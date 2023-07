La balanza comercial registró en junio un déficit U$S 1.727 millones, el valor histórico más alto de la serie

La balanza comercial de la Argentina registró en junio un déficit de U$S 1.727 millones, el valor más alto de la serie histórica.

De esta forma, al cierre del primer semestre el intercambio comercial mostró un desequilibrio de U$S 4.387 millones, desfasaje que en parte explica la caída de las reservas del Banco Central y el incumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las exportaciones argentinas entre enero y junio se desplomaron 24,5% a U$S 44.378 millones, mientras que las importaciones se redujeron 8,5% a U$S 41.401 millones.

Para tomar dimensión de la magnitud del deterioro del comercio, exterior cabe recordar que en el primer semestre de 2019 (previo a la pandemia) había arrojado un superávit de U$S 5.589 millones. Y en 2020 –ya con impacto de las restricciones por el COVID- había llegado a U$S 8.097 millones.

Durante junio, las ventas externas del país se redujeron 35,4% a U$S 5.450 millones y las importaciones cayeron 17,4% a U$S 8.664 millones.

Al desglosarse los componentes de las exportaciones, se observa el impacto de la caída en el sector agropecuario que, según publicó el martes el INDEC, acumula 16 meses consecutivos de caídas interanuales.

En el primer semestre las exportaciones de productos primarios se redujeron 41% en cantidades, mientras que los precios se mantuvieron estables. En tanto, las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) sufrieron un doble efecto negativo con una merma de 17,9% en volúmenes y una contracción de 10% en los precios.

En cambio, las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) exhibieron bajas de 2,2% en cantidad de despachos, mientras que los precios descendieron 2,2%.

Por el lado de las importaciones, el sector energético permitió cierto alivio ya que las compras se redujeron 16,1% en volumen, a la que se sumó una disminución de 20% en los precios.

No obstante, el saldo final exhibe los motivos por lo cual el Banco Central sufre para acumular reservas que luego son destinadas al pago de deuda y financiación de importaciones.

La situación se agrava ya que Argentina mantiene fuertes desequilibrios con sus dos principales socios comerciales: Brasil y China. Con el vecino país el rojo del primer semestre fue de U$S 3.865 millones, mientras que el gigante asiático ascendió a U$S 3.929.

Al mismo tiempo que el INDEC publicaba estos datos preocupantes, el BCRA publicó un comunicado en el que proyectó que en el período 2024/2030 Argentina generará un excedente comercial de U$S 41.800 millones.

En medio de este contexto y sin noticias desde Estados Unidos que tuerzan las expectativas, el Banco Central continuó perdiendo reservas. Este miércoles la autoridad monetaria vendió U$S 130 millones –la mayor en el mes- y 288 millones de yuanes. El total representa U$S 170 millones. En lo que va de julio la salida de dólares de las arcas oficiales asciende a U$S 1.120 millones. Con el saldo de hoy se hilvanaron 22 jornadas consecutivas de caída en el nivel de reservas.

En el mercado de cambio se vivió una rueda de tensión ante una nueva disparada del dólar “blue”. Cerca del mediodía se pidieron $ 527 por cada billete en la City porteña y en el interior superó los $ 530. Con la tendencia desatada y la amenaza de seguir escalando, volvieron los allanamientos a las “cuevas” del microcentro.

Fue el propio ministro de seguridad, Aníbal Fernández, quien se ocupó de anunciar a través de twiter los operativos que se estaban realizando por orden de la Justicia Penal Económica, con colaboración de agentes de la AFIP, la UIF y la Policía Federal.

Tamaño nivel de preocupación oficial representaba la preocupación que significaba para el gobierno el movimiento del dólar a tres semanas de las elecciones PASO.

Sobre el final de la rueda la cotización informal cayó $ 2 para cerrar a $ 525. Por su parte, las opciones bursátiles también avanzaron, con el MEP a $ 497,71 y el Contado Con Liquidación en $ 526,51. La devaluación del tipo de cambio oficial fue de 0,22% para dejarlo en $ 281,21.

Mientras tanto, en Washington continuaron las reuniones presenciales en busca de un acuerdo con el FMI. Al momento, el Ministerio de Economía no confirmó si el titular de la cartera, Sergio Massa, viajará finalmente mañana como se especulaba para rubricar el programa este viernes.

