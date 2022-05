Juego on line: Mendoza aún no reglamenta su ley de 2020

Dentro del mundo de las apuestas, la provincia de Córdoba fue noticia en los últimos días luego de que su gobierno reglamentara el juego online y el viernes hiciera un llamado de licitación para otorgar hasta 10 licencias. En cambio, en Mendoza ocurre un caso curioso: se aprobó en octubre de 2020 una norma para habilitarlo, pero la misma todavía no se reglamenta.

Las legislaciones vinculadas con juegos de azar (y sus eventuales infracciones no delictivas) no requieren de una normativa nacional, sino que cada provincia y CABA tienen la potestad de legislar su régimen de administración y explotación de juegos de azar, y su fiscalización. El juego online no es una excepción a la regla.

Fue así como el Senado de Mendoza, el 27 de octubre de 2020, le dio sanción final a un proyecto presentado por el oficialismo con algunas modificaciones menores. La iniciativa contó con el apoyo del Partido Justicialista, argumentando que el juego ilegal existía y que era importante regularlo, mientras que algunos legisladores (de la oposición y también del oficialismo) presentaron temores de que la norma promoviera el juego y la ludopatía.

La norma planteaba que el Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) licitara a quiénes le iba a dar la licencia para poder ofrecer el servicio online, con un mínimo de dos licencias (para evitar un monopolio) y un máximo de 7. Las empresas tributarían ante el gobierno, no podrían ofrecer crédito y debían contemplar un registro de jugadores y un sistema de control, de modo que las personas fueran quienes decían ser, mayores de edad y habilitados, entre otras.

Sin embargo, la normativa mendocina nunca llegó a ver la luz porque faltó un paso clave: la reglamentación. Es que, antes de que una norma aprobada por el Poder Legislativo sea promulgada, el Poder Ejecutivo debe confeccionar una reglamentación y ahí publicarse en el Boletín Oficial. A 19 meses de sancionada la ley mendocina, esto aún no se ha hecho.

Consultados por Los Andes, desde el gobierno señalan al IPJyC como la entidad a cargo de esa reglamentación. En tanto, desde el área de prensa de esa cartera comentaron a este medio que están trabajando en el tema, pero que es una regulación compleja y que esperan poder completarla durante este año. Este medio también le consultó a Mercedes Rus, legisladora autora del proyecto de ley, pero ella se limitó a derivar el tema al IPJyC.

El caso de Córdoba

A fines de diciembre de 2021, mas de un año después que Mendoza, la Legislatura unicameral de Córdoba aprobó la ley 10.793, de legalización del juego online en esa provincia. El debate fue amplio hasta tiempo después, con un pedido de suspensión partidaria del legislador que presentó el proyecto (de la UCR).

La ley tuvo apoyo del peronismo, fuerza que gobierna en Córdoba, pero recibió críticas de la Iglesia Católica ya que afirmaba que afectaría la economía de las familias más vulnerables.

¿Qué ocurrió en este caso con la reglamentación? El jueves de la semana pasada, el gobierno cordobés publicó en el Boletín Oficial la reglamentación de la ley 10.793. Además, el viernes la Lotería de Córdoba realizó el llamado a licitación nacional e internacional para la contratación de las 10 empresas que podrán explotar durante 15 años el mercado de las apuestas digitales.

Según comentó el medio La Voz del Interior, en el Boletín oficial se ratificó que la Lotería de Córdoba será la autoridad de aplicación y “deberá arbitrar los medios necesarios para su implementación y reglamentación”, por lo que se dispuso crear una comisión para los proyectos normativos pertinentes. De manera oficial, la organización y explotación de la actividad ya está en marcha en esa provincia.