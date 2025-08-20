La actividad económica tuvo un crecimiento de 6,4% interanual en junio, pero bajó en comparación a mayo

Durante el primer semestre del año, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) del Indec registró un avance en comparación con el mismo período de 2024.

La actividad económica tuvo un crecimiento de 6,4% interanual en junio, pero bajó en comparación con mayo

El estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una suba de 6,4% interanual en junio, y una caída de 0,7% respecto a mayo de este año en la medición desestacionalizada, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Con relación a igual mes de 2024, doce de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en junio, entre los que se destacan Intermediación financiera (28,7% internanual) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (11,5%).

La actividad de Comercio mayorista, minorista y reparaciones fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Industria manufacturera (7,8% interanual) e Intermediación financiera (28,7% interanual).

actividad económica en junio Actividad económica en junio Tres sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destaca pesca (-74.6% interanual), que junto con Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-0,7% ia) y Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (-0.7% ia) le resta 0,46 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE.