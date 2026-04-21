INTI: Apyme alerta por su "aniquilación" y el "riesgo para la población"

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) por la eliminación de 923 funciones vinculadas al control de calidad y seguridad que realiza el INTI.

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La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) expresó su rechazo a la reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) dispuesta por la Resolución 42/2026. La medida elimina 923 funciones vinculadas al control de calidad y seguridad, según puso en alerta la entidad.

“Se trata de una acción que forma parte de una política más amplia que debilita las capacidades estatales en materia científica y técnica”, subrayaron desde Apyme. En este marco cuestionaron los argumentos oficiales que justifican la decisión en la necesidad de reducir “gastos” o corregir “distorsiones de mercado”.

Del mismo modo, rechazaron la afirmación de que varios de los servicios del organismo carecen de demanda o cuentan con oferta privada suficiente. La organización sostuvo que la resolución implica el abandono de prestaciones consideradas esenciales para el sector productivo, al tiempo que transfiere al ámbito privado controles en áreas sensibles como alimentos, salud, agua y construcción.

En ese sentido, señalaron que trabajadores del INTI denunciaron haber recibido propuestas de empresas interesadas en asumir esas funciones. Asimismo, advirtieron que la reducción del rol estatal en controles vinculados a la seguridad alimentaria y a la calidad de insumos industriales podría tener consecuencias negativas.

No solo pone en riesgo a la población sino que ya hay antecedentes vinculados a experiencias pasadas de crisis económicas y sociales en el país. En este contexto, Apyme ratificó su respaldo al INTI y a su personal, que convocó a una conferencia de prensa para exponer el impacto de la medida.

La entidad también manifestó su preocupación por lo que considera un deterioro del sistema de ciencia y tecnología, que incluye organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y el Servicio Meteorológico Nacional. Finalmente, la organización llamó a distintos sectores sociales, sindicales y empresariales a defender la “aniquilación” del INTI. El organismo fue definido por Apyme como un patrimonio público estratégico, vinculado al desarrollo industrial, la investigación científica y la generación de conocimiento técnico.