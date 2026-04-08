La carne de guanaco llegó a las carnicerías de la Patagonia: una alternativa económica que busca ganar terreno

La Patagonia ha iniciado una nueva etapa en su mercado cárnico. Desde hace una semana, la carne de guanaco comenzó a comercializarse de manera formal en la provincia de Chubut , cumpliendo con todos los protocolos sanitarios y administrativos necesarios.

Qué días no se puede comer carne roja en Semana Santa y por qué sí pescado y pollo

San Carlos: investigaban una faena ilegal de guanacos y secuestraron toneladas de carne en mal estado

Con un precio de $6.500 el kilo al adquirir el "pack familiar" de 20 kilos, este producto se posiciona como un competidor directo frente a la carne vacuna , cuyo valor ha superado los $25.000 el kilo tras aumentos de hasta el 40% en solo tres meses.

El primer punto de venta oficial fue un autoservicio en la localidad santacruceña de Las Heras , bajo la gestión de Gabriela Almagro, quien observa con cautela la respuesta del público ante este nuevo producto.

Según los distribuidores, esta apertura comercial es el resultado de un proceso que comenzó en 2018, motivado inicialmente por la alta siniestralidad en las rutas 3 y 40 debido a la superpoblación de la especie .

Así se vende la carne de guanaco en la Patagonia

El Estado demoró cerca de nueve años en alinear las normativas sanitarias para permitir esta comercialización formal. Aunque los primeros pasos se dieron en 2017 y se consolidaron en 2019 con el Plan Nacional para el Manejo Sostenible del Guanaco, fue en 2024 cuando se actualizaron las directrices para agilizar la circulación interprovincial y habilitar la exportación de carne y fibra.

Este cambio normativo responde a que el guanaco, anteriormente una especie protegida, es ahora considerado una "plaga" por los sectores productivos regionales debido a su abundancia.

Lejos de la caza furtiva, el proceso de obtención de esta carne está estrictamente regulado. Los animales son arreados hacia corrales portátiles y trasladados en jaulas hasta los frigoríficos autorizados.

El producto final llega al mostrador en diversas presentaciones:

Lomos .

. Carne picada .

. Packs familiares que incluyen cuartos y paletas deshuesadas.

Desde el punto de vista nutricional, la carne de guanaco destaca por ser extremadamente magra, rica en proteínas y con bajo contenido de colesterol.

Los expertos la describen como una carne roja de sabor intenso pero suave, ideal tanto para lomos como para estofados. Ante una caída del 50% en la demanda de carne vacuna, este recurso silvestre no solo busca mitigar los problemas de superpoblación y accidentes viales, sino también ofrecer un alivio al bolsillo de los consumidores patagónicos.