Juicio por YPF: Argentina deberá aportar una garantía “para evitar embargos”

Después de 48 horas de anunciado el presidente electo de Argentina, la jueza Loretta Preska accedió al pedido que había hecho el país para no pagar la multa en dólares.

El fallo anterior decía que Argentina debía pagar casi US$16.100 millones por la estatización realizada en 2012. A cambio se recibirán acciones y activos de YPF, pero solo tendrán hasta el 5 de diciembre para,además aportar, un activo a gusto de los demandantes, con el fin de evitar embargos.

La jueza Loretta Preska falló en contra de Argentina en la denuncia iniciada por el fondo de inversión Aurelius Capital Investment. Foto: Gentileza.

Esta decisión surge después de que la misma jueza, a cargo del Distrito Sur de Nueva York, en los tribunales de Estados Unidos, en una sentencia anterior, respaldara los argumentos de los demandantes, situando al país en una situación desfavorable.

Qué hará Argentina con el cambio del pago

Si bien el cambio de dólares a activos fue propuesto por el país, el Gobierno argentino apeló la decisión, buscando ahora una instancia de negociación. Aunque no es el resultado esperado, la Argentina evita depositar la totalidad de los US$16.000 millones, como dictaba el fallo, pero no logra el objetivo de no depositar nada.

Es importante señalar que esta decisión no está vinculada a los resultados del presidente electo, Javier Milei, sobre la privatización de empresas públicas. La jueza Preska aclaró que su fallo no tiene intencionalidad política.

La jueza de Nueva York también solicitó la suspensión de posibles embargos considerando la totalidad del fallo, pero Argentina deberá depositar un monto menor al solicitado para evitarlos, cuyos detalles deberán negociarse entre ambas partes.

Contexto y acciones en la actualidad

El juicio por la estatización de YPF comenzó en 2015, iniciado por Burford Capital tras la quiebra del Grupo Petersen. La magistrada Preska, heredera del tribunal de Thomas Griesa, falló en contra de Argentina, respaldando la demanda de Burford por la estatización que violó los estatutos de YPF que se dió en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Las acciones de la empresa aumentaron casi el 40% en una jornada. Imagen ilustrativa.

Tras los resultados de la elección presidencial en segunda vuelta, donde Milei resultó elegido, las acciones de la empresa petrolífera subieron casi un 40%. Esto se dio luego de los anuncios del liberal, afirmando que privatizaría la petrolera.

El proceso judicial lleva más de ocho años y tuvo varios reveses para el país, incluidos fallos en contra en cámaras de apelaciones y la rotunda negativa de la Corte Suprema de EEUU en cada una de las instancias.

