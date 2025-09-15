15 de septiembre de 2025 - 14:58

Juliana Awada debuta en la industria del vino con bodega mendocina

Juliana Awada presentó su primer vino, producido junto a una bodega de Mendoza, disponible en vinotecas seleccionadas y en la tienda online.

Juliana Awada lanzó “Juliana Malbec”, un vino producido junto a una bodega mendocina.&nbsp;

Juliana Awada lanzó “Juliana Malbec”, un vino producido junto a una bodega mendocina. 

Juliana Awada sorprendió en redes sociales al presentar un nuevo emprendimiento vinculado al mundo del vino. La empresaria anunció el nacimiento de “Juliana Malbec”, una etiqueta desarrollada en el Valle de Uco en alianza con Casa Petrini.

El anuncio se difundió a través de un teaser publicado en Instagram, donde se la ve recorriendo los viñedos al atardecer mientras sostiene la botella de su creación. Con este proyecto, Awada suma un capítulo más a su faceta emprendedora, esta vez desde la provincia de Mendoza.

Juliana Malbec

El lanzamiento de Juliana Malbec en Mendoza

El domingo se conoció la noticia del nuevo vino de Juliana Awada, un Malbec que lleva su nombre. En su publicación en Instagram, expresó: “Desde el Valle de Uco, Mendoza, junto a Casa Petrini, les presentamos Juliana Malbec”.

El video, de unos 45 segundos, fue compartido originalmente por Casa Petrini y muestra a Awada caminando entre los viñedos con la botella en mano. La bodega, fundada en 2012 por la familia Petrini, se consolidó en la última década como un emprendimiento vitivinícola que combina innovación, respeto por el terroir y hospitalidad con su wine lodge y restaurante.

La bodega se consolidó en la última década como un emprendimiento vitivinícola que combina innovación, respeto por el terroir y hospitalidad con su wine lodge y restaurante. Se denominan como una bodega boutique, que cuenta con equipamiento de avanzada y con pequeñas vasijas de concreto, roble e inox para elaborar de forma diferenciada cada parcela de nuestro viñedo.

La bodega se encuentra en Ruta 89 Km 11, Tupungato, Mendoza, Argentina. De momento, no se conocen detalles sobre el precio ni el método de compra del nuevo Malbec de Juliana Awada. Según se informó, la primera edición es limitada y estará destinada a introducir el producto en el mercado. Desde Los Andes se intentó consultar con el área de hospitalidad y comercial de Casa Petrini, aunque no se obtuvo respuesta.

