23 de septiembre de 2025 - 21:35

La AGN afirma que el Banco Central no quiere informar "dónde están los lingotes de oro ni qué rinden"

El presidente del organismo, Juan Manuel Olmos, reveló que el BCRA se niega a entregar información para llevar a cabo una auditoría. “Tampoco sabemos si se han pagado seguros de traslados”, advirtió.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) implementó una importante suba de encajes bancarios

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) implementó una importante suba de encajes bancarios

Foto:

Por Gonzalo Delmonte
Noticias Argentinas

El presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, reveló hoy que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) restringió el intercambio de información sobre los lingotes de oro girados al exterior y que no se puede determinar “dónde están”.

Leé además

¿El Gobierno podrá controlar el dólar hasta las elecciones?

Qué podría pasar con el dólar hasta las elecciones

Por Redacción Economía
El Banco Central vendió US$678 millones para frenar la escalada del dólar

El Banco Central vendió US$678 millones para frenar la escalada del dólar

Por Redacción Economía

“El proceso de intercambio de notas se ha agotado. Ha motivado la negativa del BCRA, en la forma que establece la AGN, a dar la información necesaria para realizar esa auditoría. Nos hemos detenido. No podemos saber dónde está específicamente el oro”, dijo Olmos en su presentación ante la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas Mixta.

El funcionario también aclaró que tampoco saben en la AGN qué “interés está rindiendo” ese oro y acotó que resulta “fundamental saber cuáles son las tasas”.

“Tampoco sabemos si se han pagado seguros de traslados. Estamos en un momento donde lo que necesitamos es avanzar”, agregó ante la comisión que preside el diputado de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, durante el anuncio del acuerdo con el FMI. Foto NA: MARIANO SÁNCHEZ
El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, durante el anuncio del acuerdo con el FMI. Foto NA: MARIANO SÁNCHEZ

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, durante el anuncio del acuerdo con el FMI. Foto NA: MARIANO SÁNCHEZ

Sobre el final, el titular de la AGN propuso que la Comisión considere la citación a las autoridades del BCRA o “lo que disponga”.

Olmos se quejó también por las demoras en la puesta en marcha del Colegio de Auditores, acéfalo desde hace meses, al afirmar que “si estuviera constituido el colegio de auditorias, podría judicializar el tema”.

También hizo hincapié en los bonos BOPREAL e indicó que el Banco Central respondió con la misma dinámica que ante las consultas por los lingotes de oro.

“Tampoco podemos terminar de concluir esa auditoría, el BCRA nos dice que esa información es reservada”, aseveró.

Para Olmos, ex funcionario de Alberto Fernández y referente del PJ porteño,”ese secreto es importante para el desarrollo funcional e institucional del Banco, pero no para el organismo auditor. En todo caso, es un ejemplo de reserva que debería haber”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Banco Central de la República Argentina (BCRA) 

Alerta por los USD 379 millones que debió vender el Banco Central para frenar al dólar

Por Redacción Economía
Nueva mnedida del Gobierno obliga a directivos de entidades financieras a firmar una declaración jurada para la compra de divisas. 

La medida del cepo que vuelve para frenar la especulación: a quiénes les limitan operar con dólares

Por Redacción Economía
Luis Caputo

Luis Caputo: "Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda"

Por Redacción Economía
Argentina se convirtió en estrella de los mercados tras el apoyo rotundo de Trump a Milei.

Cómo operaron los mercados tras el apoyo rotundo de Donald Trump a Javier Milei

Por Redacción Economía