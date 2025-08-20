20 de agosto de 2025 - 20:20

La actividad económica tuvo un crecimiento de 6,4% interanual en junio, pero bajó en comparación a mayo

Durante el primer semestre del año, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) del Indec registró un avance en comparación con el mismo período de 2024.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una suba de 6,4% interanual en junio, y una caída de 0,7% respecto a mayo de este año en la medición desestacionalizada, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Con relación a igual mes de 2024, doce de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en junio, entre los que se destacan Intermediación financiera (28,7% internanual) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (11,5%).

La actividad de Comercio mayorista, minorista y reparaciones fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Industria manufacturera (7,8% interanual) e Intermediación financiera (28,7% interanual).

Actividad económica en junio

Tres sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destaca pesca (-74.6% interanual), que junto con Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-0,7% ia) y Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (-0.7% ia) le resta 0,46 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE.

La baja de junio se registra luego de que en mayo la actividad cayera 0.2% mensual. En el primer semestre del año, la actividad económica creció en 4 de 6 meses con un balance positivo de 6,4% interanual, de acuerdo con la información del Indec.

