Juliana Awada debuta en la industria del vino con bodega mendocina

Juliana Awada presentó su primer vino, producido junto a una bodega de Mendoza, disponible en vinotecas seleccionadas y en la tienda online.

Juliana Awada sorprendió en redes sociales al presentar un nuevo emprendimiento vinculado al mundo del vino. La empresaria anunció el nacimiento de “Juliana Malbec”, una etiqueta desarrollada en el Valle de Uco en alianza con Casa Petrini.

El anuncio se difundió a través de un teaser publicado en Instagram, donde se la ve recorriendo los viñedos al atardecer mientras sostiene la botella de su creación. Con este proyecto, Awada suma un capítulo más a su faceta emprendedora, esta vez desde la provincia de Mendoza.

Juliana Malbec El lanzamiento de Juliana Malbec en Mendoza El domingo se conoció la noticia del nuevo vino de Juliana Awada, un Malbec que lleva su nombre. En su publicación en Instagram, expresó: “Desde el Valle de Uco, Mendoza, junto a Casa Petrini, les presentamos Juliana Malbec”.

El video, de unos 45 segundos, fue compartido originalmente por Casa Petrini y muestra a Awada caminando entre los viñedos con la botella en mano. La bodega, fundada en 2012 por la familia Petrini, se consolidó en la última década como un emprendimiento vitivinícola que combina innovación, respeto por el terroir y hospitalidad con su wine lodge y restaurante.

La bodega se consolidó en la última década como un emprendimiento vitivinícola que combina innovación, respeto por el terroir y hospitalidad con su wine lodge y restaurante. Se denominan como una bodega boutique, que cuenta con equipamiento de avanzada y con pequeñas vasijas de concreto, roble e inox para elaborar de forma diferenciada cada parcela de nuestro viñedo.