La construcción no se frena: creció 13,9% en junio impulsada por la "estabilidad de los precios"

La actividad de la construcción sigue mostrando signos positivos en Argentina. En junio , el sector registró una importante suba interanual que se traduce en un repunte del empleo y en un mayor consumo de insumos clave. Así, en el primer semestre del año subió 10,8% con respecto al mismo período de 2024.

De acuerdo con el Indec, el Índice Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) creció 13,9% en comparación con junio de 2024 . En relación con mayo, el aumento fue del 0,9%, aunque el índice de tendencia-ciclo marcó una leve caída del 0,8%.

El consumo de insumos registró subas mensuales en mosaicos graníticos y calcáreos (62,9%), asfalto (51,5%), artículos sanitarios de cerámica (47,9%), pisos y revestimientos cerámicos (44,3%), hormigón elaborado (28,5%), hierro redondo y aceros para la construcción (27%), placas de yeso (19,3%), cemento portland (11,6%), restos de insumos (8,7%), pinturas para construcción (5,7%) y ladrillos huecos (2,2%).

Por el contrario, se observan bajas en yesos (-4,5%) y calces (-3,9%).

Sobre los puestos de trabajo, en mayo de este año hubo una suba del 4,1% interanual . En el acumulado de los cinco meses del 2025, el indicador bajó 1,3% con respecto al mismo período del año anterior.

Por otro lado, el 69,3% de las empresas que realizan obras privadas prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará durante los próximos tres meses, mientras que el 20,8% estima que disminuirá y el 9,9%, que aumentará.

En cuanto a las empresas que realizan obra pública, la tendencia se mantiene en los mismos niveles: el 64,5% opina que el nivel de actividad no cambiará durante el período julio-septiembre de 2025, mientras que 18,8% cree que disminuirá y 16,7%, que aumentará.

Como principales causa de crecimiento, las empresas que realizan obras privadas señalaron el crecimiento de la actividad económica (31,7%) y la estabilidad de los precios (21,7%).

Del lado de las obras públicas, las empresas señalaron la estabilidad de los precios (27,1%) y el reinicio de obras públicas (22,9%) como principales causas de crecimiento.