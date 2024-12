Jubilados y pensionados: este es el trámite obligatorio de Anses para cobrar su prestación en 2025

A partir de 2025, los jubilados y pensionados deberán cumplir con un trámite clave para garantizar el cobro de sus prestaciones. ANSES exigirá este requisito obligatorio como condición para aquellos que necesiten reclamar pagos no percibidos los cuáles no están recibiendo.

El organismo previsional, que depende del Ministerio de Capital Humano, dispuso este documento para la certificación de que los jubilados y pensionados cumplen con todos los requisitos que les permiten solicitar el cobro del programa que se les otorga.

El certificado que permite reclamar las prestaciones no cobradas tiene una validez de 30 (treinta) días corridos desde su emisión, informó Noticias Argentinas. Los jubilados y pensionados podrán obtenerlo de manera gratuita a través del sitio web oficial de la ANSES.

ANSES: ¿Cuál es el trámite obligatorio para reclamar tu prestación?

El trámite obligatorio que los jubilados y pensionados deben realizar ante la ANSES para cobrar las prestaciones que por alguna razón no perciben es la certificación negativa. A través de este documento, el ente previsional sabrá que la persona solicitante no registra ciertos beneficios ni actividades laborales.

Una vez que los jubilados y pensionados realizan el trámite de la certificación negativa se deja constancia de que no se está cobrando ninguna de las prestaciones ni se está realizando alguna actividad incompatible con otra ayuda económica brindada por a través de la ANSES.

¿Constancia de qué deja la Certificación Negativa de ANSES?

La Certificación Negativa de la ANSES permite constatar que los beneficiarios que reclaman prestaciones suspendidas cumplen con una serie de requisitos. A saber:

No registran declaraciones juradas como trabajador bajo relación de dependencia.

No están realizando transferencias como autónomo, bajo el régimen de Monotributo o empleadas domésticas.

No cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), ni otras Asignaciones Familiares.

No están percibiendo programas sociales tales como Progresar o la Prestación por Desempleo.

No están cobrando prestaciones previsionales vigentes.

No están registrados bajo el programa de Monotributo social.

No tienen otra obra social vinculada a su situación laboral.

Cómo tramitar la Certificación Negativa de la ANSES, paso a paso

Para poder solicitar la Certificación Negativa de la ANSES, el usuario deberá seguir una serie de pasos. Una vez concluido el proceso obtendrá el documento, cuya validez es de 30 días corridos. A saber: