPM después de esa fecha de 2025. Cabe recordar que el riesgo país es la sobretasa que tiene que pagar un país por su deuda con referencia a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos.

La decisión se conoce en momentos en que Argentina negocia un acuerdo con Estados Unidos, con el objetivo de garantizar el pago de la deuda y forzar la baja de ese índice. A partir de ahora la deuda argentina está incluida en el EMBI Global Diversified (EMBIGD).

Aunque JP Morgan no realizó ninguna comunicación oficial sobre esta decisión y tampoco hubo respuestas a las consultas de la prensa.

