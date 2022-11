La Cámara de Comercio de Tunuyán celebró su 61 años entre agradecimientos y reclamos

El Valle de Uco fue ayer el espacio donde referentes políticos y empresariales se reunieron para marcar aciertos y errores, en un clima festivo por ser el cumpleaños número 61º de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán (CIAT). Más de 400 actores productivos de la zona se dieron cita en este espacio donde participaron el intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, el gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez, y el ex gobernador y hoy senador nacional por Mendoza, Alfredo Cornejo.

Con la premisa “Unir, Innovar, Proyectar y Educar”, la CIAT se propuso generar un espacio para dialogar y visibilizar las necesidades y potencialidades del Valle de Uco, con emprendedores, profesionales y el sector joven de la cámara. En efecto, cuando uno entraba al predio del Hotel Casa Septem, podía ver stands con más de 35 empresas regionales, provinciales y nacionales y 12 bodegas del Valle de Uco que llenaban las copas de los asistentes.

También se dieron cita otros tres intendentes: Gustavo Soto (Tupungato), Tadeo García Zalazar (Godoy Cruz) y Daniel Orozco (Las Heras). Se sumaron el presidente del INV, Martín Hinojosa, el diputado nacional Eber Plaza (PJ), el diputado nacional Álvaro Martínez, el Ministro de Economía de Mendoza, Enrique Vaquié; el Ministro de Infraestructura de Mendoza, Mario Isgró, el presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza, Andrés Lombardi; y legisladores provinciales de distintas fuerzas políticas. El diputado nacional Omar de Marchi envió un saludo por video.

“Encontrarse, conocerse, generar acuerdos, repensar los proyectos empresariales, fue parte del espíritu de celebración. Comerciantes, profesionales, pymes, empresas, emprendedores y jóvenes promoviendo el desarrollo económico, social y cultural de la zona desde su lugar. Esa fue la premisa y el objetivo principal del evento, celebrar la fuerza que está uniendo al empresariado regional y consolidar la estrategia de generar desarrollo entre los tres departamentos del Valle de Uco”, señalaron desde la organización del evento.

La Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán celebró su aniversario nº61. Imagen: gentileza CIAT

Agradecimientos y reclamos

Este año, el discurso central estuvo a cargo de Pablo Ambrosini, empresario de logística y distribución que a fines de junio fue electo como nuevo presidente de la CIAT. A poco de pasadas las 20 horas, el dirigente tomó la palabra y pidió por la unidad y la participación: “Hace falta que estemos unidos, estemos cerca. Hay que involucrarse para no quedarnos sólo en una queja o en un reclamo, sino en actuar y trabajar de forma constructiva para que las cosas sucedan”.

Ambrosini criticó varios problemas estructurales del país, ya que “es difícil que desde acá podamos influir, pero tenemos que decirlas”. En esa lista tuvo un papel destacado la inflación, que genera un malestar social permanente. Ante la falta de previsibilidad, expresó: “Es muy complicado saber qué hacer: no sabemos a qué precio compramos, no sabemos a qué precio vendemos, o a qué precio podemos reponer. No sabemos realmente si vamos a poder vender la semana que viene o dentro de un mes”.

El flamante presidente de la CIAT agradeció y valoró “el esfuerzo del Gobierno provincial en disminuir la planta de empleados del Estado y la planificación de ir bajando los impuestos”, aunque señaló que los municipios deberían seguir esa línea. Según estudios de la cámara, en el Valle de Uco, en el 2012, había 9 empleados municipales cada mil habitantes, hoy hay 24 cada mil.

“Es fundamental que el Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, cuide sus recursos, los administre de forma eficiente, y los invierta de forma estratégica en generar desarrollo, infraestructura que potencie a las pymes”, agregó Ambrosini. Un reclamo de infraestructura fue por dos puentes de la Ruta Nacional 40 que ya llevan más de un año en proceso de construcción.

En ese sentido, un pedido que hizo el dirigente fue realizar obras que optimicen el recurso hídrico y la generación de energía, pidiendo que las obras hídricas vayan a zonas que generan mayor valor agregado y no donde se están abandonando fincas. También habló del turismo de montaña: “Un turista que tiene un día más de actividad en la cordillera incrementa la rentabilidad del sector en un 25%. Pero necesitamos legislar el uso de la montaña para saber qué podemos hacer ahí. Hemos acercado una solicitud al ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez”.

El presidente de la CITA, PAblo Ambrosio, con el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez. Imagen: gentileza CIAT

Ayuda para el crecimiento valletano

En el encuentro también se destacaron datos de crecimiento económico en el Valle de Uco que invitan a invertir más, como que, en los últimos 10 años, la región aumentó un 25% sus hectáreas productivas (casi 14 mil ha), mientras que la provincia solo aumentó un 6%. En 10 años, el Valle de Uco pasó de tener 59 bodegas instaladas en la zona, inscriptas en el INV, a 96 bodegas elaboradoras de vino, y aumentaron de 45 a 68 los establecimientos de alojamiento registrados.

Además, en el evento se presentó formalmente una propuesta de crecimiento: una “Zona de Desarrollo Estratégica administrada por los tres departamentos del Valle de Uco”. Este proyecto propone generar un ordenamiento para incentivar la instalación de empresas, promoviendo promover la planificación de parques fotovoltaicos, un aeropuerto para poder tener mejor conectividad, centros educativos y un puerto seco desde donde salgan los productos para los puertos de Chile.

“Pedimos al Gobierno provincial que acompañe esta iniciativa, y nos ayude a comprar un terreno de mil hectáreas para que los tres departamentos puedan desarrollarse en conjunto y lo administren como un consorcio similar al COINCE. La inversión requerida es de aproximadamente 25 millones de dólares. Después hay que seguir trabajando sobre el proyecto y su urbanización”, manifestó Ambrosini.

Por su parte, el Gobernador Rodolfo Suarez también tuvo un espacio para presentar sus ideas frente a los presentes, donde destacó: “Desde que Alfredo Cornejo asumió el Gobierno, y ahora en mi gestión, estamos dando una fuerte batalla por el orden de las cuentas públicas. Las herramientas que tenemos para influir en la economía real no son muchas, pero les aseguro que las que tenemos las usamos, y las usamos bien”.

El impacto de las heladas y del granizo en la producción agrícola ha sido un tema central en el último mes, y por eso Suárez adelantó que “el gobierno provincial cubrirá el 60% del salario mínimo vital y móvil de las personas que han sufrido por las heladas y el granizo”. Además del pago del seguro agrícola (con la actual tasación de los daños), la nueva medida se complementaría con líneas de créditos blandos de Mendoza Fiduciaria y el Fondo para la Trasformación y el Crecimiento, con un monto estipulado de $ 4.000 millones.