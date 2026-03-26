La actividad económica marcó un crecimiento en enero: cuáles fueron los sectores que impulsaron la suba

La actividad económica en Argentina inició en 2026 con una leve recuperación: en enero registró un crecimiento del 1,6% en comparación con el mismo mes del año pasado. El dato surge del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que también reflejó una suba del 0,4% frente a diciembre .

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El informe difundido por el Indec muestra que el repunte estuvo impulsado principalmente por sectores vinculados a los recursos naturales, mientras que otras áreas clave, como la industria y el consumo, continúan con resultados negativos.

El EMAE registró subas en 10 de los sectores que lo integran, con fuertes avances en Pesca (50,8%) y en Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (25,1%) , que se consolidaron como los principales motores del crecimiento, según informó Noticias Argentinas.

La actividad económica creció 1,9% interanual en enero de 2026 y 0,4% con respecto a diciembre

En contraste, la Industria manufacturera cayó un 2,6% interanual y la Administración pública y defensa; junto con los planes de seguridad social de afiliación obligatoria, retrocedieron un 1,6%, restando en conjunto 0,9 puntos porcentuales (p.p.) al indicador general.

En la medición mensual, el indicador del INDEC aumentó 0,4%, mientras que el componente tendencia-ciclo tuvo una variación positiva de 0,3%.

De esta manera, la actividad económica vuelva a conseguir una segunda mejora consecutiva en su indicador, e inicia el año mejor de lo que las proyecciones anunciaban. A su vez, la serie desestacionalizada y la tendencia-ciclo anotaron máximos históricos sobre sus datos.

Actividad económica Pesca fue el sector de mayor suba interanual (50,8%) en enero de 2026 y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura el de mayor incidencia positiva (1,27 puntos porcentuales). Indec

Sin embargo, la disparidad entre los sectores sigue siendo marcada: el agro, la energía e intermediación financiera mantienen las alzas. A contramano se encuentran la industria y el consumo.

“Con el conflicto en Irán sosteniendo los precios de los commodities y la energía, es razonable esperar que ambos sectores (agro y energía) mantengan su buen momento en los meses que siguen. En el otro extremo, la apertura comercial continuó golpeando a la industria manufacturera y al comercio, que cayeron un 2,6% y un 3,2% interanual, respectivamente”, resaltó el economista Julián Neufeld.

El EMAE de cada sector en enero de 2026