La deuda pública subió en mayo U$S 16.507 millones y alcanzó a U$S 403.044 millones

La deuda pública bruta externa alcanzó a U$S 403.044 millones al 31 de marzo de este año, lo que representa un alza de U$S 16.507 millones durante el mes pasado, equivalente a un 4,3%.

De esta forma, al cierre del primer trimestre los pasivos del Estado se incrementaron en U$S 32.371 millones. Las cifras corresponden al informe sobre deuda pública que publicó hoy el Ministerio de Economía.

El aumento de la deuda en marzo “se explica por la disminución de la deuda en moneda extranjera en US$ 514 millones y el aumento de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de US$ 17.015 millones.

El total de la deuda nominada en moneda local trepó a U$S 142.000 millones, contra US$ 125.000 millones existentes al 29 de febrero. En tanto, la deuda nominada en dólares se mantuvo en US$ 259 mil millones.

Este incremento de la deuda pública en moneda local corresponde al proceso de normalización del Banco Central a través de la emisión de los títulos BOPREAL y de la transferencia de deuda al Tesoro Nacional. El Gobierno entregó bonos a los importadores para regularizar la deuda pasada en dólares y a su vez forzó a los bancos a ir saliendo de sus tenencias en pases a un día para tomar deuda del Tesoro nacional que en su mayoría ajustará por inflación.

Sobre los U$S 403.044 millones de deuda, U$S 300.793 están en títulos públicos tanto en moneda local como extranjera. Esta cifra aumentó en US$ 19.812 millones, por el incremento de las colocaciones de deuda ajustable por CER, que pasaron de U$S 70.198 a U$S 112.474 millones. La deuda no ajustada por CER (inflación) cedió de U$S 38.837 a US$ 16.343 millones. Esta dinámica muestra la necesidad de que se produzca una fuerte caída de la inflación para atenuar el impacto sobre la deuda.

Los títulos públicos en moneda extranjera se mantuvieron estables en U$S 171.961 millones. Los créditos tomados con organismos internacionales alcanzan a U$S 82,789 millones, con un leve descenso sobre los U$S 83,199 de un mes atrás.

La deuda computada con el FMI al 31 de marzo es de U$S 42.963 millones. Cabe apuntar que para este tipo de cálculos se toma como base el tipo de cambio oficial al último día hábil del mes.