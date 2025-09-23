La AGN afirma que el Banco Central no quiere informar "dónde están los lingotes de oro ni qué rinden"

El presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, reveló hoy que el Banco Central de la República Argentina ( BCRA ) restringió el intercambio de información sobre los lingotes de oro girados al exterior y que no se puede determinar “dónde están” .

“El proceso de intercambio de notas se ha agotado. Ha motivado la negativa del BCRA, en la forma que establece la AGN, a dar la información necesaria para realizar esa auditoría. Nos hemos detenido. No podemos saber dónde está específicamente el oro” , dijo Olmos en su presentación ante la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas Mixta.

El funcionario también aclaró que tampoco saben en la AGN qué “interés está rindiendo” ese oro y acotó que resulta “fundamental saber cuáles son las tasas”.

“Tampoco sabemos si se han pagado seguros de traslados. Estamos en un momento donde lo que necesitamos es avanzar”, agregó ante la comisión que preside el diputado de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto.

Sobre el final, el titular de la AGN propuso que la Comisión considere la citación a las autoridades del BCRA o “lo que disponga”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, durante el anuncio del acuerdo con el FMI. Foto NA: MARIANO SÁNCHEZ

Olmos se quejó también por las demoras en la puesta en marcha del Colegio de Auditores, acéfalo desde hace meses, al afirmar que “si estuviera constituido el colegio de auditorias, podría judicializar el tema”.

También hizo hincapié en los bonos BOPREAL e indicó que el Banco Central respondió con la misma dinámica que ante las consultas por los lingotes de oro.

“Tampoco podemos terminar de concluir esa auditoría, el BCRA nos dice que esa información es reservada”, aseveró.

Para Olmos, ex funcionario de Alberto Fernández y referente del PJ porteño,”ese secreto es importante para el desarrollo funcional e institucional del Banco, pero no para el organismo auditor. En todo caso, es un ejemplo de reserva que debería haber”.