Jimena Latorre: "La sostenibilidad en minería no es un cliché, es una obligación"

La ministra de Energía destacó en Argentina Mining que Mendoza debe desarrollar minería con sostenibilidad real, seguridad jurídica y consenso social.

La inauguración de Argentina Mining en la Nave Cultural tuvo como una de sus voces centrales a la ministra de Energía de Mendoza, Jimena Latorre, quien planteó una visión clara sobre el desarrollo minero y energético de la provincia: crecimiento económico con sostenibilidad “real” y no declamada.

Latorre afirmó que la provincia vive “una gran oportunidad de ampliar nuestra matriz productiva”, que ya es diversa y competitiva. Según expresó, esto puede traducirse en “mayores oportunidades, mayores posibilidades de desarrollo personal, profesional y colectivo para todos los mendocinos y, ¿por qué no?, desde Mendoza para toda la región andina”. Señaló que la mirada debe trascender fronteras porque “la geología no conoce límites y estas actividades productivas, como la de la energía y la minería, tampoco”.

“No hablamos de greenwashing”

Durante su mensaje, la funcionaria llamó a dejar atrás discursos superficiales sobre sustentabilidad. Subrayó que la provincia apuesta a un modelo donde la minería se desarrolle con estándares verificables y medibles:

“La sostenibilidad en materia de la minería no es un cliché. No hablamos de greenwashing. Hablamos de una industria como debe ser, que cumpla con los cuatro estándares de la sostenibilidad”, enfatizó.