La actividad económica marcó un crecimiento en enero: cuáles fueron los sectores que impulsaron la suba

La actividad económica en Argentina inició en 2026 con una leve recuperación: en enero registró un crecimiento del 1,6% en comparación con el mismo mes del año pasado. El dato surge del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que también reflejó una suba del 0,4% frente a diciembre.
El informe difundido por el Indec muestra que el repunte estuvo impulsado principalmente por sectores vinculados a los recursos naturales, mientras que otras áreas clave, como la industria y el consumo, continúan con resultados negativos.
Sector por sector: cuáles crecieron y los que registraron caídas
El EMAE registró subas en 10 de los sectores que lo integran, con fuertes avances en Pesca (50,8%) y en Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (25,1%), que se consolidaron como los principales motores del crecimiento, según informó Noticias Argentinas.
En contraste, la Industria manufacturera cayó un 2,6% interanual y la Administración pública y defensa; junto con los planes de seguridad social de afiliación obligatoria, retrocedieron un 1,6%, restando en conjunto 0,9 puntos porcentuales (p.p.) al indicador general.
En la medición mensual, el indicador del INDEC aumentó 0,4%, mientras que el componente tendencia-ciclo tuvo una variación positiva de 0,3%.
De esta manera, la actividad económica vuelva a conseguir una segunda mejora consecutiva en su indicador, e inicia el año mejor de lo que las proyecciones anunciaban. A su vez, la serie desestacionalizada y la tendencia-ciclo anotaron máximos históricos sobre sus datos.
Sin embargo, la disparidad entre los sectores sigue siendo marcada: el agro, la energía e intermediación financiera mantienen las alzas. A contramano se encuentran la industria y el consumo.
“Con el conflicto en Irán sosteniendo los precios de los commodities y la energía, es razonable esperar que ambos sectores (agro y energía) mantengan su buen momento en los meses que siguen. En el otro extremo, la apertura comercial continuó golpeando a la industria manufacturera y al comercio, que cayeron un 2,6% y un 3,2% interanual, respectivamente”, resaltó el economista Julián Neufeld.
El EMAE de cada sector en enero de 2026
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 25,1%.
Impuestos netos de subsidios: 2,3%.
Intermediación financiera: 7,7%.
Explotación de minas y canteras: 9,6%.
Electricidad, gas y agua: -3%.
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 0,5%.
Transporte y comunicaciones: 2,3%.
Pesca: 50,8%.
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: 0,1%.
Servicios sociales y de salud: 0,8%.
Enseñanza: 0,2%.
Construcción: 0,5%.
Hoteles y restaurantes: -2,2%.
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: -1,6%.
Comercio mayorista, minorista y reparaciones: -3,2%.