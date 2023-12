Jimena Latorre: “Hay que jerarquizar actividades como la generación de energía y la minería”

La nueva gestión de Alfredo Cornejo llegó con una decisión importante que marca el rumbo productivo que pretende tomar para la provincia de Mendoza: la creación del Ministerio de Energía y Ambiente, separándolo así del área de Economía, ahora convertida en el Ministerio de Producción. Y para llevar adelante esta cartera, el mandatario eligió a Jimena Latorre.

La ex diputada nacional cuenta con un amplio recorrido en el área, que cuenta con pasos por la presidencia del EPRE, cargo que mantuvo hasta su asunción en el Congreso en 2019, donde justamente comandó la comisión de Energía y Combustibles. A poco más de una semana de haber asumido su cargo, Latorre charló con Los Andes sobre los objetivos y desafíos que tendrá su gestión.

-¿Cuál va a ser la impronta que le vas a poner a este ministerio que va a conjugar energía, minería y ambiente?

- Es un ministerio nuevo, pero con materias y competencias que ya son funciones del gobierno. Y creo que ya la lógica de juntarlos y jerarquizarlos habla mucho de cuál es la política de Alfredo Cornejo. Esto es jerarquizar estas actividades productivas como son la generación de energía y la minería en la provincia y darle una visión y una política de transversalidad a la sostenibilidad ambiental. No tan solo a estas dos actividades como la minería sostenible y la generación energética, sino a todas las actividades productivas que se desarrollan en la provincia, porque no hay otra forma de trabajar en actividades productivas que no sean atravesadas por la sostenibilidad. Cornejo ha puesto en marcha su plan para internacionalizar la economía de Mendoza y tenemos el desafío de producir más y más sustentable.

-Y en ese producir más, ¿entra la minería?

- Sí, la provincia de Mendoza tiene cobre, entonces tenemos que explorar y explotar.

-¿Es necesario modificar la 7722?

- No, porque en el caso de Mendoza la extracción se hace por flotación y en ese procedimiento no son necesarios los químicos a los que hace referencia la Ley, por lo tanto, no necesitaríamos modificar absolutamente nada de 7722. Lo que sí tenemos que hacer es agilizar los procedimientos, pero eso se puede hacer modificando el código de procedimiento minero, desburocratizando el Estado. Justamente el proceso y el procedimiento para lograr las declaraciones de impacto ambiental y si tenemos que repensar esto de que cada proyecto tenga que pasar por un foro político, cuando la decisión y los exámenes y los controles técnicos ya están realizados. Pero todo esto que estamos hablando está dentro del marco de la legislación vigente, no estamos planteando modificar la 7722.

- Entonces...

- Hoy por hoy no vamos a mandar ninguna modificación de las 7722. De hecho, obtuvieron despacho para exploración tres proyectos de cobre del departamento de Malargüe: Las Choicas, El Burrero y La Adriana, que en los próximos días van a pasar al recinto para su aprobación, DIA que salió con aprobación de la dirección de protección ambiental, fue a la legislatura, se legalizó en comisiones y está para ser aprobada y votada en el recinto, es decir que eso hoy con la legislación vigente se puede hacer y es algo que estamos apelando a explorar más para.

Si nosotros nos comparamos con San Juan todo el movimiento económico que tiene hoy en la provincia pasa por la exploración minera que genera una activación económica y un derrame hacia los servicios vinculado que es importantísimo.

Jimena Latorre ministra Energía y Ambiente de Mendoza Foto: Orlando Pelichotti

- ¿Cómo van a trabajar para desarrollar el petróleo?

- Mendoza tiene cuencas maduras necesitan de otras tecnologías para obtener rendimientos, mejores rendimientos.

- ¿Qué expectativas tienen con Vaca Muerta?

- En la lengua norte de Vaca Muerta se hicieron las perforaciones y ahora estamos en un periodo de fractura, se están haciendo todas las fracturas para poder determinar si efectivamente los resultados son positivos y saber si Mendoza tiene posibilidad de hacer el no convencional. Estamos esperando que YPF comunique los resultados una vez que termine. Entiendo que un tiempo prudencial serían uno o dos meses desde que se terminen las fracturas, pero bueno, estamos próximos a obtener esos resultados para saber si efectivamente podemos tener no convencional el sur de la provincia.

- ¿Esto podría cambiar el negocio del petróleo en Mendoza?

- Sería una ventana de oportunidad grandísima. Estamos hablando del “core business” de YPF. Algo que el nuevo presidente de YPF ha señalado como en corazon del negocio. Entonces tendríamos una ventana de oportunidad muy importante para la provincia si somos parte de eso.

- Se vencen las concesiones de Los Nihuiles y el Diamante, ¿Qué harán?

- Allí hay dos situaciones distintas. Ambos complejos hidroeléctricos se realizaron con fondos de la Nación. La provincia de Mendoza compró el complejo de Los Nihuiles y ya salió la ley en la legislatura que permite que se cree una “Hinisa 2″, digámoslo así, que sería la empresa que va a licitar nuevamente las acciones para la operación y mantenimiento de este complejo hidroeléctrico. En el caso del complejo el Diamante, la situación es distinta. Y esto fue un proyecto que presentamos a principios de este año con Alfredo Cornejo en el Congreso en donde le pedíamos la Nación que traspase a la provincia de Mendoza la titularidad y el poder concedente para las nuevas concesiones. El gobierno anterior prorrogó las concesiones y ahora estamos esperando que Nación la ceda a la provincia.

- ¿Qué pasará con el reclamo por las regalías mal liquidadas de “Los Nihuiles”?

- Ese es un tema que vamos a continuar. Alfredo Cornejo lo viene reclamando desde que fue gobernador y ahora lo volvemos a reclamar. De hecho, presentamos también juntos un proyecto de ley en el Congreso. Las regalías corresponden al propietario del recurso, en este caso Mendoza. En el caso de Los Nihuiles, las regalías se le viene liquidando mal a la provincia desde su origen porque estamos compartiendo con La Pampa y el recurso, si bien el río es interjurisdiccional, el recurso no es tan solo el agua, sino también el salto de agua, lo que genera la energía, es de Mendoza. Vamos a pedir esa compensación.

-Cornejo habló la revolución de las energías renovables ¿Cómo lo lograrán?

- Nuestro enfoque debe dirigirse hacia una transformación matriz energética futura. Es fundamental que todos nos involucremos simultáneamente en este proceso. La electrificación es crucial, ya que sin ella no podremos evacuar la energía generada. Para lograrlo, debemos ampliar nuestra capacidad en energía hidroeléctrica y fortalecer la potencia de las fuentes renovables, como los parques fotovoltaicos. Además, necesitamos la capacidad de almacenar esa energía. La intermitencia de la energía solar y eólica implica una falta de continuidad y seguridad, a diferencia de la energía térmica o hidroeléctrica. Es por esto que es imperativo el almacenamiento. Las presas hidroeléctricas se consideran grandes reservorios de energía; de hecho, muchos países europeos están invirtiendo fuertemente en ellas por su capacidad para no solo generar energía, sino también por la flexibilidad que lo otorga al sistema. Estamos hablando de una transformación que implica aprovechar nuestros recursos de hidrocarburos, expandir la generación hidroeléctrica y reactivar la inversión en parques fotovoltaicos para los cuales contamos con las condiciones climáticas adecuadas. Todo esto necesita de productos y políticas que lo respalden, pero seríamos ingenuos si ignoramos la necesidad de una estabilización macroeconómica. Esta estabilidad económica es fundamental en la ecuación para la inversión y el logro de estos objetivos.

Perfil

Se recibió de abogada en la Universidad de Mendoza. Realizó especializaciones en derecho público y en administración del Estado.

En la administración pública, fue asesora legal en el Ministerio de Transporte del Gobierno de Mendoza, Coordinadora de Gabinete de la Secretaría de Servicios Públicos y en 2018 asumió la presidencia del directorio del EPRE.

En la Cámara de Diputados de la Nación, durante 2019/2023 fue autoridad en la comisión de Energía y Combustibles, presentó numerosos proyectos de Ley vinculados a la materia.

Es miembro del Directorio del Instituto Argentino de la Energia General Mosconi y de la Fundación Alem.