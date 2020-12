Jubilados y pensionados: ¿Hasta cuándo se puede dejar el dinero en la cuenta sin que vuelva a Anses?

A través de la Resolución 442/2020 publicada en el Boletín Oficial, la ANSES determinó que resulta necesario prorrogar la suspensión del trámite de actualización de fe de vida por parte de los jubilados y jubiladas y pensionados y pensionadas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y Pensiones No Contributivas, por los meses de enero, febrero y marzo de 2021.

La medida fue decidida por la directora ejecutiva del organismo, Fernanda Raverta, con el fin de garantizarles el cobro de las prestaciones, evitando el traslado de los adultos mayores para realizar el trámite, en el marco de la pandemia por el Covid-19.

Si no retiro el dinero del banco (por cajero automático o ventanilla) el día de cobro, ¿pierdo la jubilación?

No, con el trámite suspendido el dinero queda depositado en la cuenta bancaria, el dinero no vuelve a Anses, ni se pierde si no se retira el día de cobro.