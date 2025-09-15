15 de septiembre de 2025 - 11:17

Los marketplace concentran el 43% de las ventas online en Argentina

Billeteras virtuales, redes sociales y promociones vía internet modifican cada vez más los hábitos de consumo.

Comercio electrónico.jpeg
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Según el informe de NielsenIQ presentado en el “Ecommerce Day Argentina 2025”, el comercio electrónico en el país atraviesa una etapa de consolidación. Impulsado por la conectividad y la democratización financiera, el consumo digital crece de manera sostenida y las ventas online reflejan la confianza de los argentinos, que adoptan cada vez más este canal para realizar sus compras.

Leé además

Es oficial: cierran los comercios, bancos y supermercados por 2 días seguidos y hay fin de semana XL

Medida nacional: cierran comercios, supermercados y bancos por 2 días seguidos y confirman fin de semana XL

Por Redacción Sociedad
comercio: ventas bajas, tasas altas y mas informalidad

Comercio: ventas bajas, tasas altas y más informalidad

Por Diana Chiani

El informe expresó que dado que con el 79% de los hogares con acceso a internet, Argentina se destaca en la región como un pilar digital. Esta alta conectividad, sumada al auge de las billeteras y bancos virtuales, ha superado las barreras tradicionales de la bancarización y permitido que un mayor número de consumidores se sume al ecosistema del e-commerce o comercio digital. Este fenómeno, sumó el informe, democratiza cada vez más el acceso a productos y servicios, redefiniendo la experiencia de compra para miles de personas

De este modo, los marketplace se han convertido en una nueva vidriera que también diferencia a la Argentina de otros países de América Latina. Estas plataformas se han convertido en un motor fundamental del consumo online ya que concentran el 43% de las unidades vendidas y el 26% de la facturación en categorías como Electro y Tecnología

El trabajo publicado por la consultora sumó que la confianza del consumidor en estos canales es tal que la mitad de las compras de electrodomésticos y tecnología en el país se realizan a través de internet. Entre los productos más buscados, los smartphones lideran las ventas, mientras que televisores y notebooks muestran un notable crecimiento de doble dígito en valor, reflejando una preferencia cada vez mayor por la comodidad y variedad que ofrece el canal digital.

Compras en Chile online desde Argentina.jpg

De la góndola a tecnología

El e-commerce no solo domina la venta de productos electrónicos, sino que también está transformando el consumo masivo. El peso del canal online en este segmento dentro del retail moderno ya alcanza el 8% de la facturación total. Las aplicaciones de delivery han sido un catalizador crucial para este crecimiento acelerado, reconfigurando la forma en que los argentinos llenan sus heladeras.

Un dato que subraya la creciente confianza del consumidor es el auge de los productos perecederos en el canasto online. La carne se ubica como la quinta categoría más vendida, y otros productos como fiambres, quesos y verduras también muestran un fuerte crecimiento. Esto demuestra que los consumidores no solo compran electrodomésticos o ropa por internet, sino que ahora confían plenamente en la calidad y frescura de los alimentos que reciben a través del canal digital.

En este contexto, la Generación Z emerge con un potencial de consumo significativo. Se estima que, durante el 2025 ya que constituirá el 21% del gasto en Latinoamérica y será la generación más grande en cinco años. Por otra parte, son las primeras personas completamente digitales, su influencia en el comercio es innegable, con un 53% utilizando la opción “Comprar” en redes sociales y un 43% haciendo clic en “publicaciones comprables” en redes sociales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Autoridades provinciales y de la Unión Industrial Argentina: Matías Díaz Telli, Georgina Riveros, Emilce Vega Espinoza, Hebe Casado, Alfredo Cornejo, Martín Rappallini, Marcos Calvente, Rodolfo Vargas Arizu, Mauricio Badaloni y Patricia Giménez.

Éxito del Bootcamp Empresarial Mendoza 2025: innovación y alianzas para el futuro productivo

Por Celeste Laciar
tendencia en alza: crecen los supermercados chicos por los nuevos habitos de consumo

Tendencia en alza: crecen los supermercados chicos por los nuevos hábitos de consumo

Por Diana Chiani
ARCA cambia las reglas: estos son los montos desde los que investigarán tus transferencias

ARCA cambia las reglas: estos son los montos desde los que investigarán tus transferencias

Por Redacción Economía
La jornada del 22 de septiembre será no laborable para los empleados de comercio.

Día del Empleado de Comercio: cómo funcionarán comercios, shoppings y supermercados y cómo se paga

Por Melisa Sbrocco