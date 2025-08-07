7 de agosto de 2025 - 20:30

La construcción no se frena: creció 13,9% en junio impulsada por la "estabilidad de los precios"

La actividad registró una suba del 10,8% en el año en relación con el mismo periodo de 2024. Los mosaicos graníticos y calcáreos, junto con el asfalto fueron los insumos que más crecieron.

Los Andes
Redacción Economía

La actividad de la construcción sigue mostrando signos positivos en Argentina. En junio, el sector registró una importante suba interanual que se traduce en un repunte del empleo y en un mayor consumo de insumos clave. Así, en el primer semestre del año subió 10,8% con respecto al mismo período de 2024.

De acuerdo con el Indec, el Índice Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) creció 13,9% en comparación con junio de 2024. En relación con mayo, el aumento fue del 0,9%, aunque el índice de tendencia-ciclo marcó una leve caída del 0,8%.

Insumo por insumo: los que más crecieron

El consumo de insumos registró subas mensuales en mosaicos graníticos y calcáreos (62,9%), asfalto (51,5%), artículos sanitarios de cerámica (47,9%), pisos y revestimientos cerámicos (44,3%), hormigón elaborado (28,5%), hierro redondo y aceros para la construcción (27%), placas de yeso (19,3%), cemento portland (11,6%), restos de insumos (8,7%), pinturas para construcción (5,7%) y ladrillos huecos (2,2%).

Por el contrario, se observan bajas en yesos (-4,5%) y calces (-3,9%).

Empleo: obra privada y pública

Sobre los puestos de trabajo, en mayo de este año hubo una suba del 4,1% interanual. En el acumulado de los cinco meses del 2025, el indicador bajó 1,3% con respecto al mismo período del año anterior.

Por otro lado, el 69,3% de las empresas que realizan obras privadas prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará durante los próximos tres meses, mientras que el 20,8% estima que disminuirá y el 9,9%, que aumentará.

En cuanto a las empresas que realizan obra pública, la tendencia se mantiene en los mismos niveles: el 64,5% opina que el nivel de actividad no cambiará durante el período julio-septiembre de 2025, mientras que 18,8% cree que disminuirá y 16,7%, que aumentará.

Como principales causa de crecimiento, las empresas que realizan obras privadas señalaron el crecimiento de la actividad económica (31,7%) y la estabilidad de los precios (21,7%).

Del lado de las obras públicas, las empresas señalaron la estabilidad de los precios (27,1%) y el reinicio de obras públicas (22,9%) como principales causas de crecimiento.

